El novio de Julieta de Gran Hermano mostró las agresiones que recibe en las redes

Julieta Poggio y Luca Bardelli

El reality Gran Hermano 2022 ha logrado cautivar a los televidentes y cada emisión logra excelentes niveles de audiencia. Pero a veces las pasiones y el fanatismo generan todo tipo de reacciones que no siempre son tan buenas. Inclusive para los familiares o parejas de los participantes que están dentro de la casa.

En medio de este contexto, Lucca Bardelli, el novio de Julieta Poggio, publicó capturas de los mensajes agresivos que recibe en las redes sociales. De esta manera, aseguró que sufre “acoso psicológico” hace más de un mes y pidió a los seguidores del reality que se calmen un poco y que lo dejen tranquilo.

Cansado de los ataques, el influencer escribió un mensaje en Instagram: “Gente, es un reality, es un show. Y está hecho para ustedes. Diviértanse pero sepan siempre que del otro lado hay personas. No estoy participando pero sé que soy parte, y no somos títeres ni actores, es nuestra vida real, tenemos sentimientos y también nos duelen los comentarios”.

“Estoy recibiendo un acoso psicológico hace un poquito más de un mes, y a aquellos que tienen la mente sana, les pido de corazón que paren un poco. el juego deja de ser divertido cuando no todos se están divirtiendo”, explicó el joven.

En algunos de los mensajes que recibió lo acusaban de ser infiel por unas fotos de él con otra chica. Por este motivo, Lucca aprovechó para defenderse: “Nunca pensé que iba a tener que aclarar si le era fiel o no a Ju porque es el amor de mi vida y siempre sostengo que no hay nada mas nefasto que una infidelidad, es de inmaduro. Y que me estén acusando de eso, que inventen cosas, que una chica vaya a la casa de Gran Hermano a gritarle que es cornuda sin saber absolutamente nada de mí”.

“Me parece que deberían controlar un poco su intensidad por el programa cuando los sentimientos de otras personas están en juego. El sábado salí a bailar por el cumple de un amigo mío (y de Juli), estuve con mis amigas las cuales comparto hace años una amistad, y la chica con la que dicen que estuve es de mi mejores amigas, con la cual también con Ju compartimos una amistad hace años”, agregó.

“Me parece hasta ridículo aclarar esto, pero entiendo que tengo que hacerlo porque la gente prefiere guiarse por un tweet de una random que inventó una historia de que SOLO ELLA me vio en un boliche chapando. Basta de por un juego y un morbo de ustedes querer cagarle la vida a otras personas, gracias”, cerró Bardelli en su posteo de la red social.

Por otra parte, tras la salida de La Tora de la casa por decisión del público, se viene una nueva gala de eliminación el próximo domingo. La placa final de nominados para esta semana está formada por cinco participantes: Juliana, Nacho, María, Agustín y Romina. De los condenados, uno será salvado por Thiago este jueves, ya que ganó la prueba del líder. Esta es la primera vez que Alfa no está nominado desde que comenzó el reality conducido por Santiago del Moro.

