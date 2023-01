Paula Chaves reveló por qué terminó su amistad con la China Suárez (Video: "LAM", América)

“El último año me pegan de rebote temas que no son propios y me incomoda hablarlo, pero soy re respetuosa de las preguntas. No es que me hago la canchera de decir que no hablo de mi vida. Yo hice esto muchos años en Este es el Show, pero como no son temas míos no quiero opinar”.

Por estos días, Paula Chaves se encuentra dando entrevistas en el marco del estreno de Un Plan Perfecto, la obra que encabeza junto a su marido, Pedro Alfonso, en el Teatro del Lago de Villa Carlos Paz. En tanto, además de hablar de sus compromisos laborales, uno de los temas por el que más le preguntan es por la reciente confirmación del romance de su amiga Zaira Nara con quien fuera su pareja el polista Facundo Pieres. La conductora y el deportista fueron novios hace más de 10 años y tiempo después de su separación ella conoció a su actual esposo y padre de sus tres hijos, Olivia, Baltazar y Filipa, que es la ahijada de la hermana de Wanda.

A Paula y Zaira las une una amistad tan fuerte que en octubre 2021, cuando se desató el escándalo público entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez, la conductora tomó partido por la modelo y decidió distanciarse de la expareja de Benjamín Vicuña. Por ese entones, y aunque ninguna de las protagonistas lo confirmó, se dijo que le envió un mensaje de texto dejando en claro que rompía todo tipo de relación por lo que había sucedido. “Sos un sorete, una basura”, le habría escrito.

Zaira Nara, la China Suárez y Paula Chaves

En las últimas horas, Paula dio un móvil en LAM, en el que además de referirse a la relación de Zaira con su ex -aseguró que no le molesta y que deberán encontrar el modo en que se “acomodarán”- también habló de su actual vínculo con la China Suárez, de quien aseguró que no es más amiga. “Está todo bien”, dijo en una primera instancia y agregó que recientemente se la cruzó en un evento. “Nos saludamos y está todo bien”, reiteró en el programa que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América.

De inmediato, hizo un análisis en el que consideró que “las relaciones van cambiando” sin hacer referencia a algún hecho puntual en su vínculo. “Nos pasa a todos. En la vida en general. Uno va creciendo y las relaciones... donde te pegas más”, dijo y contó que cuando nacieron sus respectivas primeras hijas -Rufina, de la China y Nicolás Cabré; y Olivia, de ella y Alfonso- se unieron “un montón”.

“Después, sin que pase nada, también nos separamos un montón. Todo va modificándose. Los viajes, las parejas, los trabajos hacen que te hables más o te hables menos. Yo a Eugenia la quiero un montón. A la China la quiero un montón”, continuó y haciendo énfasis primero en el nombre de la actriz y luego retractándose y acercándose más al mencionarla por su popular apodo.

“Hace poquito estuvimos en un evento -repitió-. Eso no quiere decir que haya pasado algo, sino que la vida te va separando también. Y te va uniendo en otros momentos”, agregó.

Paula Chaves mantiene la misma postura de que no querer dar demasiadas precisiones sobre el fin de su amistad con la China Suárez a partir del escándalo en el que ella decidió alejarse apoyando a la familia Nara. “En algún momento cuando tenga ganas y esté entera a nivel emocional diré cómo fue todo -dijo en ese entonces-. Pero la verdad que ahora no me interesa seguir diciendo en notas para que del otro lado se diga: ‘Me quedé con el círculo intimo que en realidad me importaba’, y caigo yo siempre en esa foto como si yo fuera de ese círculo íntimo “, agregó haciendo alusión a las declaraciones de la exprotagonista de ATAV.

“Nunca fui del círculo íntimo de la China”, afirmó de manera categórica. “No voy a hablar más, no quiero dar ningún tipo de título”, aseguró quien sigue siendo consultada por el mismo tema cuando decide dar entrevistas.

