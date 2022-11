Nequi Galotti reveló que tiene nuevo novio: “Nunca me imaginé que iba a conocer a alguien por Instagram”

Nequi Galotti confirmó su nuevo romance (Video: "LAM", América)

Este lunes, en LAM dieron una sorprendente noticia: Nequi Galotti está nuevamente en pareja. Luego de la muerte de Bartolomé Mitre, ocurrida en marzo de 2020, la exmodelo le dio una nueva oportunidad al amor y, en diálogo con el ciclo que conduce Ángel de Brito, dio detalles sobre cómo conoció al hombre en cuestión, que se llama Pablo.

“Estoy feliz, chocha. Nunca me imaginé que iba a conocer a alguien por Instagram, ni que iba a estar contestando un mensaje a alguien que me escribiera, pero tuvo una forma de comunicarse conmigo muy especial. De entrada, me despertó la curiosidad de conocerlo. Me escribió durante cuatro meses y no le contestaba, pero me fijaba a ver qué me había escrito”, comenzó explicando. Y detalló: “Le empecé a mostrar a mis amigas más íntimas las cosas que me escribía y me decían: ´pedile amistad y si después es un desubicado, lo bloqueás y listo´”. “Después, fuimos al Whatsapp. Él estaba de viaje, fueron 12 días divinos porque conocerte a través de las conversaciones fue como un descubrimiento muy lindo, y cuando nos vimos por primera vez, nos abrazamos”, reveló sobre su novio, que es separado y tiene hijos.

Pablo, el nuevo novio de Nequi Galotti

En ese contexto, admitió que al principio le costó aceptar la idea de volver a enamorarse: “No pensaba en formar una pareja, me pasó esto. De golpe, leí un mensaje que me gustó y me pareció divertido, me despertó interés, y a partir de ahí empezó lentamente a nacer algo”. “Lo primero que me puso es que le pida amistad, quería que lo conozca. Ahí dije: ´¡ah! a ver...´. Pero tampoco lo seguí inmediatamente”, señaló. “Estoy contentísima, ya lo van a conocer”, lanzó, misteriosa. En tanto, habló sobre la primera cita que tuvieron: “Fuimos a comer sushi”. Por otra parte, contó qué hizo para conquistarla. “Cuando te encontrás con una persona, no es lo que hace sino lo que es. Todo este mes, toda la gente que me veía, donde fuera, me decía: ´¡Cómo te brillan los ojos!´”.

Nequi Galotti, nuevamente en pareja

Además, la expanelista también reveló cuál fue la reacción de su hijo Santos. “Yo le conté que estaba conociendo a una persona y él me dijo: ´Mamá, yo quiero que seas feliz, y nunca me voy a poner celoso ni a estar en contra, siempre voy a estar a favor tuyo. Sé que sabés elegir a las personas que te rodean. Contá conmigo´”, destacó. “Toda la gente que me quiere se alegra de verdad y eso me hace muy bien”, cerró, aunque aclaró que todavía no se presentaron a sus respectivas familias.

En agosto, Galotti había recordado a su hermano Marcelo, quien poco tiempo después de nacer fue diagnosticado con trastorno del espectro autista y falleció en 2019. Lo hizo durante una entrevista que le concedió a Agustina Kämpfer en Algo que Contar (IP Noticias). “Marcelo es mi vida entera. Podría hablarte durante horas de lo que fue para mí y para mi hermana Lucía. Recibimos educación en la inclusión hace 60 años. Mis padres desde siempre quisieron darle una oportunidad, no quisieron encerrarlo, no quisieron negarlo, ocultarlo ni taparlo”, dijo Galotti, a corazón abierto.

A su vez, la invitada recordó un cruel episodio vivido en torno a la condición de Marcelo. “En aquella época, la mamá de una amiguita mía del colegio decía: ‘Ay, no, no vayas a lo de Nequi Galotti porque tiene el hermano bobo’. ¡Como si eso fuera a contagiarla a la chica!”, continuó contando Nequi ante el asombro de Kämpfer. Acerca de cómo sobrelleva el vacío que le dejó la partida de Marcelo, la ex conductora de Utilísima dijo: “Doy lo mejor de mí y a eso me lo enseñó él. Cuando yo tenía 19 años, mis padres me nombraron su tutora. Nos hablaron a mi hermana y a mí sobre la finitud de la vida, sobre que ellos podían morir en cualquier momento. Y yo siempre planeé mi vejez con Marcelo. Lo extraño tanto, que es inimaginable. Él me hizo la persona que soy”, concluyó.

