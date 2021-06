El difícil momento de Gladys Florimonte: está sin trabajo, dio de baja sus tarjetas y no tiene canjes porque le da vergüenza pedirlos

Desde el inicio de la pandemia, muchos sectores fueron los grandes perjudicados en lo económico. Y el presente de Gladys Florimonte así lo indica, razón por la cual la actriz se mudó a Córdoba, más precisamente a Carlos Paz.

“Acá tengo mi casa y tuve también que quedarme a arreglarla un poco porque los inquilinos anteriores no fueron muy cuidadosos. Se fueron y me quedé a arreglar todo. ¿Qué iba a hacer encerrada en el departamento de Buenos Aires? Para cagar... de hambre allá, prefiero cagar... de hambre acá y por lo menos tengo aire puro y libre”, comenzó diciendo la actriz en una entrevista con revista Pronto.

De esta manera, la humorista dejó atrás su vida en la gran ciudad buscando la tranquilidad y el aire puro pero además, la forma de vivir al día sin un trabajo fijo y con las restricciones propias de este momento especial. Con poco dinero a disposición, Gladys vendió su auto y su camioneta por no poder mantenerlos y además dio de baja algunas tarjetas de crédito.

“Desde que laburé con Lanata para acá, ahorré todo lo que trabajé para este momento. ¿Cuánto te gastás en ir afuera? Un montón. Yo no viajé a ningún lado y cuando fui a lo de Del Moro gané una buena guita y lo transformé en dólares porque me idea era ir a ver a la Virgen de Guadalupe pero no pude viajar”, señaló Gladys que, además, vendió sus vehículo.

Gladys Florimonte como Zulma de Tinelli (Foto: Teleshow)

“Ahorré todo, laburé y dentro de todo pude pilotearla. Soy austera. Ahora ando en un autito de mierd... pero no me importa eso porque cuando volvamos al ruedo y a la normalidad, con laburo sé que puedo volver a comprar una camioneta como la que tenía”, dijo. “No tengo lujos, ni siquiera me compro ropa. Me voy a quedar con una sola tarjeta, hoy tengo solo para sobrevivir”, agregó.

A diferencia de casi todos sus colegas, Florimonte no tiene canjes porque le da vergüenza pedirlos. Sus amigos le recomiendan conseguir algunos pero ella sostiene que “no le sale”. Lo que no descarta es sumarse a la plataforma donde venden videos personalizados, aunque tiene claro que sólo lo haría con gente que tenga mucho dinero.

“No me parece mal que algunos compañeros cobren los saludos porque es agotador: no es que hacés un video y listo; todo el tiempo te están pidiendo. No sé de dónde sacan el teléfono, pero hasta por WhatsApp me piden saludos. Algunos ni siquiera los contesto porque me rompen bastante las pelotas”, concluyó.

Hace un tiempo, la artista contó su dolorosa historia familiar durante la visita al ciclo PH, Podemos Hablar. Florimonte contó que su padre era una persona violenta y que en más de una ocasión le ha pegado. Según su relato, ella se llama Gladys Julia porque ese era el nombre de una de las amantes del hombre.

Gladys Florimonte contó su dura historia familiar

“Fue tremendo haberme enterado de esto. A mí, que me encanta Córdoba, mis padrinos son de Córdoba y tengo casa allá… Me enteré de que la amante de mi papá se llamaba Gladys Julia. Me llamó así porque nací en un momento en el que mi viejo y mi padrino se iban de joda a Córdoba con sus amantes. Me lo contó mi hermano”, reveló la humorista.

