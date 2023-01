Alfa amenazó con salir de la casa de Gran Hermano 2022 y angustió a todos: “Quiero pasar mi cumpleaños con mi gente”

Con la valija casi hecha, y las caras de sus compañeros casi en llanto, Alfa anunciaba que abandonaba la casa de Gran Hermano. “Quiero pasar mi cumpleaños con mi gente”, repetía una y otra vez cuando sus compañeros intentaban persuadirlo para que cambiara de opinión. El tiempo pasaba y la inesperada situación parecía no tener un buen final, hasta que se supo la verdad. Todo era mentira, era parte de un desafío que el participante debía cumplir si quería celebrar su cumpleaños 60 junto a sus compañeros.

Comer una paella y ver una película entre todos, ese había sido el pedido de Walter para festejar su día especial dentro de la casa. Sin embargo, en un nuevo desafío de Gran Hermano, debía hacerle creer a todos los integrantes de la casa que quería irse por voluntad propia si quería que accedieran a su pedido.

“Walter, te llamé porque viniste a pedirme cosas para festejar tu cumpleaños, ¿verdad? Atención, estoy dispuesto a concederte ver la película de autos solo con una persona”, le había dicho GH a Alfa. Inmediatamente el jugador reaccionó con una cara de desilusión ya que él quería verla con todo el grupo.

“La película la verás con una sola persona y podrás compartir una exquisita paella con todos tus compañeros. Pero como pasa siempre deberás cumplir un desafío secreto entre vos y yo, ¿está claro? Tenés que convencer a toda la casa que, por decisión propia, vas a abandonar la casa”, le puso como condición la ‘casa’.

“Bueno, dale, pero en chiste, eh...”, le respondió Alfa. “Tenés que sostener ese chiste hasta que yo te avise... Te puedo dar una ayuda, un ejemplo”, le propuso GH. “No, ya está, ya tengo todo pensado. Que se viene mi cumpleaños, que lo vi a quien se va y me dio ganas de irme detrás de él, para estar con mi gente”, sostuvo Walter.

“Perfecto. Yo te voy a volver a llamar al confesionario para indicarte que armes la valija, algo que se suele hacer siempre que alguien deja la casa”, definió GH. “Vas a salir, vas a ir por el caminito, por el sendero hasta la puerta de salida y, cuando llegues a ese lugar, vas a decir que fue una simulación para ganarte un gran festejo de cumpleaños”, le explicó Gran Hermano sobre cómo seguir.

Fue entonces cuando Alfa le respondió con un gran gesto: “De ver la película me gustaría compartirla con todos. Yo no podría elegir a nadie. Desde ya te digo, prefiero no ver la película. Estuve pensando mucho. Tengo un cariño muy grande por Julieta, con Camila tengo una amistad porque hay muchas coincidencias de la vida que si sé por qué pasan”.

Así había respondido ante el planteo del desafío, aunque el problema era que ya lo había dicho tantas veces que en esta oportunidad era difícil que se lo creyeran. Por esa razón, la producción le sugirió armar la valija, algo que hasta ahora no había hecho. También recibió una ayuda de Santiago del Moro, quien se prestó y comunicó ante toda la casa la salida del participante.

Con el correr del tiempo la inminente salida de Alfa empezó a generar diversas reacciones en la casa, sobre todo en algunos participantes como Romina, que ante la situación empezó a llorar desconsoladamente y pedirle a su compañero que desistiera de la idea. Por su parte, Camila incluso le sacó la valija a Walter.

Sin embargo, algunos descreían de la situación ya que no lo veían llorar. Por esa razón la Tora dijo que seguro era una broma, y Agustín, Nacho y Marcos tomaron la misma postura.

En un sorprendente giro, la situación hasta provocó que Ariel le preguntara a Alfa si quería que él se fuera a cambio de que siguiera en la casa. ‘Hagamos borrón y cuenta nueva’, le pidió el parrillero.

