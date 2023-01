Tomás Holder de Gran Hermano 2022 apareció con otra mujer en Punta del Este a días de su separación

Sin dudas, cuando comenzó Gran Hermano 2022, Tomás Holder fue uno de los participantes que se llevó todas las miradas y comentarios, pero su estadía en la casa duro bastante poco (solo una semana), y fue el primer eliminado. Pero desde afuera, se las ingenio para seguir siendo noticia.

Hace unas semanas atrás, el influencer rosarino anunció que terminaba su relación sentimental con la modelo Paula Balbi, con la que estaba en pareja cuando entró al reality. Pero en las ultimas horas, exparticipante del programa de Telefe publicó una foto con otra mujer.

En la imagen en las histporias de Instagram de Tomás Holder, se puede a una joven de pelo rubio mirando a la cámara sentada en una mesa, como si estuvieran en una cena íntima. Ademas el ex Gran Hermano la arrobó y le agregó un emoji de corazón.

La nueva conquista se llama Camila Mallo es modelo y en su cuenta de Instagram, en donde acumula poco menos de 20 mil seguidores, dice que es parte de una agencia que tiene base en Barcelona. Y justamente la joven modelo también compartió la foto suya de las historias de Holder, pero también compartió una foto del influencer tomando un trago. Claramente se puede ve que estaban en una mesa juntos.

La guerra entre Tomás Holder y su novia

Recordemos que Tomás Holder se separó en un momento de mucha exposición mediática luego de su salida de Gran Hermano. “Hay que separarse cuando uno ya está mal. Cuando dice que yo robé sueños, no…Yo le di todo lo que tiene que tener hoy en día. Tiene 50 mil seguidores, que ojalá que lo pueda aprovechar con lo del modelaje”, explicó a sus seguidores.

Y sumó: “Estoy muy contento si ella es feliz, ojalá que sea muy feliz, que pueda aprovechar todos los seguidores. Tiene canjes, ahora tiene todo lo que ella quería. Pude ayudarla con eso, estoy súper contento que ahora ella es conocida, que pudo seguir con el tema del modelaje y romperla toda”.

Por su parte, Gisela Gordillo -la mamá de Holder- durante la charla con Juan Etchegoyen, admitió que no tenía un buen vínculo con Paula y contó algunas experiencias que le dejaron un sabor amargo. “Cuando vuelva que tome la decisión que tenga que tomar y te voy a contar algo que no conté nunca, algo que me molestó de su ex: yo tenía que ir a la gala de Gran Hermano y no tenía plata. Entonces Tomás me dijo que él me lo pagaba el pasaje, yo le dije que le pregunte a la chica y ella lo que respondió fue: ‘No la conozco’, entonces dije fa, con esa persona estás saliendo le dije, fue un trastorno ir a Telefe, esperando el colectivo en Retiro”, explicó.

Pero las cosas no terminaron ahí. Lo cierto es que, desde México, el tiktoker había compartido algunas historias en las que hablaba de lo mucho que extrañaba a su chica. Pero, ya de regreso en el país y después de haber quedado afuera del repechaje del reality de Telefe, Holder publicó unos llamativos mensajes donde manifestó que su la relación con Paula había llegado a su fin.

