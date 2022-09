La impactante cicatriz de Rei, el novio de María Becerra: “Me sacaron el vaso y casi muero”

J Rei sorprendió al mostrar en Instagram su cicatriz en el abdomen

Si bien ya era un cantante reconocido, desde que hace poco más de un mes Rei oficializó su romance con María Becerra su popularidad se incrementó notablemente, especialmente en Instagram, donde ya tiene un millón de seguidores. En este sentido, el trapero suele utilizar esta red social para conectarse con sus fans y mostrar su día a día, pero en las últimas horas sorprendió a los internautas al mostrar una gran cicatriz que tiene en su abdomen, y que da cuenta de un terrible momento que vivió años atrás.

“La cicatriz es porque choqué con la moto cuando tenia 17, me sacaron el vaso y casi muero., pero después de unos años, ¡estoy mas fuerte que nunca!”, comenzó explicando en el posteo en el que muestra las imágenes. Y continuó, agradeciendo también la compañía de la intérprete de “Ojalá” en su vida: “Bendecido de poder tener salud, familia, despertarme en una cama, y poder todos los días comer un plato de comida, mirar al sol, amar y viceversa, tener la compañera que tanto soñé, hacer canciones y ser libre”. “De ahí es para arriba, ¡todo ganancia!”, cerró contundente. Inmediatamente, el posteo de llenó de comentarios, entre los que se destacó el de su colega Ca7triel, quien le expresó: “Te sacaron el vaso y te pusieron una jarra, amigo, ¡viva el amor y la jarana!”.

J Rei mostró imágenes de su cicatriz

Días atrás, la pareja se había visto envuelta en un escándalo luego de que trascendiera una grabación que daba cuenta de una supuesta llamada telefónica que habría realizado Becerra a la influencer de contenidos para adultos llamada Jazpincita, quién registró en video la comunicación, por un reclamo que involucraba a su novio. Según se supo, J Rei estuvo recibiendo mensajes subidos de tono por parte de la joven en cuestión, a quien María no dudó en increpar.

El cantante mostró más fotos de la cicatriz que le dejó un accidente en moto a los 17 años

“Te parezco una capa pero te querés coj... a mi novio. Sos una hija de p...”, le reclamó la artista, aunque del otro lado del teléfono, además de grabar la comunicación telefónica privada, el tono se nota desinteresado y con una reacción bromista en la voz de Jazpincita. “Estoy por dar un show en Río de Janeiro, el más importante de mi vida, y me pone mal porque me trae cosas viejas”, completó.

Una de las primeras fotos que trascendieron de María Becerra y J Rei juntos

Horas más tarde, fue la propia Becerra quien rompió el silencio y salió a realizar una aclaración desde sus stories. En primer lugar, compartió una foto con su novio para confirmar que todo sigue bien entre ellos y, luego, publicó un extenso escrito. “Gente, Juli y yo estamos mejor que nunca, él es la persona más buena del mundo y me cuida como a nadie. No existe tal cosa de la que se habla, él no me lastimó ni me hizo nada malo”, comenzó expresando. Y continuó: “Lamentablemente, al tener una relación expuesta aparece gente mala que inventa cosas buscando algún tipo de beneficio, ya sea 10 minutos de fama para sentirse importantes o lo que sea, y no les importa inventar, mentir o lastimar. Una pena”. “Quédense tranquis que tengo al lado mío a la persona más linda y buena”, concluyó.

En tanto, en la siguiente historia destacó el apoyo de sus fans: “Por otro lado, quiero agradecerles a ustedes, me conmueve tanto ver cuánto me quieren, cómo me cuidan, cómo me defienden. No me va a alcanzar la vida para agradecerles lo que me hacen sentir...amor, contención y mil cosas más. Lxs amo para toda la vida”.

