La China Suárez resumió su felicidad en una conmovedora foto: “Mi vida entera”

La China Suárez (Instagram)

Se convirtió en mamá cuando todavía era muy joven. Sin embargo, según reveló en varias entrevistas, Eugenia La China Suárez siempre quiso tener chicos. Y muchos. “Tengo contratada una niñera, por supuesto, porque sino no podría trabajar. Reconozco me gusta el caos con los chicos. Lo que a muchos les hace doler la cabeza, es lo que yo siempre soñé. Me gusta el griterío. El único ruido que me gusta y soporto es el de mis hijos. En mi casa, todo el día hay música y a todo volumen, desde que nos despertamos. Mis hijos se la pasan bailando y cantando”, había contado en un mano a mano con Alejandro Fantino justo después del Wandagate.

Lo cierto es que, a más de un año del escándalo que la tuvo como protagonista por su affaire con Mauro Icardi, por entonces marido de Wanda Nara, la actriz puede jactarse de estar atravesando un inmejorable momento personal. De novia con Rusherking, por estos días se encuentra disfrutando de unas vacaciones en Pinamar junto al músico y sus tres hijos: Rufina, de su pareja con Nicolás Cabré, y Magnolia y Amancio, de su relación con Benjamín Vicuña.

“Mi vida entera en una foto”, describió la China junto a una postal en la que se la veía acostada junto a sus tres criaturas. Y, de inmediato, el posteo se llenó de likes y comentarios, incluidos el de el intérprete de Perfecta, que en estos días apareció en varia historias de la actriz, y el del protagonista de Me duele una mujer, con quien la Suárez mantiene una excelente relación.

El posteo de la China junto a sus hijos en Instagram

Cabe recordar que, días atrás, fue Cabré quien, a pesar de ser sumamente reservado en relación a cuestiones personales, compartió un posteo junto a Eugenia y Rufina, quienes lo habían ido a acompañar en su debut como director teatral de Tom, Dick and Harry. “No tenés idea el orgullo y la felicidad que me da todo lo que logramos, la familia que somos. Tampoco tenés idea de lo lindo e importante que es para mi que hayan venido. Gracias, las quiero”, escribió el actor al pie de la foto. Y, rápida de reflejos, Suárez le respondió apelando a su humor: “Quien te ha visto y quien te ve demostrando jejejejejjeej”.

Por otra parte, aunque no tiene interacción en redes con él, la China también pudo reencauzar su vínculo con Vicuña, con quien compartió la última Nochebuena junto a sus niños. “Hace no mucho entendí que se hace lo que se puede. Soy muy exigente y me angustiaba porque nunca llegaba a hacer todo, que mis hijxs estuvieran peinados, vestidos de blanco impecables, yo maquillada, con vestido, quería también la mesa perfecta, cocinar lo que le gustaba a cada invitado”, había reflexionado en ese momento.

Y concluyó: “Hoy a mis 30, puedo decir que pase una Navidad hermosa, porque todos tenemos salud, mis hijxs estaban felices aunque la ropa no les combinara y los pisos no brillaran. Sé que se dan cuenta que hago todo mi esfuerzo para que tengan una noche inolvidable. Y lo más importante, estar juntitos. Feliz Navidad”.

La China junto a su novio, Rusherking (Instagram)

Lo cierto es que, por el momento, el presente de la actriz no incluye ningún tipo de formalización con su pareja. Hace algunos días, se había visto una cajita que parecía contener un anillo entre una serie de flores y chocolates que Rusherking le había dejado a modo de obsequio sobre la cama que compartieron durante sus vacaciones en Playa del Carmen. Y todos especularon con un posible compromiso. Pero fue ella misma la que se encargó de desmentir esto a través de las preguntas de sus seguidores.

