La casa de Gran Hermano 2022, en contra de Camila por su relación con Alfa

La crisis de Camila en Gran Hermano

La desconfianza por el vínculo que llevan adelante Walter Alfa Santiago y Camila Lattanzio en Gran Hermano 2022 (Telefe) sigue en aumento casi tanto como la evolución del vínculo en sí mismo, con testigos y comentaristas tanto dentro como fuera de la casa. Mientras algunos señalan con el dedo acusador algunas actitudes del sexagenario para con la chica de 21 años, otros están convencidos de que la oriunda de Ituzaingó está manipulando al fanático de los autos de alta gama para escalar en el juego.

Gran Hermano 2022: el grito desde afuera que alertó a Alfa sobre su relación con Camila El participante estaba con sus compañeros en el jardín de la casa cuando escuchó una frase que lo desconcertó VER NOTA

Tanto fue lo que se especuló al respecto, que ambos fueron llamados al confesionario para explicar qué sentían el uno por el otro, y eso fue lo que Alfa le confesó a Camila. “Me preguntaron por vos en el confesionario sobre cuáles eran mis sentimientos hacia vos”, le contó él, después de los festejos por los 61 años. “¿Y qué les dijiste?”, quiso saber ella. “Les dije que yo te quería mucho, que te quería muchísimo”, enfatizó Walter y se fundió en un abrazo con ella, quien le respondía “yo también”.

Alfa se le declaró a Camila en Gran Hermano 2022

Asimismo, Alfa reveló que dentro del confesionario le plantearon lo siguiente: “Me dicen: ¿pero vos no ves que es chica?”. Su respuesta fue la siguiente: “Pero no importa. El cariño, el amor no tiene edad. Yo te puedo querer infinitamente y que tengas veinte, treinta o cincuenta años”. Esto provocó que Camila lo volviera a abrazar. Pero fiel a su estilo, Alfa remató la tierna escena con un chiste al límite del buen gusto. “Menos mal que no tenés cincuenta, porque sino perdías”, le dijo, mientras ella le reprobó la humorada con un sonoro “Ay, Alfaaaa”.

Alfa se le declaró a Camila en Gran Hermano 2022: “Para el amor no hay edad” En las últimas semanas, los participantes están viviendo un intenso ida y vuelta al borde del romance que genera desconfianza adentro y afuera de la casa VER NOTA

Sin embargo, quien antes había pasado por el confesionario fue la propia Camila para explicar que “yo me quería levantar por el cumpleaños de Alfa para hacerle el desayuno y claro, habíamos quedado en que nos íbamos a levantar y para mí no me levantaron porque no quisieron. Yo siento que son un poco celosas, como que yo lo hago para la gente de afuera, y yo no hice nada. No sé qué película se estarán imaginando atrás de lo que soy. El único que me creyó de verdad o que me cree es Alfa, entonces cuando vi que todo el mundo me estaba tomando de mentirosa dije, bueno, ya está, voy a dejar de estar atrás de ellas para intentar que sean mis amigas y voy y hablo con la única persona que de verdad quería hablar conmigo”.

Pero no sería tan fácil, caro, ya que al enterarse las demás integrantes de la casa que ambos fueron llamados al confesionario para explicar su relación, encararon al sexagenario y le plantearon lo que pensaban. “Cómo se te sienta arriba...”, comenzó a cuestionar Romina, mientras Julieta apoyaba con un “como para que lo tengas en cuenta”, mientras él, molesto, contestó con un simple “¿te pensás que tengo 20 años, 30?”, momento en que Romina, sin perder la calma, le explica que “capaz que te vio que afuera tenés aguante, y como quiere ganar, quiere llegar y te das cuenta que no le importa nada... Últimamente me di cuenta que está desesperada, y por ahí te quiere dejar mal a vos afuera. ¿Entendés? Con la mirada de se metió con una piba de 21 años”.

Alfa la tocó a Camila y estalló un fuerte repudio en las redes

Ese planteo Walter no lo consideró, ya que según su visión, si eso pasara “sería al revés, mirarían cómo el más viejo de la casa se levantó a la más pendeja, y quedaría ante todo el mundo como ‘mirá, el tipo tiene 60 años y puede estar con una de 20, con una de 30″, ante lo que Julieta expresó que yo nomás veo que tiene actitudes que no tiene con otras personas acá adentro”.

Show de caras y escenas de celos en Gran Hermano 2022: Romina se emborrachó y divirtió a todos La participante tomó una copa de vino tinto durante el festejo y divirtió a todos sus compañeros VER NOTA

Tras ello, Camila volvió al confesionario, en medio de una crisis de llanto afirmando que “no me gusta cómo me tratan acá adentro, me hacne sentir mal todo el tiempo, a la mañana, a la tarde, que hablan mal del mí, que me contestan mal. Yo no sé si estoy lista para eso porque sigo pasando lo de mi papá y acá no me siento ni siquiera libre para darle un abrazo a nadie. Siento como que me están apagando por completo. La estoy pasando mal”. El llanto siguió fuera del confesionario, y al encontrarse en la habitación, se sumó Alfa quien intentó contenerla mientras le explicaba que “¿pensaste que entrabas acá y esto era un paraíso? Es igual que la vida. Ni más ni menos”.

Desde el afuera también se habló del tema, y una de las que lo hizo fue la hermana de Camila, Florencia, quien aclaró que “no se siente acompañada por nadie, creo que se ve así y Alfa es la única persona que la trata bien. Es una amistad, ella se siente en confianza y creo que va hasta ahí nada más. Le tiene respeto porque es una persona grande, pero lo ve como amistad, no como más que eso. No está jugando a nada, ni con Alfa ni con nadie”. Incluso, hasta la madre de Camila habló y afirmó que “confío en ella, la conocemos muy bien, de parte de ella no hay nada, la mejor, una amistad y es el primero que le abrió la puerta, la contuvo”.

Seguir leyendo