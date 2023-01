El trágico final de Fatiga, la discusión por la peluca de Moni, Wanda Nara stripper y otros 38 hechos de Casados con hijos

Luisana Lopilato, Guillermo Francella, Florencia Peña y Darío Lopilato, en Casados con hijos

1. Aunque todavía no existían las plataformas de streaming, a inicios del 2000 las series ya comenzaban a arrasar. En el 2005 las más vistas en la Argentina eran Desperate Housewives y Lost. Fue entonces que la industria de entretenimiento nacional se animó a incursionar en el rubro de las sitcoms con adaptaciones extranjeras. Inauguraron el rubro La niñera (The nanny) y Casados con hijos (Married with children).

2. Casados... cuenta la historia de una familia de trabajadores, los Argento, que tiene como vecinos a una pareja con una situación económica algo mejor: los Fuseneco.

3. La adaptación estuvo a cargo de Axel Kuschevatzky y Diego Alarcón. Pepe y Moni Argento (Guillermo Francella y Florencia Peña) son los padres de Coqui y Paola (Darío y Luisana Lopilato). Érica Rivas y Marcelo De Bellis son Mónica y Dardo Fuseneco.

4. La sitcom tuvo su debut en la pantalla de Telefe en abril de 2005. Su primera medición alcanzó 28,9 puntos de rating. En los siguientes capítulos, el rating descendió y el canal decidió emitirla en diferentes horarios: 23:00, 22:30, 20:00, 21:00.

5. Las críticas eran duras porque decían que no se respetaba el guion original. Pero la comedia estadounidense era de 1987 y la adaptación argentina se hizo 17 años después. Además, la idea de la versión local fue tomar en clave de humor las comedias familiares argentinas donde todos se querían todo el tiempo, estilo Los Campanelli a Los Benvenuto.

Married with children, la versión original de Casados con hijos. Axel Kuschevatzky y Diego Alarcón, los adaptadores del formato internacional de la serie en Argentina, fueron los encargados de escribir la comedia teatral que no es un capítulo de la saga original llevado al teatro, sino una nueva historia

6. Al año siguiente se emitió la segunda temporada que volvió a tener buenos números de audiencia. El éxito trascendió fronteras y los Argento llegaron a Paraguay, Uruguay, Perú y Rumania.

7. En el primer capítulo de la sexta temporada de Better Call Saul se puede ver una escena de Casados con hijos: aparece en un televisor ubicado en el lobby de un hotel de México.

8. Mucho se habló de por qué terminó la serie y fue Peña quien los explicó en Flor de equipo: “Las cosas cumplen un ciclo y hay que saber irse en el momento justo. Nosotros cuando terminamos de hacer Casados con hijos dijimos: ‘Dos años, listo, hasta acá está bien o nos vamos a quedar pegados a los personajes’. Y luego vinieron ¡15 años de repeticiones!”.

9. Sin nuevos episodios, el canal aprovechó la lata de 205 capítulos de Casados... para cubrir los huecos de su programación. Para sorpresa de propios y ajenos, la sitcom siguió siendo un éxito de audiencia en sus repeticiones.

10. “Muchos elementos se fueron incorporando a los guiones a medida que ocurrían en las grabaciones”, le cuenta a Teleshow desde Los Ángeles Axel Kuschevatzky. “La mesa que se mueve y Pepe Argento se enoja, surgió de una grabación donde la mesa se movía y Guillermo se enojó de verdad. La situación estuvo tan genial que la sumamos a los guiones. Se volvió como una muletilla: ‘¡Y esta mesa de mierda!’”.

Érica Rivas y Flor Peña, en Casados con hijos; la primera no está en la versión teatral

11. Otra decisión de producción que difiere de lo que se veía en el programa original fue separar la cocina del living. En la Argentina son dos ambientes diferenciados y se tomó esa decisión para dar más espacio para que los personajes interactúen.

12. El living y el fondo de la casa eran escenografías que no se desmontaban; el resto se armaba y desarmaba según se precisaba en cada episodio.

13. Un detalle del que pocos se percataron es que la puerta principal de la casa de los Argento no coincide con esa misma puerta cuando la toma es del exterior.

14. El primer episodio es cuando Dardo y María Elena se mudan. En el segundo episodio y por la ola de inseguridad en la cuadra, Dardo decide comprar un perro y Pepe, por accidente, mata al animal. Al tratar de explicar qué pasó, lo mira a Dardo y le dice: “Patty tuvo un problemita y se murió”.

15. Esa frase está basada en una historia real que vivió un amigo de Kuschevatzky. Tenían que hablar por teléfono con la persona encargada de un local y cuando pidieron por él, les respondieron: “Tuvo un problemita y se murió”.

16. Los dos autores pusieron referencias personales en sus guiones. Coqui es el nombre del mejor amigo del cuñado de Axel. El nombre del personaje es Alfio, en honor a Alfio Basile, exjugador y entrenador de Racing. Lo eligieron porque querían que el personaje de Pepe, como Francella, fuera hincha de Racing.

17. Alarcón bautizó con el nombre de maestras que detestaba a varios personajes horribles o malvados.

19. La familia de Moni es de Tostado, Santa Fe que es de donde viene parte de la familia materna de Kuschevatzky y también su suegra.

La versión teatral de Casados con hijos, con Jorgelina Aruzzi en lugar de Érica Rivas

20. Casados... tenía una rotación de artistas invitados muy grande, con uno o dos por episodio. Una de esas invitadas fue Wanda Nara, que participó antes de ser una figura mediática. Fue una de sus primeras experiencias televisivas e hizo de Bernarda, una novicia stripper.

21. Si veían que un actor invitado funcionaba bien se buscaba prolongar su participación en otros episodios. Eso ocurrió con Julieta Zylberberg, que ya había actuado en La Niñera (también protagonizada por Flor Peña), y Joe Rigoli, como jefe de la zapatería de Pepe.

22. También se invitó a actores que habían trabajado con Francella y con una gran química en pantalla. Así participaron los recordados Emilio Disi y Enrique Pinti.

23. Darío Lopilato se ganó su rol de Coqui no por ser hermano de Luisana sino luego de realizar un casting donde brilló. El vínculo con Luisana le agregó un plus ya que ambos son muy divertidos cuando están juntos.

24. Los hermanos Lopilato dieron muestra de su complicidad cuando grabaron una escena en un supermercado. Según el relato de Darío, “estaban Pepe y Moni pagándole a la cajera, mi hermana y yo estábamos en quinto plano, atrás, y de repente Luisana me tira con un paquete de harina y yo agarro un paquete de arroz y nos empezamos a tirar de todo, corriendo por las góndolas. Terminó la escena y nos vinieron a decir que habíamos terminado”.

25. “¡Si sos Dardo o Maria Elena, pasá!” el latiguillo que decían Pepe y Moni cada vez que tocaban el timbre de su casa los personajes de Érica Rivas y De Bellis “es tan simple que casi carece de mística”, revela el productor Axel Kuschevatzky.

Marcelo De Bellis y Érica Rivas, en Casados con hijos

26. “Cuando estábamos trabajando con Diego Alarcón en los primeros guiones nos dimos cuenta de que cada vez que aparecían los vecinos los personajes tenían que ir hasta la entrada, abrir la puerta, saludarlos y dejarlos pasar”, agrega. “Toda esa secuencia ralentizaba la acción, así que resolvimos ese choclo con un solo grito: ‘¡Si sos Dardo o María Elena, pasá!’”.

27. Hoy se venden felpudos con esa misma frase. De Bellis aseguró que tiene dos en su casa ya que “llegar a ser felpudo es una cosa increíble”.

28. Como Moni, Peña usa una peluca característica. Sin embargo, al principio el elenco no estaba convencido de su elección. “La peluca... Hemos discutido con Guillermo (Francella) que me decía: ’¡Esa peluca es inverosímil!’. ‘Dejame defender la peluca’, le decía. Primer capítulo... ¿qué es lo que más criticaban de la serie? Mi peluca. ‘¡Qué te dije, qué te dije!’, me decía él. Después, cuando fuimos un éxito, se convirtió en un clásico y no existe Moni Argento sin esa peluca”, contó Florencia.

29. La elección de la peluca no fue idea de un estilista sino del talento y el sentido del humor de la actriz. “Yo venía de hacer La Niñera, que fue un éxito, y con un mes de diferencia empezaba Casados... Tenía que salir del look de La Niñera, que era el rulo tomado y morocha, -yo estaba colorada en esa época-, y pasar a ser Moni”.

30. Entonces les dije: “Háganme una peluca tipo Farrah Fawcett y trainganmela”. La mandan a hacer a una señora que supuestamente era una eminencia haciendo pelucas... Y me trae una cabra, me trae un cabrito con pelo de dudosa procedencia. No se sabía de qué parte del cuerpo era”.

31. La anécdota sigue. “Me voy al camarín, me calzan la peluca para el ensayo y me miran y me dicen: ‘Eso que tenés ahí ¿qué es?’. ‘Esta es la peluca...’, le digo. ‘No, de ninguna manera, esa peluca no’, me dice Guillermo”.

Florencia Peña, de "civil" y con la peluca de Moni Argento, en Casados con hijos

32. “Me parece brillante esta peluca, no puede ser más horrible”, le retrucó a Francella. Y cerró diciendo: “Además estamos hablando de que yo, Peña, le llevaba solo siete años a los Lopilato y tenía que ser la madre. Esa peluca ayudaba muchísimo”.

33. Peña la siguió usando y la convirtió en símbolo que identificaba a su personaje. Cuando terminó el programa se la llevó a su casa. Con humor contó que quizás la done al museo de la Casa del Teatro en 10 años, cuando “cueste una fortuna”.

34. Fatiga, la mascota de la popular familia Argento, en realidad era una perra cuyo nombre verdadero era Violeta. Dormía todo el tiempo en el sillón. Un día descubrieron accidentalmente que estaba entrenada para frotarse en las piernas de las personas como si estuviera teniendo relaciones. Al descubrirlo lo usaron en un episodio y “obviamente lo hizo sobre la pierna de Pepe”, recuerda desde Los Ángeles Kuschevatzky, para Teleshow.

35. En una temporada estaba todo el elenco confirmado menos el perro: “Había pedido un aumento, me llamó el productor y me dijo: ‘Arreglaron todos pero Fatiga no, está peleando el salario, él es parte de la familia, y tuvimos que hablar’”, recordó Francella en el programa de Susana Giménez. “Se quedaba ocho horas mirando la televisión. Del otro lado había uno con una salchicha, le podías tirar un tiro que lo único que quería era la salchicha, ese era el recurso”. A lo que Peña, muy tentada, sumó: “Cuando murió fue tapa de Paparazzi”.

36. El desenlace de la vida de Violeta, a los nueve años, fue trágico. “Es el día de hoy que no entiendo qué pasó, qué se le metió dentro de la cabeza a esa perra para irse a la ruta, donde la atropellaron. Fue un accidente pelotudo, sin sentido…”, le contó su cuidador, Jorge Montenegro, a Infobae.

37. En La Pu*@ Ama, De Bellis reveló cómo convencieron a Francella de apostar por el regreso de los Argento en su versión teatral. “Era un tema de conversación una vez al año con Guille, pero él me ponía el ejemplo de Carlos Bianchi en Boca y me decía: ‘Volvió y no ganó un partido...’”. Y agregó: “Hasta que una noche, en una cena extensa con amigos, le digo: ‘Guille, tendríamos que hacer teatro nosotros’. Y le vi los ojitos azules distintos”, sostuvo en tono de humorada.

Los protagonistas de Casados con hijos, otra vez juntos para anunciar su versión teatral. El esperado reencuentro de Los Argento sobre las tablas iba a darse en junio del 2020. Pandemia mediante pasó a enero del 2021, junio del mismo año, enero del 2022... Y finalmente el 2023 logró juntarlos en el Gran Rex, y antes del estreno ya tenían vendidas 60 mil entradas

38. El actor siguió su relato. “Cuando voy al baño, le digo a un señor que estaba sentado en otra mesa: ‘¿Por qué no le decís que Casados... es para el teatro?’, y el tipo me miró sin entender bien, pero se paró y lo dijo. Entonces le dije: ‘¿Viste, Guillermo? Lo mismo que te acabo de decir yo’”, remató, sobre la estrategia que aplicó para despistarlo.

39. Le sumó una herramienta que en estos tiempos mueve multitudes: las redes sociales. “Nos sacamos una foto, yo la subí y puse: ‘Soñando con hacer Casados con hijos en versión teatro’. Había una tele detrás de él y a los 20 minutos lo habían levantado varios medios. Ahí tomamos conciencia de lo que podía llegar a eso”, remató.

40. Peña explicó que después de ese posteo estuvieron dos años ultimando detalles para que todos los protagonistas pudieran sumarse. “Cuando Guille se convenció de hacerlo, nadie tenía tiempo para hacerlo, porque había que encontrar un hueco en las agendas de todos, y cuando lo logramos, surge la pandemia, y ya con 70 mil entradas vendidas en un mes”, lamentó Florencia sobre la suspensión.

41. La obra debutó el 6 de enero y se convirtió en un fenómeno que no para de sumar funciones y agotar entradas en el Gran Rex. Memoria emotiva, risa asegurada y sketchs ya probados dan como resultado un éxito imbatible, de esos que suceden pocas veces en la vida y son inolvidables. Como ellos, como la familia argentina que más nos representa.

