Paula Chaves volvió a subirse a un escenario con Pedro Alfonso: “Me autopostulé yo mientras cenábamos en casa”

Paula Chaves y Pedro Alfonso volvieron a trabajar juntos en Villa Carlos Paz (Mario Sar)

“12 años atrás arrancábamos este hermoso bardo. El 8 de agosto de 2010 nos vimos por primera vez en Un sol para los chicos. Él productor, yo modelo de relleno, y una frase poco común para arrancar una conversación: ´¿Vos sos chueca?´”, escribió Paula Chaves hace unos meses en un posteo en el que recordaba el comienzo de su relación con Pedro Alfonso. Lo demás, es historia conocida. El estudio de ShowMatch, donde ella participaba del Bailando por un sueño, fue testigo del inicio de un amor que fue coronado con la llegada de tres hijos: Olivia, Baltazar y Filipa. Y que los convirtió, además, en una de las duplas teatrales más queridas por el público.

Pero lo cierto es que, hace cuatro años, la modelo había decidido bajarse de los escenarios para dedicarse a la crianza de sus hijos y a la conducción televisiva. Y, aunque sus seguidores pedían por su vuelta, recién en esta temporada decidió regresar a la actuación junto a su marido al frente de Un plan perfecto, la obra que protagonizan junto a Romina Gaetani, Pachu Peña, Rodrigo Noya, Camilo Nicolás y Agustina Agazzani en el Teatro del Lago de Villa Carlos Paz.

El elenco completo de "Un plan perfecto" (Mario Sar)

“Estamos contentos, arrancando con mucha energía y disfrutando”, dijo Pedro, que está comenzando su temporada número 11 en las sierras cordobesas, en un móvil con Intrusos. Y agregó sobre su sensación tras un nuevo estreno teatral: “Siempre estamos con los mismos nervios y la misma adrenalina, pero sobre todo con las mismas ganas”.

¿Cómo se fue que Paula decidió volver a las tablas? “Me autopostulé yo una noche, en casa, cuando todas las criaturas estaban dormidas. Estábamos solos, mano a mano comiendo, y le dije: ‘Creo que este año estoy para hacer teatro’. La verdad que tenía ganas. Ya Fili está un poquito más grande, tiene dos años y medio, y sentía que podía dejarla durmiendo con alguien que no sea ni mamá ni papá. Por suerte está mi madre que nos ayuda y tenemos a Gise y a Vero que van turnándose para venir”, explicó la ex conductora de Bake Off Argentina.

La pareja con sus hijos, Olivia, Baltazar y Filipa (Mario Sar)

Y se explayó al respecto: “Que papá y mamá salgan a la noche de casa, con estos niños que están tan acostumbrados a que por suerte podemos elegir y estar a la noche para dormirlos, requiere una organización bastante grande. Pero la verdad es que yo tenía muchas ganas de hacer teatro porque me divierte. Vengo acompañando desde hace muchos años desde la platea. Y ahora, poder estar arriba del escenario, la verdad que me encanta”.

Después, Paula habló de la costumbre de Pedro de cambiar los libretos. “Él lo que tiene es que es un apasionado de lo que hace. Escribe la comedia que estamos actuando y tiene mucho respeto por el público. Pero llega un momento en el que mi cabeza necesita cerrar una situación y repetirla. Y, cada vez que salimos al escenario es: ‘Fijate si acá podés decir...’. Y yo pienso: ‘¡Dios mío! Voy a decir cualquier cosa’. No es que no confíe en la situación, sino que no confío en mi cerebro que no puede retener tantas cosas por minuto. Pero es un excelente guionista, director, actor, compañero y comediante ”, señaló.

Paula volvió a la comedia después de cuatro años (Mario Sar)

En esta oportunidad, además, Paula espera contar con una presencia muy especial sobre el escenario: la de su hija Olivia. “El año pasado tenían una escena toda armada y habían practicado y todo, pero le agarró una especie de pánico escénico. Porque todo el resto del elenco la felicitaba, la arengaba y se ve que le agarró como un bloqueo. Así que no quiso. Y, obviamente, no había ninguna obligación de nada. Pero yo creo que este años sí va a subir porque le encanta”, contó la modelo.

Y Pedro agregó: “De hecho, yo le pregunté: ‘¿Por qué no te animaste?’. Y ella me dijo: ‘Porque no estoy en la marquesina’. Como que era raro para la gente que apareciera ella si no estaba en la marquesina. Pero ella siempre quiere aparecer”.

