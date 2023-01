Gran Hermano 2022: cómo fue el reencuentro de Maxi y Juliana

Cómo fue el reencuentro de Maxi y Juliana (Video: "Hermano 2022", Telefe)

“Mis pipis, para que se queden tranqui ya lo pude ver un ratito al negro. Más allá del resultado lo vi muy feliz y emocionado. Gracias a todos los que nos apoyaron”. El domino a última hora, Juliana Díaz -apodada Tini dentro de la casa de Gran Hermano- escribió un tuit en el que hizo referencia a la salida de Maxi Giudici del programa más visto de la televisión argentina. Es que el participante acababa de quedar eliminado del certamen con el 52,02 por ciento de los votos en un duelo telefónico contra Ariel Ansaldo. Y pese a que su pareja no llegó a instancias finales, la joven de 32 años, oriunda de Venado Tuerto, se mostró feliz porque sabría que faltaba su reencuentro era inminente.

Maxi permaneció aislado durante el lunes, habló con el psicólogo del certamen -practica habitual entre los recientes eliminados, para asimilar la repentina fama-, la vio a ella un tiempo acotado, y el lunes por la noche hizo su primera aparición en un programa de televisión: fue en El Debate, conducido por Santiago del Moro. Allí, el joven cordobés de 36 años habló de su paso por la casa más famosa del país, analizó el juego y destacó que le gustaría que Lucila Villar -más conocida por La Tora- se consagre ganadora del certamen cuyo premio asciende los 17 millones de pesos, además de una casa.

Y si bien se habían visto apenas un ratito, sobre el final del ciclo de la pantalla de Telefe, pasadas las 23:25, el conductor le anunció a Maxi que se reencontraría en vivo con Juliana, quien estaba detrás de una pantalla esperando que la dejen ingresar al estudio. “Puede ir al centro”, lo invitó Del Moro al exparticipante para que se prepararse y esperase a su novia. “Parate ahí, por favor, con la llave del auto que se ganó a pura fe en la mano”, agregó el animador haciendo referencia al vehículo que Maxi obtuvo luego de superar una prueba de resistencia en la que permaneció de pie -sin comer, beber ni ir al baño- durante 12 horas.

“Lo tenemos a Maxi. Que se abran las puertas y que entre ella porque se lleva auto y se lleva amor. ¡Tini, adentro, vamos!”, dio la señal el conductor y la pantalla se abrió en dos. Juliana, que lucía un vestido, caminó hacia el centro en donde la esperaba su novio. Se dieron un romántico beso, se leyó en los labios que le dijo “Te amo” y de fondo sonaba el tema Me puedes de punta a punta, de Axel.

El beso apasionado de Juliana y Maxi

Luego del reencuentro en vivo, la producción los invitó a subirse al auto que había ganado Maxi para que abandonaran el estudio. El exparticipante lo hizo al volante y se despidió tocando bocina. “Nos vamos con esa imagen”, dijo Del Moro y saludó a los televidentes hasta la próxima emisión de esta noche de martes en la cual quienes continúan dentro de la casa harán la prueba del líder y quien resulte ganador tendrá inmunidad en la gala de nominación del miércoles y además el jueves salvará a uno de sus compañeros que haya quedado en placa.

Después del romántico y apasionado reencuentro, Juliana tomó su teléfono y compartió un mensaje en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene casi medio millón de seguidores. “No me cabe una gota más de felicidad en el cuerpo. ¿Qué les digo? Gracias por ser parte de todo esto”, escribió junto a emoticones de corazones.

Semanas atrás, luego de haber sido eliminada por no respetar las reglas que le habían sido impuestas cuando ingresó al repechaje, la joven brindó una entrevista exclusiva con Teleshow en la que habló de su vínculo con su actual pareja, y apostó a que la relación continuaría fuera de la casa y de las cámaras. “Con Maxi se dio una conexión al instante. Se potenció todo porque estábamos 24/7 juntos y en una pareja normal eso no hubiera pasado. Nosotros vivíamos juntos todo el día y por eso surgieron algunos roces y algunas peleas pero siempre fueron por motivos ajenos a nosotros, que tenían que ver con estrategias de juego o con cómo veíamos a algunas personas y que quizás no coincidíamos en la misma opinión. Todo eso generaba roces que si hubiéramos estado afuera, no habrían sucedido”, dijo por ese entonces.

“Yo estoy enamorada de él, nos tenemos un amor muy grande. Nos unimos porque los dos pasamos situaciones de vida parecidas, muy fuertes y se dio un amor de golpe con él. Por suerte ya superamos una prueba dificilísima que es estar todas las horas del día juntos”, agregó Juliana, quien en las últimas horas vivió un apasionado reencuentro con Maxi.

