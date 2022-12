Nequi Galotti se emocionó al recordar a su hermano con autismo: “Con él aprendí una lección de inclusión”

Nequi Galotti se emocionó al recordar a su hermano con autismo

En su último programa del año, Andy Kusnetzoff arrancó Ph, Podemos Hablar, el ciclo de Telefe, con sus invitados estrella de la noche del sábado: la exmodelo Nequi Gallotti, Emiliano Brancciari, cantante de la banda No te va a gustar, el influencer Lizardo Ponce, Agustín Guardis, el polémico participante de Gran Hermano 2022 y la conductora Julieta Puente.

“Nunca pasó durante este ciclo que después de dos horas de hacer el programa cuando nos vayamos a dormir nos vamos a levantar mañana con el partido por la final del mundo”, dijo Andy vestido con camiseta argentina y entusiasmado con la Copa del Mundo que se disputará este domingo entre Argentina y Francia.

Sin embargo, el momento más emotivo de la noche fue cuando Nequi Galotti reveló que tuvo un hermano con autismo, que falleció a los 63 años, un año antes de la pandemia. “Nosotros vivíamos en Rafaela, en la provincia de Santa Fe y en esa época no existía el diagnóstico de autismo, con lo cual a mi hermano lo trataban de tontito, y los médicos invitaban a mis padres a que lo encierren”, comenzó relatando la exmodelo su experiencia de vida durante su infancia. “Para mi familia fue muy duro porque era el primer hijo varón, así que mis padres vendieron todo lo que tenían y nos mudamos a Buenos Aires, para darle una posibilidad a Marcelo”, continuó.

Nequi Galotti relató su dura historia de vida (Foto: Captura Telefe)

Para Galotti fue una gran experiencia que la ayudó a aprender desde muy chica a afrontar situaciones de discriminación. “A partir de esto, tengo una anécdota que me marcó para toda la vida. Fue la primera gran historia de inclusión que tuve. Nosotros éramos chiquitos y estábamos invitados a un casamiento familiar. Recuerdo lo felices que nos habíamos puesto cuando mi mamá nos llevó a mi hermana y a mí a la modista a que nos haga unos vestidos preciosos y a mi hermano también, un traje muy elegante. Estábamos esperando ese día con ansias hasta que llegó y partimos los cinco en el auto. Al rato llegamos a un restaurante muy lindo pero donde no habia ninguna fiesta, entonces le preguntamos a mi papá dónde estaban todos los invitados. En ese momento, mi papá nos confesó que dos días antes les habían avisado que mi hermano Marcelo no podía asistir a la boda porque no lo querían en la ceremonia, así fue que ellos decidieron que igual nos vistiéramos de fiesta y fuéramos a celebrar en familia”, relató profundamente conmovida. Y agregó: “Esa fue la primera vez que aprendimos lo que era estar juntos y unidos y cómo nunca teníamos que discriminar a nadie.”, concluyó Nequi.

La panelista, que todavía se emociona al recordar a su hermano, contó que él falleció en el 2019, y que tanto ella como su hermana Lucía lo acompañaron hasta el último momento de su vida. “Yo soy quien soy por Marcelo, nuestra historia de familia estuvo marcada por él.”, recordó y agregó un consejo para todos los presentes: “Vivan el momento con mucho amor y mucha felicidad”.

Un rato después, cuando la charla se distendió un poco, Nequi también contó que se volvió a enamorar. En un momento totalmente inesperado, cuando estaba haciendo todavía el duelo por su marido, Bartolomé Mitre, con quien estuvo 16 años, un hombre le escribió por Instagram y la hizo reír. Sin embargo, ella no quiso responderle porque no lo conocía. Así que le pidió a una amiga que lo investigue, y finalmente descubrió que todo lo que el hombre le decía era cierto. Al poco tiempo empezaron a salir y nunca más se separaron. “¡Te amo Pablo!”, gritó emocionada.

