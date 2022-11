Benjamín Vicuña cumplió 44 y lo celebró con un conmovedor mensaje: “Me falta tanto que no sé por dónde empezar”

El tierno posteo de Benjamín Vicuña por su cumpleaños (Foto: Instagram)

No fue un año fácil para Benjamín Vicuña. En septiembre pasado tuvo que afrontar la muerte de su papá, Juan Pablo, y para esa misma fecha, apenas unos días antes, se cumplieron diez años de la pérdida de su hija mayor Blanca, fruto de su relación con Carolina Pampita Ardohain. Entre tantos hechos tristes, el chileno también decidió separarse de su pareja, Eli Sulichin, tras ocho meses de relación.

Pero sin embargo, Benjamín este martes cumple 44 años y decidió celebrarlo introspectivamente. Fiel a su estilo poético, se autoescribió un tierno mensaje por las redes sociales en donde dejó en claro que se siente feliz en esta etapa de su vida.

Sobre una foto suya de cuando era un nene - muy parecido a su hijo Benicio - Vicuña arrancó su mensaje diciendo: “Tengo un nombre y una historia. Tengo un niño que se asoma en el reflejo del espejo. Tengo una identidad que aún no termino de dimensionar, tengo 44 años de respirar y habitar este cuerpo”

Un poco más adelante, el actor se refirió a sus afectos, a los presentes y a los que ya no están con él, y agregó: “Tengo el recuerdo de navidades felices y otras no tanto, tengo amor en el cielo y en la tierra, tengo tanto que no sé donde guardar y me falta tanto que no sé por donde empezar. Quiero brindar por los dientes de leche, por las bicicletas robadas y las pasiones perdidas. Quiero celebrar la vida que es un viaje maravilloso lleno de curvas peligrosas, quiero abrazar al chico de la foto y decirle: “tranquilo, todo va a estar bien”.

Ya para terminar, el exmarido de la China Suárez, se mostró optimista frente al futuro y al presente que está viviendo. “Quiero mirar el futuro con los ojos del señor de la foto y que sigan entrando a cuadro planeadores, cebras y ballenas. Quiero compartir mi vértigo por el trabajo que me alimenta, quiero decir que hoy decido ser feliz. Feliz cumpleaños, Benjamín”, se felicitó.

Sus tiernas palabras no pasaron desapercibidas para sus seguidores y, especialmente, para sus seres queridos. Su posteo se llenó de felicitaciones y de buenos deseos de cumpleaños desde que lo subió a Instagram, hace apenas unas horas.

Su hijo mayor, Bautista, le regaló una hermosa dedicatoria. “Feliz cumple, papá. Te amo”, le dijo sobre una imagen en donde se los ve a los dos asomados desde adentro de una piscina, muy felices.

El hijo de Benjamín Vicuña, Bautista, le dedicó un emotivo mensaje por su cumpleaños (Foto: Instagram)

Con respecto a su presente sentimental, el actor dice que está solo. Hace pocas semanas, en el evento de los “Personajes del año” organizado por la revista Gente en el Hotel Alvear, Vicuña fue consultado por esta cuestión. “Dijiste que le cerrabas las puertas al amor. ¿Fue una frase en caliente o es lo que sentís?”, le preguntó Ale Guatti, cronista de Intrusos (América) en la alfombra roja. A lo que el ex de Carolina Pampita Ardohain- dijo sin reparos: “Sí, es lo que siento, un poco”.

“Porque estoy trabajando, estoy full con mis hijos. Fue un año muy intenso. No estoy buscando el amor, ni creo que sea el momento”, se justificó el chileno, dejando en claro su postura respecto a cómo están actualmente sus sentimientos.

Sin embargo, no es una puerta que cierra del todo. “Con esto no quiero decir que es una especie de condena ni de mandato eterno. Pero hoy es lo que siento y lo que pienso”, concluyó.

La separación entre Benjamín Vicuña y Eli Sulichín trajo inesperadas repercusiones que no le agradaron a Benjamín. Incluso trascendió una supuesta pelea que habrían tenido ya como ex pareja, lo que indicaría que la ruptura no habría sido en los mejores términos.

Según relató Luli Fernández en Socios del Espectáculo (El Trece) a Vicuña lo escucharon hablar en un café a la salida del gimnasio en el que entrena habitualmente y la información comenzó a circular. “Me cansé de tus manipulaciones y amenazas”, le habría dicho a Sulichín. “Estás todo el tiempo pendiente de lo que postea Eugenia. Nunca hiciste un esfuerzo por vincularte con mis chicos”, fue otro de los reproches que le habría dispensado a su ex, quien según los testigos fue levantando temperatura a medida que fue transcurriendo la conversación.

