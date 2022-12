La conmovedora reflexión de Benjamín Vicuña en la primera Navidad sin su padre: “Mi alma está en paz”

El tierno posteo de Benjamín Vicuña por su cumpleaños (Foto: Instagram)

Benjamín Vicuña pasó una Nochebuena de emociones varias. El actor chileno recibió la Navidad junto a su ex, Eugenia China Suárez, con quien tuvo idas y vueltas desde su separación, pero con quien hicieron a un lado sus diferencias para compartir la noche con sus hijos Magnolia y Amancio.

Pero es un fin de año diferente para el protagonista de El primero de nosotros, que el 8 de septiembre sufrió la pérdida de su padre, Juan Pablo Vicuña Parot, quien falleció en Santiago de Chile luego de una larga enfermedad. Por aquellos días, el actor estuvo viajando permanentemente al país trasandino, para acompañar a su padre en sus últimos días, y lo despidió en sus redes con un texto con mucho de catarsis.

Ahora, en tiempos navideños, aquellos recuerdos afloraron en el alma de Benjamín, que volvió a acudir a su pluma para mencionar a Juan Pablo. Las manos cuentan, las manos hablan, se leen. Pueden tocar. Tres meses y aún puedo sentir tus manos, siempre impecables, perfumadas (no sé por qué), prolijas”, escribió el actor junto a una fotografía entrelazando las manos con su padre.

En sus palabras, Benjamín habló del “padre que me defendió y también del que me dijo: ‘No estudies teatro’, razón suficiente para que ese pequeño Benjamín rebelde pusiera todas sus apuestas ahí, entre otras cosas, para llevarte la contra y cumplir mi sueño”, continuó, evocando por un rato un viaje hacia su adolescencia, antes de conectar con la reciente fecha de su cumpleaños, el primero sin Juan Pablo.

La admiración siempre presente de Benjamín Vicuña a su padre Juan Pablo

“Hoy seguramente, así como el pasado 29 de noviembre, extrañaré tu llamado siempre puntual, siendo el primero deseando amor y compartiendo cariño”, afirmó. Y nuevamente, trajo el tiempo a la Nochebuena, a ese sentimiento especial que es universal pero al mismo tiempo cada uno lo vive con sus propias alegrías y tristezas.

“Hoy se brinda especialmente por el nacimiento de Jesús, pero también por los deseos y por la familia, el origen de todos los afectos. Hoy se brinda y se abraza a los que están acá, se divierte y se ilusiona a los niños y se comparten regalos”, enumeró. Y cerró volviendo a las manos de su padre, esas que inspiraron su relato.

“Hoy también, es inevitable no mirar el cielo y pensar en los que ya no están en la mesa. Hoy brindo por ti, viejito, y aunque no nos crean, mis manos tocan tus manos y mi alma está en paz”, cerró, y recibió el apoyo y la empatía de sus seguidores, que desplegaron palabras de aliento, corazones y me gustas a modo de abrazos. Entre ellos, el de Carolina Pampita Ardohain, su exesposa y madre de sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio, una forma también de recordar a quien fuera su suegro.

El posteo de Benjamín Vicuña para recordar a su padre

Es común que para estas fechas especiales, Vicuña apele a la escritura para expresar sus sentimientos. El 29 de noviembre, cuando celebró los 44 años, subió una foto de cuando era pequeño, junto a unas palabras en las que anticipaba esos sentimientos encontrados que lo invadieron durante la Nochebuena: “Tengo el recuerdo de navidades felices y otras no tanto, tengo amor en el cielo y en la tierra, tengo tanto que no sé donde guardar y me falta tanto que no sé por donde empezar. Quiero brindar por los dientes de leche, por las bicicletas robadas y las pasiones perdidas. Quiero celebrar la vida que es un viaje maravilloso lleno de curvas peligrosas, quiero abrazar al chico de la foto y decirle: “tranquilo, todo va a estar bien”.

