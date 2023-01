La palabra de Delfina Gerez Bosco tras los rumores de infidelidad en El Hotel de los Famosos: “Entré al reality estando separada”

En la noche del lunes, el exmarido de Delfina Gerez Bosco habló sobre cómo se sintió con el romance de la modelo y Martín Coggi (Video: LAM)

La segunda temporada de El Hotel de los Famosos recién estrenó y ya da que hablar. Primero fue el cambio de horario porque el rating no fue el esperado (pasó del prime time a las 18.45), luego la abrupta salida de Abigail Pereyra y ahora vuelve a ser noticia por un romance inesperado, que aunque todavía no salió al aire levantó mucha polvareda. Se trata de la relación amorosa entre Delfina Gerez Bosco y Martín Antonio Coggi, el hijo del mítico boxeador.

Porque lo que podía ser una relación más entre dos compañeros cuenta con un detalle extra: ella estaba casada al momento de ingresar al programa. Y después de algunas especulaciones, Fernando Beni, quien está casado hace seis años con la modelo, decidió romper el silencio sobre la situación actual de la pareja: “Estábamos en crisis pero no separados. En fin, un cornudo más en la viña del Señor, pero tranqui. La que es del medio es ella, que haga su vida. Yo quiero cuidar a mi hijo, nada más. Nosotros somos grandes”.

Delfina Gerez Bosco se casó por civil con el empresario Fernando Beni en julio de 2017

Todo indica que la pareja que se casó en julio de 2017 tras un breve noviazgo y que se convirtieron en padres de Gennaro en enero de 2018, llegó a su fin. En diálogo con Teleshow, Gerez Bosco dio su versión sobre los hechos: “Salí del hotel hace nada y sabrás que no podemos hablar de lo grabado pero básicamente lo que te puedo contar es que entre separada y así sigo, separada. Él no es del medio y es lógico que cuando le escriben responda sin pensar en que lo van a poner”.

Por contrato, los participantes del reality no pueden hablar ni mostrarse públicamente hasta que su eliminación salga televisada. Y si bien es de público conocimiento que esta segunda temporada está grabada por completo, es una cláusula que no pueden romper. Pero no todos lo cumplen: el fin de semana se la pudo ver a Charlotte Caniggia en las playas de Punta del Este junto a Martina de Gran Hermano 2022, violando el acuerdo con la productora de mantenerse alejados de los medios hasta el final de su participación.

De modelo y conducta a El Hotel de los Famosos 2, en donde ya la eligieron como Mejor Staff por su desempeño (Prensa El Trece)

Hasta el momento, lo que pudo verse entre Delfina y Martín fue amistad y buena onda. Compartieron equipo, perdieron la prueba y se convirtieron en el primer staff de la temporada. Así pasaron horas juntos en la cocina, recibieron la visita de Iliana Calabró que les enseñó a preparar un tiramisú y trabajaron a la par para que el hotel se mantenga limpio y los huéspedes satisfechos. Eso le valió a la modelo el reconocimiento de Mejor Staff, un beneficio que le permitirá ser huésped en la nueva semana que comienza. Restará ver cómo se desarrolla el romance.

Épocas más felices, cuando nació el pequeño Gennaro, que acaba de cumplir 5 años

