Paula Chaves contó qué habló con Zaira Nara e imaginó un encuentro con su exnovio y actual de su amiga, Facundo Pieres

Paula Chaves habló de la nueva relación de Zaira Nara

El inicio de la temporada 2023 ya tiene su primer romance confirmado, y es precisamente el de Zaira Nara y Facundo Pieres, ex de su mejor amiga, Paula Chaves. El primer día de este nuevo año volvieron a mostrarse juntos en Punta del Este y, a tres meses de confirmar su separación de Jakob Von Plessen, con quien tuvo a sus hijos Malaika y Viggo, la hermana de Wanda viajó al país vecino para festejar Año Nuevo y allí se encontró con el deportista.

La historia se remonta a finales de septiembre pasado, cuando la modelo anunció el final definitivo de su relación con el padre de sus hijos. Su vínculo había empezado a romperse cuando estalló el Wandagate, y a Jakob lo señalaron como cómplice de Mauro Icardi en su infidelidad con la China Suárez en un hotel de París. La reconstrucción de los hechos lo coloca junto al jugador, como su coartada para poder salir de su casa sin despertar las sospechas de Nora Colosimo, que en ese momento vivía junto a ellos y cuidaba a los chicos de ambos mientras Zaira y Wanda viajaban juntas a la Semana de la Moda de Milán.

Una vez que Zaira hizo pública la ruptura, empezó a dar vueltas el nombre del polista Facundo Pieres. En ese contexto, Ángel De Brito le preguntó a Ana Rosenfeld por qué la pareja no blanqueaba oficialmente la relación. Y la abogada fue contundente: “Yo la conozco a Zaira desde antes que a Wanda, desde noviazgos anteriores y Zaira si no blanquea es porque todavía no tiene la certeza de que vaya a ser su pareja. Vos podés estar conociendo a alguien, como normalmente se dice, podés estar muy cómoda, muy divertida, todo muy bien, pero para decir oficialmente ‘es mi pareja’ les debe faltar algo. No sé si un día, un mes o no sé cuánto”, destacó. Y agregó: “Ellos están bien, no se tienen por qué esconder, ambos están separados, los dos son libres. ¿Cuánta gente pasa que no blanquea una relación porque es muy reciente?”.

Zaira Nara y Paula Chaves, una amistad que parecía inquebrantable

Así las cosas, pese al silencio de la actriz principal de esta novela, se generó también un debate respecto de qué tan ético se veía ese escenario por no tratarse de un hombre cualquiera, sino el exnovio de su mejor amiga. Tras algunos días de silencio, quien habló fue la propia Paula, quien dio detalles de cómo está viviendo esta nueva relación.

“Con Zaira está todo bien, hace dos días hablamos, tenemos una relación de muchos años, es la madrina de Filipa -su hija menor-. Yo la amo, es mi amiga, hablamos, iremos viendo cómo nos vamos acomodando con el pasar de los días, fusionar esto nuevo”, explicó mostrando una visible incomodidad con el tema. “No me molestó esta nueva relación, primero porque pasó hace millones de años y no soy de esas personas que ‘ya es mío porque ya lo toqué’, en eso soy bastante tranquila, y después porque de verdad pasó hace muchísimos años”, agregó intentando restarle dramatismo.

Luego imaginó cómo sería un reencuentro con el hombre al que amó y hasta soñó casarse antes de conocer a Pedro Alfonso. “Es una situación especial para ambas, que la vamos a ir acomodando porque hay una relación muy fuerte de base, lo iremos viendo”, afirmó la modelo, actriz y conductora.

“Debe ser extraño porque ustedes son de esas amigas que se junta, toman mate, un día te va a caer con su nueva pareja, que era tu pareja”, le dijo De Brito lo que provocó la risa de Paula. “Por eso te decía que iremos viendo cómo nos acomodamos”, fue su contundente respuesta.

