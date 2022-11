Gran Hermano 2022: la profunda angustia de Julieta por depilarse mal una ceja y la desopilante reacción de Romina al verla

La angustia de Julieta por depilarse mal una ceja y la reacción de Romina

Julieta Poggio se convirtió sin dudas en una de las participantes más populares de Gran Hermano 2022. Con su simpatía y ocurrencias, se ganó un lugar dentro de la casa y, aunque todavía no quedó en ninguna placa de nominación, todo parece indicar que también logró conquistar a la audiencia. Lo cierto es que una de las características que más la define, es su extrema preocupación por su imagen. Así lo dejó en claro en muchas ocasiones, pero en particular en las últimas horas, cuando sufrió un ataque de angustia por un insólito motivo.

Todo comenzó mientras se estaba depilando las cejas en el cuarto de las chicas, pero algo no salió como esperaba. “¡Me corté mucho acá, los pelos en el alicate!”, expresó desesperada, mientras el resto de sus compañeras comenzaba a reírse de la situación. “¡Mirá, mirá!”, le mostró a Daniela, que se dispuso a observarla de cerca y le avisó que no se notaba. “¡Sí, bol...se nota! ¡No me gusta para nada! ¡Mirá!”, insistió Poggio, visiblemente compungida, aunque de fondo se seguían escuchando las carcajadas del resto de sus compañeras. “¿Por qué hice eso? ¡¿Por qué?!”, siguió lamentándose la joven.

Entonces, en ese momento fue Romina la que se acercó a verla y, apenas lo hizo, tuvo una desopilante reacción. “¡Ahh! ¡No! ¡No! ¿Qué se hizo?”, gritó simulando una tragedia y abrazándose con Coti, que estaba a su lado y no podía parar de reírse. Sin embargo, Daniela, que tiene una personalidad parecida a ella, trató de aconsejarla para emparejar sus cejas.

La reacción de Romina al ver la ceja mal depilada de Julieta fue convertida en meme por algunos usuarios

Lo cierto es que este clip se viralizó en las redes sociales y cosechó miles de “me gusta” y divertidos comentarios de los internautas que siguen el reality. “La amo”, “Dios, Romina gritando al final, me estallé”, “Definitivamente amo a Juli”, “La persona que hizo el casting para este Gran Hermano es increíble”, “Podría ser yo tranquilamente”, fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer en Twitter. Sin embargo, hubo quienes también la defenestraron: “Si no fuera guapa estaría afuera hace mucho rato por tonta y superficial. Las cosas como son”, “No puedo creer que banquen tanto a esta milipili potus”, “¿En serio hay gente que quiere que está mina gane Gran hermano?”, “¿Hay algo mas superficial que esta chica?”, opinaron otros.

Pero además, también muchos usuarios convirtieron la expresión de Romina en un meme: “Cuando le decís a tu amiga ´me manche, no se nota?´ JAJAJAJA”, “Cuando estas a un día de rendir finales y entras en crisis”, “Cuando te dicen hoy no puedo verte”, fueron algunas de las situaciones a las que lo aplicaron.

Semanas atrás, Julieta había vivido una situación similar luego de advertir que una de sus polleras se había manchado y el daño parecía irreversible. “No sale, ya me cagué un montón de ropa”, sollozó la joven oriunda de Devoto, mientras intentaba con un cepillo remover la suciedad de la prenda en base a cloro. Enseguida, se sumaron algunos sus compañeros quienes la rodearon buscando aportar soluciones para llevar adelante la tarea con éxito. Juliana, Nacho, La Tora y Romina aportaban ideas y consuelo, pero nada parecía suficiente para la damnificada, que veía cómo otra de sus prendas se arruinaba. “Es carísima esta pollera”, lamentó, a esa altura resignada.

En tanto, este jueves, Thiago, que fue el líder de la semana, tuvo que escoger entre sus compañeros en la placa de nominados y salvar a uno de ellos de la gala de eliminación que se realizará el próximo domingo. En este sentido, el joven de 19 años debía escoger entre María Laura, Romina, Nacho, Juliana y Agustín. Antes de revelar quién sería el participante que continuaría dentro de la casa más famosa del país, Santiago del Moro le consultó acerca de su elección y si ya tenía un nombre en mente, a lo que este respondió: “Lo tengo desde el primer día”. A la hora de darle calma a uno de sus compañeros, Medina decidió salvar a Romina de la próxima gala de eliminación.

