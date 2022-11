Revelan quién es la nueva novia de Francisco Delgado: “Están en una relación abierta”

Se conoció quién es la nueva novia de Francisco Delgado (Video: Mitre Live)

Desde hace ya bastante tiempo, poco se sabe sobre Francisco Delgado. Es que el ganador de Gran Hermano 2015 decidió alejarse de los medios y radicarse en México, donde se desempeña como instructor de buceo.

En pleno momento de fama, supo estar envuelto en varios escándalos: por caso, salió a la luz que era el padre biológico de Ian, el hijo de Gisela Bernal que en aquel entonces se pensaba que era del productor Ariel Diwan, y luego tuvo a Elena con Barby Silenzi, de quien se separó meses después. Sin embargo, lejos de los romances mediáticos, ahora eligió un perfil mucho más bajo y, según contó Juan Etcheyoyen, estaría nuevamente en pareja con una mujer que no pertenece al medio.

“Ella me confirmó absolutamente todo, pero me pidió que la espere para entrevistarla”, comenzó revelando el periodista en Mitre Live. Y continuó: “Se lo escuchó decir que él cree en las relaciones abiertas, y justamente es el tipo de relación que ha empleado con esta chica”. En tanto, mostró una foto de la joven y detalló: “Se llama Alejandra Gasco, es fanática de los animales, vive en Argentina y posan enamorados en las redes sociales”.

Francisco Delgado y su nueva novia

En ese sentido, contó lo que habló con ella: “Me dice que tienen por momentos una relación a distancia, porque él vive en México. Le pregunté por el tipo de relación abierta que tienen, y me dice que están muy bien así, con este vínculo. No hablan de un futuro, solo del presente y se sienten bien de esta manera. No me habló de tiempos, ni de cuándo había arrancado la historia, pero me confirma el romance. Hacía rato que a él no se le conocía una pareja”.

Por otra parte, en marzo el exmediático había sido noticia luego de que Bernal le hiciera un fuerte reproche por no estar presente con el hijo que tienen en común. “Soy una mamá que trabaja y a mi hijo nunca le va a faltar nada porque tiene una madre que le da todo lo que necesita. El que quiere estar, está, y el que no quiere, no está y está todo bien, porque por suerte tiene una súper mamá”, había comentado la bailarina en una entrevista con Intrusos (América).

En ese sentido, al ser consultada por el contacto de Ian con su padre, afirmó: “No hay, económicamente tampoco. Hoy por hoy, no. Si mi hijo me pide hablar con él, jamás se lo negaría, de la misma manera que cuando se quisieron ver no lo negué tampoco”. Y se refirió al comentario de Francisco hablando bien de Barby Silenzi - con quien el mediático tiene a su otra hija, Elena - como madre. “No sé qué dijo, pero para saber qué tan educado está Ian lo tendría que ver, sino lo ve nunca, ¿cómo va a saber cómo es?”, apuntó, y aseguró que sólo vio al menor tres días de los dos meses que estuvo en la Argentina.

Estas últimas declaraciones de Bernal sorprendieron, ya que a mediados de enero, en diálogo entrevista con Teleshow, había dicho que “tienen una buena relación a pesar de que Francisco está viviendo en otro país”. “Hace poquito estuvo en Buenos Aires y se reencontraron después de tres años. Salieron a pasear y todo fluyó de la mejor manera. Yo trato de que Ian tenga en su corazón mucho amor y que en su naturaleza sienta buenas energías con todo el mundo. Es un niño muy dulce, es mi compañero incondicional”, había afirmado en aquella ocasión. Sin embargo, al parecer desde ese entonces el ex GH no volvió a aparecer en la vida del pequeño.

