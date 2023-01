More Rial sufrió un importante robo: “Perdí mucha plata en dólares, joyas y pesos”

More Rial sufrió un importante robo en su casa

Este lunes en A la tarde (América) se informó sobre un importante robo que sufrió Morena Rial el pasado fin de semana en su domicilio. Mientras estaba disfrutando de la noche del sábado en un boliche, unas personas ingresaron en su casa y se llevaron el contenido de su caja fuerte: dólares, pesos y muchas joyas.

“Una amiga ocasional de Morena tenía información de la caja fuerte, los relojes, las joyas, el oro y un dinero que había sacado del banco. La distraen, la invitan a salir, está algunas horas fuera de la casa y ahí es donde se comente el robo. Entran con una llave, con una copia que le hicieron. La amiga le habría hecho una copia de la llave, se la da a sus cómplices y le robaron”, resumió un panelista del programa conducido Karina Mazzocco.

La casa está en Thames al 2000, en el barrio porteño de Palermo. Se trata de un alquiler temporario que More contrató para pasar unos días en Buenos Aires, dado que ella está instalada en la provincia de Córdoba. “No estoy pasando un buen momento, es el peor momento de mi vida”, dijo en un primer contacto con la producción del programa. Y un rato más tarde salió a hablar en vivo.

"Estamos hablando de bastante plata, en dólares, joyas y pesos", dijo Morena Rial sobre el robo que sufrió

“No podemos hacer una acusación de una persona sin una prueba contundente, porque todavía no tenemos las imágenes de las cámaras. Pero podría ser esta chica, que era una amiga, y también otra persona que trabajaba de limpieza en mi casa”, contó la hija de Rial.

“No te puedo dar las cifras de lo que me robaron, pero estamos hablando de bastante plata, en dólares, joyas y pesos. Lo hicieron en dos horas: yo me fui a un boliche de la zona y cuando volví, estaba mi casa dada vuelta. Nadie sabía que había plata ahí, pero justo había hecho unas cosas, un negocio, y la tenía en mi casa”, agregó sobre cómo fue el robo.

Cuando Morena volvió del boliche a la casa, notó que la puerta de afuera de la propiedad -un ph de dos departamentos- no estaba forzada, pero que la puerta del departamento tenía solo una vuelta de llave, cuando ella le había dado dos antes de irse. “Los minutos previos antes de salir al boliche, fueron raros. Se dieron bastantes escenas confusas: un auto con balizas en la puerta, la chica que trabajaba en casa se fue a las 3 menos cuarto de la mañana y yo me fui a las 3... Están los horarios muy marcados en el sentido de decir: ‘Me están viendo, están fijándose que hago...’ No me queda otra cosa que pensar. Creo que fue una entrega”, analizó la hija de Jorge Rial.

“Yo cometí un error antes de irme al boliche: abrí la caja fuerte para sacar plata porque la noche anterior había salido también y había gastado bastante plata, no tenía mucho en la billetera. Y cometí el error de bajar la caja de piso, en donde estaba la chica esta. Y quedó guardada en el living, no en mi pieza, como siempre. Pero entraron y se llevaron todo lo que pudieron”, agregó en su relato.

More Rial

Por último, en el programa de Mazzocco también dio testimonio el abogado de Morena, Alejandro Cipolla. “Ya está radicada la denuncia, ahora nos vamos a presentar como quererllantes. Porque hay falencias, no quieren aportar las cámaras o ponen excusas. Hay un domo de seguridad y tampoco... En la justicia suele suceder que quedan archivadas este tipo de causas, quedan en la nada misma y la idea es descubrir lo máximo posible”, dijo el letrado. Y agregó: “Las empresas de seguridad privadas dueñas de las cámaras como los domos de seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no quieren ceder las cámaras. Hay una desidia judicial de no solicitarlas”.

