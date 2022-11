Gran Hermano 2022: Alfa y Marcos tuvieron un tenso cruce que casi termina a las trompadas

Alfa y Marcos casi terminan a las trompadas en Gran Hermano 2022

A medida que pasan los días, la tensión va en aumento en la casa de Gran Hermano 2022. Es que los participantes ya llevan más de un mes de encierro y los roces ya son cada vez más inevitables: cualquier mínimo comentario puede ser el origen de una fuerte pelea. Esto sucedió en las últimas horas entre Walter Alfa Santiago y Marcos Ginocchio, que casi terminan a las trompadas.

Todo comenzó mientras estaban en la cocina y el hombre de 60 años estaba untando unas mermeladas. Al vero, el salteño exclamó: “No te equivoques. Si yo no comí tres, vos tampoco”. Es que claro, si bien ganaron la prueba semanal y pudieron contar con la totalidad del presupuesto, al ser tantas personas conviviendo la comida suele escasear. “Yo no comí tres, comí uno y medio, y me estoy comiendo el medio como corresponde”, respondió su compañero. “Si, hacete el boludo”, le lanzó Marcos. Pero lejos de quedarse callado, Alfa apuntó: “Ni boludo ni nada por el estilo, así que cuidá los términos”. De todas formas, el joven insistió: “Hacete el boludo nomás, todos te vimos agarrando”.

Acto seguido, Walter aprovechó la presencia de Thiago allí y agregó: “Estás delante del líder, y al líder se lo respeta, y si no se lo respeta, yo lo hago respetar”. Cabe recordar que el martes el joven oriundo de González Catán ganó la prueba que no solo le otorga inmunidad sino que además le brinda la posibilidad de salvar a alguno de los nominados en placa.

En ese momento, la tensión del cruce entre ambos llegó a su punto más álgido. “¿Qué vas a hacer?”, lo desafío Marcos. A lo que Alfa respondió: “Te voy a cag...a trompadas”. “Bueno, arranquemos”, le contestó el joven, mientras se acercaba a él. Entonces, con un pequeño empujón, Walter lo alejó y le reiteró: “Ey, está el líder, tranquilo”. Sin ánimo de terminar la pelea, Marcos se dirigió a Thiago y le preguntó, de forma irónica: “’¿Quién decís que gana?”. Entre risas, aunque un poco incómodo, dio su vaticinio: “Vos, primo”.

Alfa y Marcos tuvieron una tensa discusión en la cocina

En tanto, este miércoles quedaron definidos quiénes son los nominados de esta semana: Juliana, Nacho, María, Agustín y Romina, pero resta esperar a saber a quién salvará a Thiago este jueves. Durante la gala, Coti y el Conejo recibieron una dura sanción luego de haber sido captados haciendo complot en la anterior nominación, por eso que es Gran Hermano solamente pudieron nominar a un compañero con dos votos. En el caso de la correntina, se decantó por Agustín, mientras que el cordobés decidió darle sus únicos dos votos a Romina, situación que cambió la placa final. Lo cierto es que es la primera vez que Alfa no está nominado.

En diálogo con Teleshow, la Tora, la última eliminada del reality, se había referido al desagradable comentario que Walter le había dicho a Coti. “No se mostró todo el video, porque arranca antes cuando estoy con Agustín y le pregunto si lo que había pasado en la habitación con Coti había sido acoso, y ahí me dijo que legalmente no, porque para ser un acoso tiene que ser repetitivo. Entonces yo no podía creer lo que estaba escuchando, parece que tenía que hacerlo tres veces para que se considere acoso”, explicó. Y agregó: “No podía creer que estaba viviendo con una persona con ese pensamiento y después encima Alfa me dijo que había sido una broma. No es broma, y con una sola vez alcanza y sobra. El no siempre va a ser no”.

