Fuerte reproche de Gisela Bernal a Francisco Delgado: “No tiene contacto con su hijo”

Gisela Bernal aseguró que Francisco Delgado casi no visita a su hijo (Video: "Intrusos" - América)

A pesar de haber transitado recientemente una separación, Gisela Bernal está entera. Es que, más allá de su alejamiento de Eros Medaglia, con quien estuvo en pareja durante cuatro años, la bailarina disfruta de un gran presente laboral gracias a su participación en Stravaganza, la obra más vista de Carlos Paz.

“Son cosas que suceden porque la distancia es complicada, pero nosotros igual seguimos en contacto. Fue una pareja increíble y formamos una familia. Eso es lo lindo, que no se destruyó a pesar de que no estemos juntos. Me parece un montón, nunca lo había vivido”, dijo en diálogo con Intrusos, sobre el vínculo con su ex, y la conexión que el futbolista supo forjar con su hijo Ian, fruto de su anterior relación con Francisco Delgado.

En tanto, su última frase dio pie a que el cronista Pablo Layus le preguntara por el padre de su hijo. “Nada que ver, nunca fue ni mi pareja, ni mi familia, ni nada. Es un abismo de diferencia, no hay comparación”. Y agregó, en claro reproche hacia el ex ganador de Gran Hermano 2015: “Soy una mamá que trabaja y a mi hijo nunca le va a faltar nada porque tiene una madre que le da todo lo que necesita. El que quiere estar, está, y el que no quiere, no está y está todo bien, porque por suerte tiene una súper mamá”.

Gisela Bernal y Francisco Delgado junto a Ian, años atrás (Verónica Guerman | Teleshow )

En ese sentido, al ser consultada por el contacto de Ian con su padre, afirmó: “No hay, económicamente tampoco. Hoy por hoy, no. Si mi hijo me pide hablar con él, jamás se lo negaría, de la misma manera que cuando se quisieron ver no lo negué tampoco”. Y se refirió al comentario de Francisco hablando bien de Barby Silenzi - con quien el mediático tiene a su otra hija, Elena - como madre. “No sé qué dijo, pero para saber qué tan educado está Ian lo tendría que ver, sino lo ve nunca, ¿cómo va a saber cómo es?”, apuntó, y aseguró que sólo vio al menor tres días de los dos meses que estuvo en la Argentina. Cabe recordar que Delgado está radicado en México desde hace dos años.

Estas últimas declaraciones de Bernal sorprendieron, ya que a mediados de enero, en diálogo entrevista con Teleshow, había dicho que “tienen una buena relación a pesar de que Francisco está viviendo en otro país”. “Hace poquito estuvo en Buenos Aires y se reencontraron después de tres años. Salieron a pasear y todo fluyó de la mejor manera. Yo trato de que Ian tenga en su corazón mucho amor y que en su naturaleza sienta buenas energías con todo el mundo. Es un niño muy dulce, es mi compañero incondicional”, había afirmado en aquella ocasión. Sin embargo, al parecer desde ese entonces el ex GH no volvió a aparecer en la vida del pequeño.

En esa misma entrevista, también se había referido a los conflictos legales que mantiene con Ariel Diwan, el empresario del que se separó en 2015, en medio de un escándalo mediático cuando él había expresado sus dudas respecto a la paternidad de Ian. “Apenas llegué al país tuve la hermosa noticia de que había ganado dos juicios, uno era por nulidad del acto jurídico y el otro por la división de condominio. Ambos tienen que ver con la casa en Palermo en la que vivo. Estoy súper contenta que después de tantos años se haga justicia”, había afirmado.

SEGUIR LEYENDO: