En medio del éxito de Casados con Hijos, Marcelo De Bellis despidió a su tía: “Se fue mi otra mamá”

Marcelo De Bellis despidió a su tía Argentina (Fotos: Instagram)

El pasado jueves 5 de enero se estrenó con gran éxito la versión teatral de Casados con Hijos, en el Gran Rex y luego de una enorme expectativa. En medio de esta gran alegría, sin embargo, un importante integrante del elenco contó una triste noticia en sus redes sociales.

Se trata de Marcelo De Bellis, quien en la historia encarna a Dardo Fuseneco. Y en su cuenta de Instagram publicó tres imágenes junto a su tía, que se llamaba Argentina y que falleció el pasado 25 de diciembre.

“Les voy a contar una cosa. En plena navidad ‘se fue’, físicamente, claro, mi otra mamá. No les pedí permiso a mis primos, sus hijos, para publicar esto... Ojalá no me reten. Ella es mi nuevo ángel”, comenzó relatando el actor.

"Ella es mi nuevo ángel”, dijo Marcelo De Bellis sobre su tía Argentina

“Cada vez que estoy detrás de esa puerta de ‘Los Argento’ miro al cielo y sé que me cuida. Y la escucho en cada aplauso, función a función. Canchera, con un humor ácido, moderna para su época. Mi tía Argentina. Sí, Argentina. Mi ‘otra’ MAMÁ”, cerró De Bellis la emotiva publicación, que rápidamente se pobló de mensajes de apoyo.

17 años después de la grabación del último episodio de Casados con Hijos, finalmente Florencia Peña, Guillermo Francella, Darío y Luisana Lopilato junto con De Bellis volvieron a encarnar a sus famosos personajes para darle vida nuevamente a una de las comedias más exitosas de la televisión argentina, pero esta vez en su formato teatral y con la incorporación a la historia de la actriz Jorgelina Aruzzi en reemplazo de Érica Rivas.

Minutos antes de las 21 horas del jueves 5 de enero, las más de dos cuadras de cola en las afueras del Gran Rex que casi llegaban hasta el Obelisco le agregaban ansiedad al esperado debut. Y con las 3200 butacas del icónico teatro de Avenida Corrientes completamente llenas, Pepe, Moni, Paola y Coqui Argento volvieron a cobrar cuerpo, forma y discurso, provocando una ovación generalizada.

Marcelo de Bellis y su familia

Luego de este estallido de emoción y energía, Florencia Peña se dirigió a sus seguidores y les mandó un saludo a través de sus redes sociales después de esta ansiada primera función. “¡Qué locura vivimos anoche en el estreno de Casados con Hijos... He hecho mucho teatro, me he subido muchas veces al escenario, pero lo que vivimos anoche, yo no lo viví nunca en mi vida”, comenzó diciendo la actriz, radiante y plena tras el estreno.

“El amor, la alegría, las ganas de vivir esa fiesta que tenía el público. Y nosotros, también, después de 17 años que no hacíamos los personajes, obviamente atravesando generaciones, porque Casados... atravesó generaciones pero nosotros hacía 17 años que no hacíamos los personajes... Y fue algo que no les puedo explicar, el amor que sentimos es algo increíble”, manifestó en la primera de tres Instagram Stories que publicó en su cuenta.

“Y sentí también que los Argento son de la gente. Es una familia que la gente la siente propia. Que siempre en algún momento aparece alguno de nuestros latiguillos, o alguien dice ‘¡Cafecitooo!’, o algo de lo que nosotros decíamos... Fue increíble, hace mucho que no sentía tanto amor. Y se sintió hermoso, se sintió hermoso”, insistió Peña con la emoción a flor de piel recordando el recibimiento del público en esta función.

La emoción de Florencia Peña tras el estreno de Casados con Hijos

“Ni hablar de las risas... Yo, que sobre todo trabajo de hacer reír, no hay nada más hermoso que escuchar la risa de quien está sentado del otro lado y ese feedback de energía”, dijo. Por último, le agradeció al fiel público y los invitó a las funciones venideras.

“Queríamos agradecerles por este hermoso encuentro que tardó en llegar, que fue difícil lograrlo, pero acá estamos. Así que los esperamos en el Gran Rex: los lunes se ponen a la venta las entradas, estamos poniendo y agregando funciones. Vamos a hacer todas las funciones que nos dé el cuerpo hacer, para que nadie se pierda esta fiesta hermosa”, dijo.

“Habilitamos los pullman ahora, que no los íbamos a habilitar, con precios más económicas y que se pueden conseguir las entradas en el teatro. No se pierdan esta fiesta. ¡Gracias, de corazón!”, cerró Peña.

