Una nueva discusión entre Alfa y Ariel hizo temblar la casa de Gran Hermano

Una nueva pelea entre Alfa y Ariel en Gran Hermano

Cada semana el clima de la casa de Gran Hermano se enrarece más y más, y cuanto más se acerca la noche de la gala de expulsión se convierte en un caldo de cultivo para las más variadas discusiones y enfrentamientos. Aunque Alfa y Ariel saben mucho del tema, ya que lo que comenzó con algún reproche esporádico se terminó convirtiendo en un día a día imposible de soportar, con cuestionamientos por cualquier tipo de acción o reacción, con dura palabras tanto en el cara a cara como en charlas entre los demás participantes.

La habitualidad de las charlas de Ariel de cada mañana a las cámaras saludando a los espectadores es algo que Walter no soporta y vive cuestionándolo a sus espaldas ante quien quiera oírlo, pero en esta oportunidad fue más allá y decidió dejarle en claro algunas cosas que en realidad ya se venían hablando.

“Ustedes dirán, ni puede ser una persona así, te falta confrontar, pelear por tus derechos, Creo que hay que saber esperar. La gorda no es boluda, se hace... a veces, pero no. Aparte les quiero dar el ejemplo a ustedes, no es a todo lo que a uno le dicen responder y pelear. No es así. La forma quizás de confrontar a veces es disipar los conflictos tranquilo Y aparte hay que ver de quién viene”, comenzó Ariel su charla mañanera ante las cámaras en la cocina, sin imaginar que Alfa se encontraba en el pasillo, atentamente escuchando cada palabra, expectante.

Dura advertencia de Gran Hermano a Alfa

Tras ello, y con Walter ya cambiado y preparando el desayuno, el más grande de la casa no lo iba a dejar pasar y comenzó el enfrentamiento: “Che, mientras me afeitaba escuché tu discurso a las cámaras, te comento que acá no hay ninguna agresión ni hubo ningún tipo de agresión. Acá vos entraste de una manera y yo te recibí de la mejor”. ante lo que Ariel respondió con un simple “¿En serio me recibiste con la mejor? No vamos a discutir hoy, no me hagas eso antes del domingo”.

La discusión, en tanto, volvió a uno de los puntos álgidos de la relación, y fue cuando Ariel le reprochara a Walter haberle puesto los dedos en la boca a Camila mientras estaba durmiendo, acusándolo de aprovecharse de una mujer vulnerable. Y eso es algo que Alfa siempre le va a tirar en cara.

“Me trataste que yo estaba con una mujer vulnerable, una sola persona que haya escuchado eso ya me rompe las pelotas”, disparó Alfa, mientras que Ariel se plantó y continuó advirtiendo que “está mal lo que hiciste”, para luego en interlocutor callarlo y decirle que “para vos está mal, yo estaba jugando. ¿Quién sos vos para decir lo que venía haciendo yo? Yo estaba jugando y tengo la mejor con ella desde que entró”.

Ante ello, Ariel le aseguró que “yo de vos no hablo nunca, y yo te escucho cuando decís ‘este boludo esto y que lo otro’ y me la aguanto, Walter. ¿Por qué te pensás que me apoyó la gente estas últimas dos veces? Puede haber gente que esté de acuerdo en cómo yo pienso, sin insultar, Walter”.

Pero Walter continuó en su postura y repetía: “Yo nunca te insulté, estaba jugando con ella y no de a tres con vos”, y el último integrante en ingresar a la casa recogió el guante y afirmó que “seguís con eso porque es lo único que tenés, como las historias que son siempre las mismas cada 48 horas”.

Para el final de la gala, volvería a comunicarse Santiago del Moro con la casa para confirmar quién es el nuevo eliminado. Los dos participantes en placa, Maxi y Ariel, aseguraron que las últimas horas habían sido muy difíciles. “Fue una adrenalina impresionante pero con fe”, dijo Maxi. “Un poco triste”, manifestó por su parte Ariel, quien se disculpó por no querer seguir hablando.

“Le digo al jugador que ha sido eliminado que se que lo dio todo, que fue un gran participante”, expresó entonces el conductor. Y siguió: “Quien debe abandonar la casa más famosa del mundo es...Maxi”. El participante recibió el 52,02 % de los votos frente al 47,98 % de su contrincante, que se quedó llorando de la emoción.

