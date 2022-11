Las claves del éxito de Rei, el novio de María Becerra: de hacer 5 boliches en un fin de semana a telonear a Bad Bunny

Rei se refirió a su presentación en el show de Bad Bunny

Ya sea en el escenario de un boliche, en el del Luna Park, o en el de un estadio ante más de 30 mil personas, él no cambia su manera de ser. Con sus lentes oscuros y sus mechones rubios, Rei avanza a paso firme por la escena urbana. Con ese ímpetu llegó a posicionarse en el Top 5 de Argentina e incluso a abrir el show del artista más escuchado del mundo, Bad Bunny. Así, el creador de “Tu Turrito” vive el mejor momento de su carrera.

Sofía Reyes lanza su nuevo tema, Luna: derriba tabúes y explora una nueva sexualidad La creadora de 1, 2, 3 presenta su nueva canción, la cual será el puntapié de su nuevo álbum. Además, su opinión de María Becerra luego de que su éxito Marte alcanzara un nuevo récord VER NOTA

Un presente que esconde un arduo camino, donde las luces, los flashes, las millones de reproducciones parecen tapar cientos de noches en todo tipo de boliches y escenarios, esos lugares que se volvieron una especie de ‘potrero’ que lo preparó para un presente brillante, el cual corona hoy con su primer Teatro Ópera.

Pero más allá del tamaño del lugar y de su ‘peso’, este tiene un sabor extra, un valor único para el artista. “Es la primera vez que hago un show con una performance tan profesional que muestra algo distinto, esta vez voy a mostrar algo mucho más estético. Va a haber distintos momentos y climas a lo largo de todo el show, algo que nunca hice. Por lo general, mis shows arrancaban en un clima y terminaban en otro bastante parecido. Así que es la primera vez que apuntamos bien alto”, reveló J Rei sobre la nueva puesta en escena.

El cantante llega al Teatro Ópera, donde hará su show más profesional hasta el momento

Un show que alcanza después de un largo rodaje en el que llegó a hacer cinco boliches por fin de semana. Y como si se tratara de un entrenamiento, que también provocó su cansancio, le dio una gran solidez sobre el escenario.

Últimas entradas para el concierto de Bad Bunny en Lima se agotaron en minutos Tras anunciar la venta del último lote, las oportunidades de ver al cantante de Puerto Rico se terminaron. Diversos usuarios se quedaron esperando en la cola virtual. VER NOTA

Las noches, los viajes, las madrugadas, si bien le representaron un gran desgaste, el cantante no quiere separarse de ese ambiente, todo tiene su encanto: “No me gustaría alejarme del todo. El boliche me encanta, siento que a las personas las puedo ver directamente acá (poniendo su palma frente a su cara), las puedo tocar. Cuando canto “Fernet”, le regaló un vaso a una persona, entonces eso es muy lindo. Siento que es el momento en donde se ve todo lo que entrenamos en el día a día y todos los boliches que hicimos fueron como jugar los partidos del potrero. Vas al boliche y no sabes con qué te encontrás, si el escenario es bueno o malo. Ahora de repente estamos yendo a escenarios grandes, a estadios y lugares mucho más sólidos y se nos hace mucho más fácil”.

Noche a noche se preparó para dar ese ‘click’, ese salto a los grandes shows. Y después de todo, la prueba de fuego llegó, abrir el show de Bad Bunny. Una oportunidad que por fin se presentó luego de que tuviera que decirle que no a Daddy Yankee.

Rei contó qué hace para desconectar después de una gira

Ante un estadio Vélez colmado, con los celulares que se alzaban para filmar su show, el artista se lució con su hit ‘Tu Turrito’. Así, miles de almas cantaban a puro grito su canción, la cual hace más de cinco semanas que se encuentra en el Top 5 de las plataformas y acumula más de 74 millones de streams en Spotify y 140 millones en YouTube, convirtiéndose en disco de platino.

La fiebre de Bad Bunny en Lima: Jóvenes dan la hora con emprendimientos para el concierto del ‘Conejo Malo’ Ahora que Bad Bunny se presentará en Lima este domingo 13 y lunes 14 de noviembre, decenas de jóvenes han iniciado su emprendimiento. VER NOTA

“Fue increíble eso, la verdad que estábamos con los pibes ahí en el escenario, mirando el estadio, y decíamos: ‘estamos arriba del escenario del mejor del mundo, o sea, actualmente el que está número uno y es una locura’. Es una oportunidad que no sé a qué persona se le presenta, es como que te toca y me tocó a mí y bueno tuve el honor de poder estar presente y la verdad que encima el público fue re amoroso, todos re piolas. Abrirle a Bad Bunny fue, hasta el día de hoy, lo más grande que me pasó en mi carrera en cuanto a shows, en cuanto a performance, en cuanto a presentaciones”, cuenta el artista sobre cómo vivió ese momento.

Como si fuera obra de Dios o del destino, la oportunidad de compartir escenario con una estrella internacional llegó para Rei. Semanas atrás había recibido el llamado para telonear al padre del reggaetón, Daddy Yankee, sin embargo todo parecía desilusión cuando, por una cuestión de tiempos, no llegó a concretar dicho sueño: “Esa vez estaba en España y me avisaron con un día de anticipación, no llegaba. También estaba haciendo otra cosa, estaba en otro ‘mood’ y bueno, esta vez me tocó y la gente me mandaba mensajes y me ponía: ‘viste, no se te dio antes pero se te da ahora’. Y es así, cuando me surgió eso dije ‘la vida es así’, lo que sucede es porque tenía que pasar y lo que no tenía que pasar por algo fue. Si ese día iba no sé qué pasaba, qué sucedía, uno está en el momento indicado”.

Entre tanto trabajo y una agenda apretada, los momentos de desconexión junto a su novia, María Becerra, son fundamentales para Julián Reininger

El tiempo junto a su novia, María Becerra

Viajes, giras, shows, videoclips, entre tanto trabajo y una agenda apretada, los momentos de desconexión son fundamentales para Julián Reininger. Así fue como, semanas atrás, el artista aprovechó para hacer una ‘escapada’ junto a su novia, María Becerra. Solos, y lejos de la vorágine de la ciudad, la pareja vivió una tarde de tranquilidad: “Me re cabe viajar, me gusta agarrar la moto, la ruta, irme tomar unos mates, me re cabe ese plan, así que siempre que puedo me hago unas microdosis de vacaciones. De repente estoy en un hotel, en otra provincia lleno de gente, tres shows el viernes, dos show el sábado, micro aviones, esto lo otro, cuando vuelvo soy una plantita, estoy muerto necesito que me rieguen. También el amor de estar con la persona que más amas”.

—¿Y cómo es tu plan de desconexión?

—Cuando vuelvo del show, de la gira, llego a mi casa, voy al patio y estoy con las patas para arriba. Conecto con el pasto y me olvido de todo lo que pasó, me prendo un sahumerio y miro el cielo. También llamo a uno de los pibes, escucho música. También me gusta mucho limpiar, por ejemplo llego a mi casa y desconecto limpiando, ordeno, ser un ser humano, simplemente eso es lo que a mí me hace estar acá, humanizarme, estar básicamente en mi casa siendo Juli, mirando el techo.

Entrevista a Rei: El antes y el después de su tema "Tu Turrito"

—¿Cómo vivís esos momentos lejos de casa y de la gente que amas?

—Soy una persona bastante independiente, no es que lo sufro, sí lo siento, sí me gustaría estar mucho más con mi familia, mucho más con mi novia, mucho más con mis amigos, pero soy bastante independiente y consciente de que estoy cumpliendo mi sueño y me lo permito, no sufro mucho por eso, no sufro por cumplir mi sueño y estar lejos de mi casa, es lo que me toca y lo que elegí.

—Todo ese trabajo también se trasladó en una validación de la escena y de los demás artistas.

—Es re lindo la verdad, siempre tuve y tengo buena relación con todos, solo es fluir. Voy conectando con todos los artistas, soy siempre la misma persona con todos. Por ahí, por hacer un tema en Calle (Callejero Fino) toqué en el Luna Park con Pablito y por hacer un tema con Calle y tocar con Pablito mañana hago un tema con él. Es como que una cosa lleva a la otra, de repente el Duki hizo ‘Pininfarina Remix’ conmigo y yo terminé estando con la misma disquera que él. Entonces yo siempre doy lo mejor de mí y con todos los pibes y las pibas me llevo re piola.

—Justo que lo mencionabas, ¿ estás trabajando algo con Pablo Lescano?

—Estaría bueno, no hicimos nada, no hablamos todavía de juntarnos, pero el día lunes me dijo: ‘un día vamos a juntarnos’. Así que si nos juntamos rompemos.

Rei avanza a paso firme por la escena urbana

—Y de este presente, ¿Cuál fue el momento clave que te llevó hasta acá?

—Un momento clave de mi carrera, un quiebre, fue cuando mi manager me sentó y me dijo: ‘vos estás en tu zona de confort’. Yo le dije, ‘sí, tienes razón’, y me respondió: ‘bueno, fíjate, yo estoy acá para vos, para trabajar, si vos no me das trabajo a mí, yo no tengo nada por hacer por vos’. A partir de ahí pensé, qué hago que un lunes no estoy grabando, tengo que estar haciendo un tema o una entrevista, y estaba en mi casa. Ahí me fui a España a hacer el videoclip con Quevedo y en España me grabé, en 15 días, 15 temas, uno por día y ahí dije listo, ya está, soy cantante, esto es lo que tengo que hacer todos los días.

—Desde lo musical, ¿'Tu Turrito’ fue un antes y un después?

—Obvio, hablando musicalmente fue un antes y un después, me trajo muchas posibilidades, me abrió un abanico de ofertas, pero no hablo de ofertas económicas, sino que hablo de todo tipo de propuestas laborales, de proyectos a los que te quieren sumar de repente. También de que por ahí alguien que no me escuchaba ahora escucha esa canción y re flasheó, ‘pum’ listo, conecta. Ahora gente de 40 años en la calle me saluda, antes eran más jóvenes, me abrió un abanico gigante en todo sentido.

—¿Te trae algo de presión? Como decir llegué hasta acá, el laburo que vengo haciendo tiene que superarlo.

—No me trae presión, sí me trae más ganas de seguir, de ser mejor. O sea si yo hice un temazo y bueno amigo ‘dale, mira para lo que estás hecho, ¿qué vas a hacer ahora?, ¿vas a tirarte para atrás?. Ahora es cuando más tenés que gatillar’. Entonces es eso, simplemente hicimos algo bien listo, vamos por algo mejor. Siempre se puede sumar algo más que es un valor agregado a todo. Cada cosita que vas mejorando hace una pelota que sos vos, me siento activo y con un montón de gente al lado que me acompaña.

Seguir leyendo: