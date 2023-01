Gran Hermano 2022: Thiago y Nacho cumplieron una promesa y se besaron, tras el brindis de fin de año

Gran Hermano 2022: Nacho y Thiago se besaron

Thiago Medina y Nacho Castañares vivieron un momento muy romántico en Gran Hermano 2022. Se dieron un beso frente a sus compañeros y los fanáticos no dudan de que podrían ser la mejor pareja de la casa. El episodio surgió mientras tomaban una cerveza en el jardín. El joven de González Catán se sentó en sus piernas con una lata en la mano y después de beber un trago e intercambiar unas palabras se le acercó a la boca.

Desde las redes sociales, los usuarios señalaron que Thiago se sentiría mucho mejor al lado de él, ya que Daniela reingreso al reality en modo venganza y estaría dispuesto a hacerle daño hasta sacarlo definitivamente del juego. Por su parte, Castañares se mostró muy cómplice con La Tora, que le hizo masajes hot debajo de las sábanas.

La escena del beso se repitió este primer día de enero cuando todos vestidos de blanco y negro por las fiestas, el muchacho de González Catán buscó al rubio después de brindar y le vuelve a dar un beso, demostrando que desde el comienzo del reality ambos se mostraron muy unidos. Incluso, su relación de amistad y complicidad.

Recordemos que semanas atrás, los concursantes protagonizaron un momento muy caliente en la pileta. Se dieron miradas furtivas, un beso y mucha picardía. Por supuesto, las escenas no tardaron en viralizarse en las redes sociales. Pese a todo, esta no fue la primera vez que Nacho y Thiago tienen comportamientos que indican que son más que amigos: siempre suelen bromear con la atracción hacia el otro.

Thiago y Nacho, a los besos y los mimos en la pileta de Gran Hermano 2022

Después de haberse tirado a la pileta, el joven de La Matanza abrazó a su amigo y le dio algunos besos. Nacho trataba de alejar a Thiago, quien no paraba de insistir para tocarlo o besarlo. Esto había sido en un contexto en el que el “noviazgo” entre Thiago y Daniela tenía fisuras en una pareja que va y viene.

En la gala de este jueves, sucedió lo que se había previsto al comienzo de la gala cuando Santiago del Moro mostró el video en el que Thiago le anticipaba a Daniela su voto “salvador”. Tras la filmacion, el conductor informó que en caso de votar efectivamente a su expareja en la casa, la decisión del programa sería la de anular su voto. Al finalizar la gala, y en vivo, el joven informó que tenía planeado salvar a su novia, pero enseguida le comunicaron la sanción, dejando la placa con los mismos cinco nominados: Daniela, Camila, Alfa, Ariel y Constanza. El próximo lunes se sabrá quien de ellos deberá abandonar la casa.

Más temprano, Thiago expuso sus sentimientos ante Daniela e insinuó que iba a salvarla de la placa para que no sea eliminada nuevamente de la casa de Gran Hermano. “Tenemos que estar bien los dos acá. Confiá en mí que no va a volver a pasar lo mismo. Me equivoqué una vez, no me voy a equivocar dos veces”, había señalado el participante, quien semanas atrás prefirió salvar a Alexis antes que a la joven, quien terminó yéndose de la casa.

“Me pone re contento que hayas entrado de vuelta. Pasó lo que tuvo que pasar. Yo sé que me equivoqué y te pido perdón”, le dijo Thiago a quien fue su pareja hasta hace unos días. “Yo no quiero que me alejen de vos”, le dijo ella a él, quien no sabe que ni bien ingresó le hizo una nominación espontánea que no tuvo finalmente efecto debido a que ganó el liderazgo de la casa. “Aprendí de los errores”, le respondió el oriundo de González Catán a la modelo.

