De aquel “chiquitito” de la tele a este gigante del cine: Peter Lanzani, el actor que derribó los prejuicios hasta llegar a los Oscar

Peter Lanzani (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

“Me involucro con mis personajes. Propongo desde el crecimiento y desde la composición, nunca desde una imposición. Después, está mi laburo: descubrirlo y ver por dónde lo puedo llevar. Me gusta embarcarme a full con lo que es el personaje porque es mi manera de laburar, la manera en la que disfruto de hacer mi trabajo: buscarle el pelo al huevo a todo y que todo sea una decisión”, decía Peter Lanzani a Teleshow en agosto 2021.

Por ese entonces, el actor que hoy tiene 32 años deslumbraba con su interpretación de Tadeo en la multipremiada serie El Reino, de Marcelo Piñeyro y Claudia Piñeiro. Para aquel personaje, propuso sumarle tartamudez, lo que luego significó una característica destacada en la ficción.

Aquella no fue la primera vez en que Peter le buscó una vuelta de tuerca a los papeles que le tocó interpretar. Es que si bien suele adaptarse al guion y a lo que le piden los autores y directores que lo convocan, desde chico que trabaja en la industria y todo el tiempo está aprendiendo, perfeccionándose. Quienes lo conocen, no dudan en destacar su compromiso, su entusiasmo y sus ganas de querer superarse.

Y vaya que lo ha logrado: su último proyecto laboral, Argentina, 1985 está nominada al Oscar como mejor película internacional. Allí se puso en la piel de Luis Moreno Ocampo, el fiscal que junto a Julio César Strassera -interpretado por Ricardo Darín- estuvo al frente del Juicio a las Juntas Militares tras la última dictadura.

Juan Pedro Lanzani -tal es su nombre completo- comenzó a incursionar en los medios cuando era chico. Si bien empezó haciendo campañas publicitarias para locales de indumentaria infantil, llegó a la televisión y a la actuación de la mano de Cris Morena, considerada como su mentora (y la de otras grandes artistas como Lali Espósito, la China Suárez). Debutó como Tábano en Chiquititas sin fin (2006), luego fue el inolvidable Thiago Bedoya Agüero en Casi Ángeles (2007-2010), personaje con el deslumbró a todas las adolescentes de ese momento y cuya historia de amor con Lali (que pasó de la ficción a la realidad) tampoco fue fácil de olvidar para muchas. Por caso, pese a que se separaron hace años, los actores siguen siendo amigos y mantienen una excelente relación.

En paralelo, brilló junto a los Teen Angels en distintos escenarios argentinos y del mundo. Compartieron giras y tocaron ante miles de personas. Hasta que la banda se disolvió y cada uno siguió su camino. El de Peter Lanzani fue admirable y siempre en constante ascenso entre el teatro, el cine y la televisión. Un artista integral y consagrado.

En 2011 fue parte de la comedia Cuando me sonreís (Telefe) junto a Facundo Arana y Julieta Ortega, al año siguiente interpretó al nieto de Mirtha Legrand en la serie La Dueña. Y en 2013 volvió a trabajar para Cris Morena protagonizando Aliados junto a Oriana Sabatini. Además, dio sus primeros pasos en el teatro de texto en distintos espectáculos como Camila, nuestra historia de amor, con Natalie Pérez, Casi Normales, El emperador Gynt y Equus, obra con la que recibió un Premio Ace como revelación masculina.

La experiencia en televisión y teatro que adquirió el actor nacido el 24 de agosto de 1990 en el barrio porteño de Belgrano hizo que derribara los prejuicios de galán, un estereotipo que él nunca buscó. Por caso, no aceptó más propuestas que lo ubicaran en ese rol. Y se animó a jugar con distintos tipos de apariencias, una característica física que él mismo suele aplicar para cada uno de los personajes que interpreta.

A lo largo de su carrera, el actor pasó por varios looks de acuerdo a los personajes que le tocó interpretar

Así fueron llegando más premios y reconocimientos. Gracias a su impecable actuación en El Clan (2015), de Pablo Trapero, recibió un Cóndor de Plata y el Premio Sur como actor revelación. Lo mismo sucedió con Un Gallo para Esculapio (2017 y 2018), de Bruno Stagnaro: obtuvo un Premio Tato como mejor actor protagónico en unitario. En 2018 también integró el elenco de El Ángel, de Luis Ortega, película que cuenta la vida de Robledo Puch y con la que el actor recorrió festivales de todo el mundo.

En 2019 protagonizó 4x4 (Mariano Cohn), un desafío que superó con creces. Logró que durante toda la película el espectador estuviera expectante: es que interpretó a un ladrón que entra a una camioneta con el fin de llevárselo pero queda encerrado allí adentro. Y durante los 90 minutos que dura, pasa por todo tipo de sensaciones que van desde el miedo y la desesperación hasta la ira, la impotencia y la vulnerabilidad.

En 2021, Peter -que también recibió un Premio Konex como mejor actor de televisión por sus trabajos en el período 2010/2020- se llevó todos los aplausos con su interpretación de un joven evangelista en la mencionada serie El Reino, cuya segunda temporada está prevista para rodarse durante el 2023. También sorprendió con la encarnación de Jorge Cyterszpiler en Sueño Bendito, ficción en la que interpretó al primer representante de Diego Maradona.

Peter Lanzani compartió en sus redes sociales uno de los premios que obtuvo "Argentina, 1985" en la previa a la nominación al Oscar

Mientras, el consagrado actor se enfoca en los proyectos laborales previstos para este año, se prepara con ilusión para la próxima gala de los Oscar, cuya ceremonia tendrá lugar el 12 de marzo en el Dolby Thatre de Los Ángeles. Allí, Argentina 1985 competirá contra All quiet in the western front, de Alemania; Close, de Bélgica; EO, de Polonia, y The quiet girl, de Irlanda.

Su papel allí -interpretando a Moreno Campos- logró interpelar a más de uno. Por caso, y sin intención de spoilear, protagoniza una fuerte discusión con el personaje de Ricardo Darín, escena que marca y demuestra (aunque ya no necesita hacerlo) por qué fue elegido para ese rol tan significativo en la película que ya fue multipremiada y que ahora va por más: obtener la estatuilla más importante en el mundo de la industria del cine y seguir haciendo historia. Sería la tercera para el cine argentino: La historia oficial, de Luis Puenzo, y El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella.

A Peter siempre lo caracterizó el bajo perfil: el fanatismo y la revolución que generó durante su juventud en pleno auge de Casi Ángeles lo hizo afianzar aun más el vínculo con los suyos: sus familiares y amigos, aquellos con los que hoy celebra cada papel nuevo que le toca interpretar, y cada premio que le toca alzar con la alegría de saber que su trabajo gusta.

Todavía no se confirmó si viajará a Los Ángeles y dirá presente en la ceremonia o si lo vivirá desde Buenos Aires junto al equipo de trabajo. Desde donde sea, Peter Lanzani vivirá un día inolvidable que solo él podrá compararlo -si lo hay- con otro episodio de su carrera profesional, aquella que no tiene techo, la que sigue sumando series, películas, obras teatrales, y premios y reconocimientos.

Escena de "Argentina, 1985" con Ricardo Darín y Peter Lanzani

