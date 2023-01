Con el ingreso de los nuevos participantes comenzó la segunda temporada de El Hotel de los Famosos

Asi comenzo la segunda temporada de El Hotel de los Famosos (Video: El Trece)

“Bienvenidos al hotel, las puertas se vuelven a abrir y comienza una nueva aventura”, dijo Carolina Pampita Ardohain a las 22.38 del lunes 9 de enero. La segunda temporada de El Hotel de los Famosos (El Trece) se puso en marcha y la conductora fue la encargada de abrir las puertas. “El hotel está renovado, con más confort y más exigencias”, dijo.

En este punto, el estreno del reality show llegó a los 7,1 puntos de rating, mientras que su competencia, Gran Hermano 2022 (Telefe), andaba por los 23,6. El primero en llegar al jardín de la recepción y ser recibido por Pampita fue Martín Coggi. “Me encanta la competencia y sé que puedo ganar”, dijo el ex boxeador. Luego fue el turno de Rocío Marengo. “Esto es Disney: cuando llegué, estaba desesperada buscando a Mickey”, se presentó.

Por su parte, Fernando Carrillo entró con una corona, lentes negros y rapeando, muy canchero. Luego llegó Charlotte Caniggia. “Vengo a defender el titulo del gran campeón, El Emperador”, dijo en relación a su hermano mellizo Alex, ganador de la primera edición de este reality. “Quiero entrar por dos cosas, jugar y gana”, anunció Marian Farjat al llegar.

“Soy un tipo tranquilo, moderadamente tranquilo... no me molesten”, se presentó, muy serio, el actor Alejo Ortiz. “La gente me conoce como cantante pero yo me presento como Highlander. Viajo a través del tiempo y manejo distintas energías”, se definió Érica García.

El ingreso de los nuevos participantes de El Hotel de los Famosos

El exfutbolista Sebastián Cobelli dijo: “Soy como Bambi. Después, si las cosas se complican, soy un león enjaulado”. “Me encanta el hotel, es hermoso. Vi la primera temporada y me encantó”, contó Delfina Gerez Bosco. “Soy simpático y enojón, me sedujo la experiencia de mi hermana en la primera temporada”, dijo Juan Martino aludiendo a Majo Martino, participante anterior.

“Tengo ansiedad, nervios, todo.. Yo veo los juegos y quiero estar ahí adentro”, confesó Flor Moyano. “¡Qué nervios!”, coincidió Emiliano Rella. “Me puse lo primero que encontré, me desperté así”, dijo Enzo Aguilar sobre su colorido look. “Entré en un reality porque ya hice mucho en la tele”, se presentó Mimí Alvarado.

“No busquen más, el ganador está acá”, se presentó con confianza Federico Barón. Y Abigail Pereyra fue la última en llegar: “Estoy preparada para todo lo que se viene. Vengo con una pizca de diversión y condimento para transformar este hotel”, dijo y le dio el pie al ingreso de Leandro El Chino Leunis, el otro conductor del ciclo, quien avisó que los participantes compiten en esta temporada por un premio de 15 millones de pesos.

La llegada de los nuevos participantes a El Hotel de los Famosos

Con todos presentados, los participantes finalmente fueron ingresando en duplas al hotel. El primero fue Fernando Carrillo, quien eligió entrar con Charlotte Caniggia, a quien definió como su “hermanita”. En este punto, el rating comenzó un leve descenso y marcaba 4,2 a las 22.46 horas, mientras Gran Hermano 2022 subía hasta los 24,2.

A continuación, los conductores dividieron en dos equipos a los participantes. Por un lado, el rojo, integrado por Coggi (el capitán), Aguilar, Rella, Barón, Charlotte, Abigail, Delfina y Mimi. Por el otro lado, el verde, el cual estaba conformado por Carrillo, Farjat, Ortiz, Martino, Moyano, Cobelli, Érica y Marengo, quien fue designada como capitana.

Al momento de comenzar la competencia, en la que cada uno de los integrantes de ambos equipos debía superar distintos obstáculos, como rampas, grúas colgantes, desniveles, fosas y martillos giratorios, el rating subió unas centésimas llegando hasta 4,9, aun muy lejos de los 22.7 que en ese mismo instante marcaba Gran Hermano 2022.

La segunda temporada de El Hotel de los Famosos ya está en marcha

Luego de haber atravesado los obstáculos y reagruparse del otro lado de la fosa, el equipo verde embocó las cuatro pelotas que había que encestar para finalizar la prueba colocando la tarjeta del hotel en una ranura. Así, se convirtieron en los ganadores de la primera prueba y los festejaron de manera efusiva. Tanto, que en plena celebración, Carrillo le dio un pico a Marian Farjat. “Yo me quedé como: ‘Me chapó'”, dijo la ex Gran Hermano, sorprendida por el gesto de su compañero.

“Son los nuevos huéspedes de esta temporada”, anunció Pampita para el equipo verde, que celebró y se hizo de las pulseras para disfrutar de las instalaciones del hotel, las cuales fueron entregadas por Alex Caniggia, campeón vigente. “I’m back, motherfuckers”, anunció a los gritos el hermano de Charlotte su regreso, mientras su hermana sonreía por su aparición. “Va a ganar el que tenga un corazón enorme, el que sea un luchador, un vikingo, una bestia humana”, vaticinó Alex. El rating volvía a descender y marcaba 4,0 en este punto.

Lo último que se vio de la primera emisión de El Hotel de los Famosos 2 fue la primera nominación del ciclo. Luego de que se revelaran los votos “cara a cara” entre el staff del alojamiento, un momento de máxima tensión y rispidez, se supo que la nominada de la semana es Mimí Alvarado, con cinco votos en contra. El rating experimentó un leve ascenso hacia los 4,2 para este momento de la emisión, mientras GH 2022 seguía hacia arriba, llegando a los 22,7 puntos.

