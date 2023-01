El hermano de Alfa de Gran Hermano 2022 opinó sobre la relación con Camila: "Se le está yendo de las manos" (Foto: Captura Ciudad Magazine)

Desde hace días que en Gran Hermano 2022 no se habla de otra cosa. Ni adentro del reality ni afuera, en los debates del ciclo de Telefe. Es que la relación entre Walter Alfa Santiago y Camila Lattanzio presenta ribetes que causan polémica entre el público y en los mismos hermanitos.

Alfa acaba de cumplir 61 años hace pocos días y Camila tiene 21. La diferencia de edad entre ambos participantes es motivo de atención, incluso para el propio Gran Hermano que en el día de ayer los llamó al confesionario, por separado, para preguntarles cómo se sienten al respecto.

Hasta el momento, ninguno de los dos traspasó los límites hacia una relación sexual, pero muchas veces juegan al límite. La joven de Ituzaingó reveló, apenas entró al certamen, en una segunda instancia de repechaje, que hacía un año había perdido a su papá, de manera abrupta. Ese hecho, según argumenta ella, la llevó a acercarse al jugador más grande de la casa. Aunque según los comentarios de las redes sociales, dicen que la jugadora se podría haber arrimado a Walter porque ella ya sabía que él era muy fuerte para el juego.

Alfa está muy cerca de Camila en Gran Hermano 2022 y tuvo actitudes que causaron rechazo en el público (Foto: Captura Telefe)

De una manera u otra, lo cierto es que la relación entre ellos se afianza día a día, y por momentos, según lo que se percibe a través de las cámaras de televisión, pareciera que él persigue a la joven, sin obtener respuesta de ella. Pero en otras ocasiones, también se la puede ver a Camila acercarse a Alfa, y de alguna manera coquetear con él.

En esta oportunidad, el hermano de Walter, Sergio Santiago, concedió una entrevista a Mañanísima, el programa de Carmen Barbieri, por Ciudad Magazine. Allí, el hermano del hombre de las bandanas dijo que no entiende por qué la gente tiene tanto problema con la diferencia de edad entre ellos. “Así como hace años se horrorizaban de que un matrimonio se separara, después lo hicieran si veían besándose a dos personas del mismo sexo. Y ahora se escandalizan por la diferencia de edad”, disparó.

Enseguida la conductora le preguntó queé pensaba sobre la actitud de Camila para con su hermano. “Yo no sé si la chica está jugando o qué, lo que veo que es se le está yendo de las manos”, admitió.

En tanto, adentro de la casa las cosas no están para nada bien. La joven siente que el resto de sus compañeras no la quiere y eso la motivó a ir al confesionario a hablar con Gran Hermano. “Yo me quería levantar por el cumpleaños de Alfa para hacerle el desayuno y claro, habíamos quedado en que nos íbamos a levantar y para mí no me levantaron porque no quisieron. Yo siento que son un poco celosas, como que yo lo hago para la gente de afuera, y yo no hice nada. No sé qué película se estarán imaginando atrás de lo que soy. El único que me creyó de verdad o que me cree es Alfa, entonces cuando vi que todo el mundo me estaba tomando de mentirosa dije, bueno, ya está, voy a dejar de estar atrás de ellas para intentar que sean mis amigas y voy y hablo con la única persona que de verdad quería hablar conmigo”.

En medio de una crisis de llanto, continuó: “A mí no me gusta cómo me tratan acá adentro, me hacen sentir mal todo el tiempo, a la mañana, a la tarde, que hablan mal del mí, que me contestan mal. Yo no sé si estoy lista para eso porque sigo pasando lo de mi papá y acá no me siento ni siquiera libre para darle un abrazo a nadie. Siento como que me están apagando por completo. La estoy pasando mal”. El llanto siguió fuera del confesionario, y al encontrarse en la habitación, se sumó Alfa quien intentó contenerla mientras le explicaba que “¿pensaste que entrabas acá y esto era un paraíso? Es igual que la vida. Ni más ni menos”.

