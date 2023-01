Las exclusivas vacaciones de Mica Viciconte y Fabián Cubero en Punta Cana

Las fotos de las vacaciones de Mica Viciconte y Fabián Cubero (Instagram)

Mica Viciconte y Fabián Cubero viajaron a Punta Cana con su hijo, Luca para disfrutar de unas vacaciones inolvidables. En esta oportunidad, la influencer y el exfutbolista eligieron hospedarse en un exclusivo resort all inclusive que está ubicado en las paradisíacas playas de Bayahibe, en República Dominicana.

En sus redes sociales, la pareja compartió con sus miles de seguidores imágenes de esta escapa familiar. “Primer viaje soñado con @lucacubero”, escribió Poroto en su cuenta oficial de Instagram junto a diferentes postales de su familia disfrutando de este hermoso lugar. “El lugar es un sueño, la gente súper copada, el clima soñado y lo más importante que @lucacubero la pasa bomba”, agregó la panelista de Ariel en su salsa (Telefe).

Antes de disfrutar de Punta Cana, Mica y Fabián estuvieron de vacaciones en Mar del Plata, su tierra natal. Indiana, Sienna y Allegra, las hijas que Cubero tiene con Nicole Neumann, también se divirtieron en la ciudad de la costa atlántica que es elegida por muchos argentinos para descansar durante el verano.

Por otra parte, a principios de enero, Nicole había anunciado su compromiso con su pareja, Manuel Urcera luego de más de un año y medio de relación. La modelo compartió un emotivo video en sus redes sociales y escribió: “Sí, quiero”. Además, la jurado de Los 8 escalones de los dos millones (El Trece) agregó: “¡¡¡Me explota el corazón de felicidad!!”.

El piloto la sorprendió con el fragmento de una carta de Frida Kahlo a Carlos Pellicer, la artista favorita de Neumann para la ceremonia de propuesta. “¿Se pueden inventar verbos? Quiero decirte uno: yo te cielo, así mis alas se extienden enormes para amarte sin medida. Siento que desde nuestro lugar de origen hemos estado juntos, que somos de la misma materia, de las mismas ondas, que llevamos dentro el mismo sentido. Tu ser entero, tu genio y tu humildad prodigioso son incomparables y enriqueces la vida”, leyeron. Y todo fue resumido en emotivas palabras por parte de la modelo: “La noche más perfecta. El atardecer perfecto. 03/01/23″.

Ante la noticia, un movilero de LAM (América) fue a buscar la palabra de Fabián mientras se encontraba en Mar del Plata. A la salida de una cena, el deportista y su pareja actual fueron abordados por el cronista. “Prefiero evitarlo. Estoy en un momento en familia, con amigos. Estoy perfecto. Pero bueno, es hora de irme a dormir. Está Luca solo, está con mi mamá”, dijo Viciconte quien se negó a darle una nota.

“Estamos muy bien, muy bien, gracias. Nos quedamos en Mar del Plata un par de días más. Estamos en familia. No tengo nada de qué hablar, estoy con mi familia, chau”, declaró el exfutbolista al ser consultado y en la misma línea que su mujer. Y en cuanto el movilero tocó el tema del venidero casamiento de Nicole, Mica siguió en la suya. “Ni voy a hablar, no me interesa, cero, cero, cero... No voy a hablar de nada. De última, no es un tema mío, no me interesa. Chau, perdón”, dijo con firmeza pero amable. “No tengo ganas de hablar, estamos con la familia. Gracias”, se despidió Cubero.

Las fotos de las vacaciones de Mica Viciconte y Fabián Cubero (Instagram)

