Thiago contó cómo es la vida tras su salida de Gran Hermano y explicó su relación con Nacho y Daniela

Thiago de Gran Hermano en Biri Biri

Thiago Medina desde el comienzo fue uno de los grandes jugadores de Gran Hermano 2022 (Telefe), y según la vista del público uno de los que tenían más chances de alzarse con el premio final. En una entrevista con Biri Biri, programa de streaming que conducen La Tía Sebi, Stefano de Gregorio, Mica Lapegüe y Julieta Puente en República Z habló de todo lo vivido adentro y afuera.

“Cuando entré fue el mejor día, es más, los primeros tres días no dormí, estaba a full”, explicó el participante, que a la vez reconoció que los peores días de convivencia fueron los que hubo peleas con los demás hermanitos, cuando se quebraba la paz de la convivencia.

“Mi mamá antes de morir me dijo: ‘vergüenza es salir a robar’. Le hice caso y nunca salí a robar”, había comentado el joven en el video de presentación. allí también reveló que recibió sus hermanas le regalaron un traje para presentarse en la noche de su ingreso a la casa más famosa del mundo. “Trabajo en el Mercado Central, armo, reposito, y lo que me den para hacer”, afirmó en ese instante sobre su vida laboral.

Thiago Medina ingresó a la casa de Gran Hermano

Tras su ingreso, explosión mediática, y luego su egreso, Thiago recordó que “me anotaron mis hermanas, yo venía de jugar a la pelota, se anotaron ellas también pero no las llamaron”, a la vez que confesó que “me cambió la vida una banda. Me gusta más estar acá afuera, la gente me trata bien, el barrio me trata re piola si hasta me recibieron con murga”.

Pese a lo vivido adentro y reconocer que “extraño a los chicos, a Nacho y a Dani”, sin embargo aclaró que “ya me quedo con el afuera, no volvería a entrar, ya hice todo lo que tenía que hacer en los tres meses”, y comentar que “con Cone me crucé y hablamos y nos pasamos los teléfonos y hablamos re bien”, para dejar en claro la relación que quedó entre ambos. Sin embargo, no todo es convivencia perfecta, claro, porque “a Agustín no lo banco ni ahí, vi que habló una banda de cosas y no sabe nada”.

La relación con Daniela fue una de las más fogosas de la casa, y tras la salida de ella y su reingreso en el repechaje ya en el papel de “Venganiela”. cambiaron muchas cosas, aunque él reconoce que espera encontrarla en cuanto salga, ya que “la considero mi novia”, aunque reconoció que “por momentos es intensa”. “Estamos esperando a ver qué pasa, yo no tengo problema en llevarla a mi casa y que conozca a mis hermanos”, explicó.

Thiago y Nacho, a los besos y los mimos en la pileta de Gran Hermano 2022

Uno de los momentos más serios fue cuando se le consultó por la denuncia que tuvo su padre en momento en que él se encontraba encerrado, y aclaró que después de que le tiraran una pelota con los recortes de diarios donde se retrataba el tema de las denuncias de su hermana contra su padre, “después fue un psicólogo y me quedé tranqui”, además de aclarar que “no es la primera vez que se pelean ellos dos, porque ella también lo picantea. No es la primeva vez que pasa eso entre ellos”, confesó, a la vez que explicó que “mi viejo está viviendo en lo de mi tía por la discusión, pero ahora en breve se vuelve”.

El pasado 18 de diciembre fue un día histórico para los argentinos por el triunfo de la Albiceleste de Lionel Messi que consiguió imponerse por penales ante Francia en el Lusail Stadium, luego de igualar 3-3 en los 120 minutos. Los participantes de Gran Hermano vivieron cada partido de la Selección Argentina dentro de la casa y fueron testigos de la victoria final del equipo en el Mundial Qatar 2022.

Luego de que Gonzalo Montiel metiera el penal de la victoria, Thiago saltó de felicidad y se abrazó con Marcos. Mientras que Camila, en ese entonces una de las nuevas concursantes, también expresó su felicidad al celebrar el triunfo saltando por el living de la casa. Como broche de oro, los hermanitos se tiraron a la pileta, se abrazaron y celebraron muy contentos por este triunfo.

El festejo de la selección nacional en la casa de Gran Hermano

¿Qué sucedió después de eso? la respuesta de Thiago fue sincera y directa: “Después me tuve que ir a dormir la siesta, como no tenía nada que hacer nos fuimos, es que sin chupi no hay joda. Después de la pileta nos fuimos, porque se escuchaba bombos, bocinas, trompetas y yo con ganas de saltar el paredón, fue una locura, quería estar afuera”.

“¿Qué onda el pico que se dieron con Nacho, van a hablar de eso?”, preguntó uno de los concurrentes al streaming de Biri Biri, ante lo que Thiago aclaró que “yo jodo así con mis amigos, que les doy chirlos, pero nada malo, como amigos, de amistad. Me gustan las mujeres, pero no tengo problemas con joder con eso”, reconoció respecto de una de las relaciones más habladas sobre dos de los participantes.

