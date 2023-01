La confesión de Mica Viciconte sobre volver a tener otro hijo con Fabián Cubero: “Hay que ver si él quiere”

Mica Viciconte habló sobre la posibilidad de tener otro hijo con Cubero: "Hay que ver si él quiere" (Foto: Captura Telefe)

A solo 8 meses de haber sido mamá primeriza de Luca, Mica Viciconte se desempeña de maravillas en su rol de madre y de profesional. De panelista en Ariel en su salsa, el ciclo que va todos los días de lunes a viernes por Telefe, la exganadora de MasterChef Celebrity 3 logró integrar a su vida sus dos pasiones: trabajar y su pequeño hijo que tuvo con Fabián Cubero.

Si bien ahora las cosas fluyen, al principio fue un trabajo el hecho de lograr una familia ensamblada con las tres hijas del exfutbolista. Él tiene a Allegra, Indiana y Sienna con Nicole Neumann y las relaciones nunca estuvieron del todo bien con la mamá de sus hijas.

Así las cosas, al poco tiempo que nació Luca, el 7 de mayo pasado, la familia entera realizó una escapada a Mar del Plata para que los Viciconte y los Cubero conocieran por primera vez el pequeño: “Planeamos el viaje hace unas semanas y como tanto mi familia como la de Fabi son todos marplatenses, fuimos para que todos conocieron al bebé”, explicó Mica en ese momento. Y agregó: “Fue hermoso y de mucha emoción. Es el primer nieto así que imaginate la alegría. Luca es muy observador y lo escaneaban al abuelo. Mi papá le hablaba, le decíaque lo va a llevar a pescar”, explicó la ex Combate sobre el vínculo entre el bebé y su abuelo, Hugo Viciconte.

Mica Viciconte habló sobre la posibilidad de tener otro hijo con Cubero: "Hay que ver si él quiere" (Foto: Captura Telefe)

Por esos días, también reveló que quedó sorprendida cuando su papá le regaló una caña de pescar a su hijo recién nacido. Un obsequio que el bebé no podrá utilizar hasta que crezca en algunos años. Sin embargo, ella entendió que simplemente se trataba de un gesto de amor de parte de Hugo por querer compartir con su primer nieto una de sus grandes pasiones, la pesca.

Previamente, Mica había mostrado el encuentro del nene con las perras que la pareja adoptó años atrás, y que son sus fieles compañeras. “Ya en casa, y Aloha tiene ganas de jugar”, había escrito el exfutbolista junto a un video del bebé descansando y una de sus mascotas observándolo atentamente. Luego había agregado: “Creo que hay alguien que está celosa”, junto a una selfie tomando mate en la cama, acompañado de su perrita. Más tarde había compartido una tierna imagen de la cámara de seguridad que ellos colocaron en el cuarto del pequeño, junto a la frase: “Descansando tranquilo con custodia”.

En esta ocasión, durante la emisión del programa en el que participa Mica junto a Ariel Rodríguez Palacios, Romina Pereiro le hizo la pregunta obligada a su compañera: “¿Irías por otro hijo?”. Y entonces, la panelista se sinceró: “Sí, ¿por qué no? Me encantaría, pero habrá que ver qué dice el padre. Hay que ver si Fabián quiere ir por un quinto”.

Su compañero, Nico Peralta, no le dejó pasar el comentario. “¡Qué revelación!” y Mica se vio obligada a aclarar sus dichos. “Sí, yo re quiero ser mamá de nuevo, pero no depende de mí nomás. Uno más me gustaría. Una nena y si no, un nene. Me encantan los bebés y que venga lo que venga. Si bien estoy disfrutándolo mucho a Luca, me gustaría que sean parejitos en edad”, agregó la pareja de Cubero.

Entonces, se originó una charla informal sobre el tema, donde todos opinaron si era mejor ahora, con pocos meses de diferencia con Luca o si era preferible esperar un tiempo. “Quiero dos años como mucho de diferencia, no más. Con mi hermana nos llevamos cuatro años, pero con mi hermano uno y está buena esa diferencia y ser seguiditos”, cerró Mica.

Seguir leyendo: