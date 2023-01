El ataque de furia de Gladys Florimonte en un móvil en vivo: “Por eso el país está como está”

Gladys Florimonte furiosa contra Gran Hermano

Los números de Gran Hermano dan cuenta de lo que es el fenómeno, no sólo en lo que respecta a las transmisiones televisivas, sino también en las redes sociales, donde se replican una y otra vez los diferentes cortes de los momentos vividos, que son transmitidos las 24 horas. Sin embargo, claro está, hay una parte del público que no consume este tipo de productos, y de la misma forma que los anteriores, también lo da a conocer en cámara.

Uno de los ejemplos más concretos de ello es el de Gladys Florimonte, quien se encontraba en Carlos Paz detallando los pormenores de la temporada teatral en un móvil para Mañanísima, el programa de Carmen Barbieri, hasta que el cronista que se encontraba con la actriz le consultó respecto de su opinión sobre el reality, y allí fue el momento en que estalló y lanzó sus verdades.

“¡Me hincha las pelotas! Te digo la verdad, no sé qué mierda le ven”, así sin filtros, comenzó a explicar qué pensaba del programa que copó los medios, no sólo la televisión. Así, siguiendo en el mismo tono, aseguró que “yo a Estefi -por Berardi, panelista de Carmen y de LAM- y al otro boludo de Angelito De Brito que rompe las pelotas siempre con Gran Hermano, yo le mandé varios audios”, para luego reconocer que “yo no miro Gran Hermano, al único que conozco es a Alfa porque hablan todos de él. ¡Tanto quilombo porque uno va a c... con el otro! ¡Qué me importa la vida de estos!”.

Según ella, “por eso estamos como estamos, por eso el país está como está. ¡¿Qué me importa a mí?!”, para luego Sebastián Perello Aciar, Pampito, explicarle que hace más de 20 puntos de rating y tiene una importante base de seguidores, pero Florimonte no se achicó y en el tono que venía manejando aseguró que “hay que ser muy paj... para ver eso, y si tiene 20 puntos de rating es porque no le das otra cosa. Si a la gente le das una comedia y los productores se ponen en serio a hacerlo, o los gerentes, o ficción, sería otra cosa, entonces la gengte va a verlo, pero no hay nada en ta televisión”.

En el msmo sentido, Carmen explicó que “no lo hacen, no están haciendo programas cómicos en televisión, no se están haciendo... y gracias a Suar cuando las hace, y la gente se tira a ver esta ficción mezclada con la realidad”. Siguiendo esa línea, Gladys aseguró que “los artistas están haciendo de panelistas”, aunque después explicó que el problema no es que esté ese programa al aire, sino que no están el resto de los formatos para darle más trabajo a los artistas.

“Yo veo Los 8 escalones, Laurita,, que menos mal que Laurita nos llama y vamos, jugamos, sino desaparecemos. Yo a Del Moro lo amo, es para mío uno de los mejores conductores junto con Nico Magaldi que me encanta lo que está haciendo”, para después explicar que no lo ve mal a Alex Caniggia en el rol de conductor: “Dentro de todo es un tipo que tiene rating, no me disgusta para nada”.

Sin embargo, aclaró que “El hotel de los famosos me gusta, es más me iban a llamar para ir. Hay un abanico de gente. No acepté porque me vine para acá para Carlos Paz”. Allí, en esa localidad, se encuentra haciendo Madame Tango, un musical que, mediante la danza, el relato y la música cuenta “una historia de amor no convencional”, obra con dirección y actuación a cargo de Andrea Ghidone.

