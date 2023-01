Delfina Gérez Bosco habló de los rumores de infidelidad en El Hotel de los Famosos 2: “No soy mala madre por entrar a laburar a un lugar”

Delfina Gérez Bosco habló por primera vez tras los rumores de infidelidad (Foto: Captura América)

Si bien El Hotel de los Famosos 2 no alcanzó el rating esperado por las autoridades de ElTrece, algunos de sus protagonistas vivieron situaciones con gran repercusión en el público. Tal es el caso de Delfina Gérez Bosco quien, según trascendió, al poco tiempo de entrar al certamen habría comenzado una relación sentimental con Martín Antonio Coggi, el hijo del mítico boxeador.

El Hotel de los Famosos 2: Marian Farjat estalló de celos ante el ingreso de una nueva participante Durante la tarde del martes, entró Flor Ventura al reality en reemplazo de Charlotte Caniggia y los huéspedes se revolucionaron VER NOTA

Frente a este rumor, su exmarido, Fernado Beni, no dudó en exponer la situación de la pareja: “Estábamos en crisis pero no separados. En fin, un cornudo más en la viña del Señor, pero tranqui. La que es del medio es ella, que haga su vida. Yo quiero cuidar a mi hijo, nada más. Nosotros somos grandes”, dijo en diálogo con Ángel de Brito. Sin embargo, la modelo y conductora aseguró que, para cuando ella había entrado al reality, ambos ya estaban separados.

Lo cierto es que, en los últimos días, Delfina viajó a Mar del Plata con un grupo de amigos, entre ellos Coggi. Y su excuñada, la influencer Manu Beni, dejó un lapidario posteo en Instagram, señalándola por haber dejado a su hijo e irse, según ella, “de luna de miel” a esa ciudad balnearia.

La respuesta de Juani Martino a las acusaciones de acoso por parte de Flor Moyano: “Está todo grabado” El hermano de Majo Martino habría sido expulsado de El Hotel de los Famosos 2, donde entabló una relación con la influencer quien ahora lo llevaría a la Justicia VER NOTA

En la tarde del martes, en tanto, Gérez Bosco concedió una entrevista a Intrusos y habló por primera vez de su presente sentimental y de su situación con el padre de su hijo.”Quiero aclarar que vinimos todos en grupo, en plan de amigos. Con Martín somos amigos, es un quilombo todo lo que se dijo, nunca estuve en una situación así. Yo entré separada al reality, lo que pasa es que en la edición del programa no siempre se dice todo. Entré separada y sigo separada, y obviamente que estoy bien más allá de todas las acusaciones a las que no estoy acostumbrada. Lo que pasa es que uno no se separa de un día para otro. Yo pude hablar con mi ex, nosotros tenemos un hijito. Cuando me surgió la propuesta del Hotel, la acepté con muchas ganas porque también sentí que era como un renacer en lo laboral, no esperaba que pase todo esto”, señaló.

Delfina Gérez Bosco viajó a Mar del Plata con Martín Coggi y amigos (Foto: Captura América)

Con respecto a las declaraciones de su excuñada, Delfina fue contundente. “No me gusta lo que dijo, no se tiene que meter con cosas que no sabe”. Acto seguido, continuó: “Pero vos no sos mala madre por hacer un viaje con amigos. ¿Yo fui buena madre 4 años y 10 meses, y de golpe soy mala madre? Yo entré al Hotel para laburar, no sos mala madre por entrar a laburar a un lugar”. En tanto, la conductora aclaró que ella vive con su hijito y que el cumpleaños del nene fue el 17 de enero.

Fuerte pelea entre Sebastián Cobelli y Fernando Carrillo en El Hotel de los Famosos 2 Los participantes discutieron y casi se van a las piñas en el reality de El Trece VER NOTA

Desde el piso de Intrusos, Nancy Duré reveló algunos datos más acerca de la intimidad de la pareja. “Ellos ya estaban separados un mes y medio antes de que ella entrara al reality, él había dejado el departamento de Caballito donde vivían juntos y se había ido a vivir, temporariamente, a la casa de su amiga Carolina, que además es la madrina de su hijo. Y ahí es donde empiezan los rumores de infidelidad de parte de él. La cuñada no lo sabía porque no lo habían informado a la familia, así que ya estaban separados y Delfina también lo ha mencionado adentro del certamen”.

Delfina Gérez Bosco con su exmarido y su hijo (Foto: Instagram)

Más adelante, la periodista contó que el exmarido de la conductora se había ido de viaje al Caribe con su amiga Carolina. “Lo llamativo fue que la madrina le comentó a su grupo de amigos que Fernando había llegado de casualidad y no que había sido un viaje planeado”. Y agregó: “Si realmente era un viaje organizado, como lo sabía Delfina, ¿por qué esta mujer lo negó y dijo que él cayó de casualidad?”.

Seguir leyendo: