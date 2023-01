Gran Hermano 2022: Camila y Alfa blanquearon sus sentimientos dentro del confesionario

Gran hermano citó a Alfa y Camila

Desde el momento en que Camila Lattanzio ingresó a la casa de Gran Hermano hace poco más de un mes atrás, comenzó un vínculo cercano con Alfa, el mayor de la certamen. En un principio, muchos lo comparaban como el de un padre con su hija. Sin embargo, en los últimos días las opiniones cambiaron y plantearon la posibilidad de se tratara de otro tipo de vínculo. En tanto, hay quienes analizan el juego y sostienen que se trata de una estrategia de ella para llegar lo más lejos posible.

Por caso, esta teoría no solo comenzó a circular en las redes sociales y en los distintos debates televisivos, sino también dentro de la casa más famosa del país: las conversaciones entre Julieta, Romina y demás hermanitos en donde ponen en duda las intenciones de la joven comienzan a plantearse cada vez más seguidas. Así las cosas, en las últimas horas los dos protagonistas de la novela fueron llamados al confesionario para explicar qué sentían el uno por el otro.

“Me preguntaron por vos en el confesionario sobre cuáles eran mis sentimientos hacia vos”, le contó él, después de los festejos por los 61 años. “¿Y qué les dijiste?”, quiso saber ella. “Les dije que yo te quería mucho, que te quería muchísimo”, enfatizó Walter y se fundió en un abrazo con quien le respondería “yo también”.

La crisis de Camila en Gran Hermano

Asimismo, el participante reveló el planteo que surgió dentro del confesionario: “Me dicen: ¿pero vos no ves que es chica?”. “Pero no importa -respondió él- El cariño, el amor no tiene edad. Yo te puedo querer infinitamente y que tengas veinte, treinta o cincuenta años”. Esto provocó que Camila lo volviera a abrazar. Pero fiel a su estilo, Alfa remató la tierna escena con un chiste al límite del buen gusto. “Menos mal que no tenés cincuenta, porque sino perdías”, le dijo, mientras ella le reprobó la humorada con un sonoro “Ay, Alfaaaa”.

Desde el afuera también se habló del tema, y una de las que lo hizo fue Florencia, la hermana de Camila, quien aclaró que “no se siente acompañada por nadie”: “Creo que se ve así y Alfa es la única persona que la trata bien. Es una amistad, ella se siente en confianza y creo que va hasta ahí nada más. Le tiene respeto porque es una persona grande, pero lo ve como amistad, no como más que eso. No está jugando a nada, ni con Alfa ni con nadie”. La madre de la joven también habló del tema y afirmó que confía en ella: “La conocemos muy bien, de parte de ella no hay nada, la mejor, una amistad y es el primero que le abrió la puerta, la contuvo”.

Por otro lado, el hermano de Alfa aseguró que “así como hace años se horrorizaban de que un matrimonio se separara, después lo hicieran si veían besándose a dos personas del mismo sexo. Y ahora se escandalizan por la diferencia de edad”, disparó Sergio, para luego aclarar que “yo no sé si la chica está jugando o qué, lo que veo que es se le está yendo de las manos”.

El hermano de Alfa de Gran Hermano 2022 opinó sobre la relación con Camila: "Se le está yendo de las manos"

La decisión de Gran Hermano fue volver a citar a ambos competidores para que las cosas queden en claro, y Camila fue contundente sobre su manera de ver la situación: “Lo veo muy parecido a mi papá, yo lo veo más por ese lado, esa es mi afinidad con él”. Ante ello, desde el confesionario le consultaron si esas demostraciones de afecto de él no la hacían sentir incómoda, a lo que respondió que no. “Porque siento que va todo como chiste. Bah... o capaz yo pienso que es así...”.

Para que no queden dudas, la pregunta que le realizaron fue directa: “¿Vos creés que Walter te ve como una hija?”. “No, como una mujer -se sinceró Camila- Pero desde mi punto de vista, me gusta más alguien como Marcos, ese tipo”, agregó sobre uno de los participantes con mayor favoritismo afuera.

Por su parte, Alfa también dio su explicación dentro del confesionario. “Para mí, la edad nunca fue un límite. Ella tiene 21 años, pero es una mujer que tuvo que crecer de golpe”, consideró. Y, al ser consultado si para él era una relación como la de un padre con una hija, indicó que no. “Porque no es mi hija”, fue claro.

