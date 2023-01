Gran Hermano 2022: la charla de Julieta y Romina a espaldas de Daniela por el cambio en su relación con Thiago

Romina y Julieta criticaron a Daniela por su relación con Thiago (Video: "Gran Hermano 2022", Telefe)

Antes de volver a la casa de Gran Hermano, Daniela había prometido venganza. De hecho, su apodo había mutado: de Pestañela -por sus extensiones en las pestañas- pasó a llamarse Venganiela -porque buscaba una revancha con Coti, quien le hizo la nominación espontánea, y con Thiago, con quien tuvo una relación amorosa en su primera etapa dentro del certamen.

Nuevas alianzas y estrategias en Gran Hermano 2022: cómo queda la casa tras la salida de Coti La participante oriunda de Corrientes abandonó el certamen por decisión del público. La angustia de su novio Alexis y la reacción de quienes la habían nominado VER NOTA

Luego de haber quedado eliminada, la participante vio videos de su entonces pareja en donde le comentaba a otros compañeros sus dudas sobre la relación con ella y lo que realmente pensaba al respecto. Daniela lloró y antes del repechaje anticipó que volvería a ingresar a la casa con otra actitud con Thiago. Por caso, una de las primeras cosas que hizo fue realizar la nominación espontánea cumpliendo con lo que había prometido: votó a Coti y a Thiago. La participante correntina quedó en placa y finalmente fue eliminada en la gala del domingo, mientras que el oriundo de González Catán ganó la prueba semanal y al ser líder, obtuvo el beneficio de no ir a placa. Incluso, tuvo la posibilidad de salvar a uno de los jugadores que quedó nominado, quiso hacerlo con Daniela, pero como lo había anticipado, Gran Hermano decidió anular su decisión.

Dicho y hecho, cuando Daniela reingresó tuvo un desplante con Thiago, quien expresó su emoción y alegría al verla otra vez en la casa más famosa del país. “¿Mi cama está ocupada o desocupada”?”, quiso saber esa misma noche. “Thiaguito dormía a veces”, le respondió Romina. “Ah, ¿dormías en mi cama? ¿Me extrañabas? ¿En serio?”, le preguntó Daniela al joven que la miraba sin terminar de entender lo que sucedía. “Sí, te extrañaba”, afirmó él.

El desplante de Daniela a Thiago (Video: "Gran Hermano 2022", Telefe)

Sin embargo, con el correr de los días, la relación de Daniela y Thiago fue cambiando y si bien no volvieron a ser la pareja que habían sido en una primera etapa, se acercaron un poco más. En tanto, ella le recriminó al joven que hay actitudes suyas que no le gustaron. Y, aunque sin poder dar mayores precisiones, le dio a entender lo mismo a sus compañeras Romina y Julieta: ambas le plantearon a su amiga que no entendían su postura al reingresar, y especularon con la posibilidad de que una vez afuera haya visto videos de lo que sucedió a sus espaldas.

Gran Hermano 2022: cómo repercutió en la casa el tenso reencuentro entre Coti y Daniela El reingreso de una de las participantes y su supuesta búsqueda de venganza alteró los ánimos en el reality VER NOTA

El último fin de semana, durante el festejo de Año Nuevo, la exdiputada y la actriz hablaron de la actitud de Daniela, que por un lado se muestra enojada con Thiago, pero también se acerca. “Vienen de afuera y es como que nosotras no entendemos nada”, consideró Romina, que también incluyó en su comentario a La Tora y Agustín, quienes reingresaron junto a Daniela. “Y sí. Están con su familia. Yo llego a estar con mi familia y me dicen ‘hacé esto, hacé lo otro’. Te dicen de todo”, agregó Julieta.

“Yo hoy le dije a Thiago... le pregunté si había hablado algo de ella, y él no entiende nada de por qué está así”, dijo la exdiputada. “Para mí que cuando él le pregunta Dani se hace la lady. Duermen juntos igual, ¿qué cambia?”, siguió la ex actriz de Disney. “Por eso, no entiendo. Porque si no, no dormirían juntos”, continuó Romina y agregó: “Alfa decía algo que era real: con Nacho decía ‘¿por qué lo histeriquea?’. ‘Y bueno, pero si vos no querés estar con alguien, no lo vas a estar buscando’. Alfa decía que lo está histeriqueando”.

El beso de Nacho y Thiago (Video: "Gran Hermano 2022", Telefe)

“Yo no sabía lo del beso, me enteré hoy que no se habían dado un beso. Ella me dijo ‘me quiso dar un beso en la boca’”, sumó Julieta. “No entiendo nada”, reiteró Romina al respecto.

Así fue el regreso de Daniela a Gran Hermano 2022: la emoción de las chicas y el desplante a Thiago La participante pidió el voto del público para comenzar una venganza desde adentro, y por lo visto en los primeros momentos, no defraudó las expectativas VER NOTA

Este mismo fin de semana -también en el marco de los festejos por la llegada del 2023- Thiago y Nacho se dieron un beso en la boca frente a sus compañeros mientras tomaban una cerveza en el jardín, lo que despertó el enojo y los celos de Daniela, quien se lo planteó al joven de González Catán.

“Si te digo que me molesta una cosa y lo haces igual, ¿te enojarías?”, le planteó Daniela ante la consulta por su enojo. Luego, se acercó a Nacho y le dijo: “Ganaste, buen partido, te felicito. Ya está, es tuyo”. En tanto, el participante le explicó que se había tratado de un beso a modo de celebración, pero Venganiela no quiso escuchar lo que su compañero le decía.

Seguir leyendo: