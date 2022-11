El ex Gran Hermano Bam Bam Morais contó que va a ser papá por primera vez: “No me tenían fe”

Un ex Gran Hermano conto que sera papa por primera vez a los 42 anos (Video: LAM)

En la emisión de LAM (América) este viernes Esteban Bam Bam Morais -campeón de la edición 2007 de Gran Hermano- estuvo de invitado para analizar las acciones ocurridas en los últimos días en la versión actual. A lo largo del programa, Ángel de Brito anunció que iba a revelar un embarazo y sobre el final se supo que se trataba del invitado.

Se viralizó un video que hizo la Tora antes de entrar a la casa de Gran Hermano 2022 con un polémico comentario Desde que los participantes ingresaron a la casa más famosa del país, todo el contenido que habían realizado en sus redes, se resignificó VER NOTA

“Tres años juntos, dos años y medio de convivencia. Va a ser papá por primera vez Bam Bam... ¡felicitaciones!”, dijo el conductor y se levantó para darle un abrazo a Morais, sentado en la otra punta. “¡Se estuvo callando todo el programa!”, agregó mientras lo felicitaba. “La verdad que es fuerte, emocionando, lo venía buscando... Imagínate, tengo 42 años. Hasta de hecho, en un momento dije: ‘Ya está...’”, fue lo primero que dijo Bam Bam.

Su mujer, Meli, estaba presente en el estudio. “Me vino a acompañar, pero es muy vergonzosa. Pero tiene su pasado artístico, también: ella era bailarina de Antonio Ríos”, contó de ella. Asimismo, recordó cómo comenzó su historia de amor: “Nos conocimos en un boliche. Ella estaba bailando, tenemos un amigo en común, me la presentó y bueno, pegamos buena onda, empezamos a charlar, a salir, una cosa llevó a la otra... Y hoy vamos a ser padres”, resumió.

Bam Bam, campeón de Gran Hermano 2007, contó que será papá por primera vez a los 42 años

Morais reveló que el día anterior le dieron la feliz noticia a su familia, justo cuando el embarazo de Meli alcanzó los tres meses. “Estaban todos re contentos, pero ya no me tenían fe. Cuando le conté a mi papá, le dije: ‘Papi, vas a ser abuelo’. ‘¿De quién?’, me dice él. No lo podía creer”, contó entre risas.

El ladrón del Robo del Siglo que firma autógrafos, tiene admiradores famosos y quiere entrar al Gran Hermano VIP “No soy un héroe, sino un villano”, dice el “ladrón del siglo”, ahora de perfil más bajo. Tras la película del robo y el documental, su impensada fama llevó a que algunos fans se tatuaran su cara y lo sondearan para ingresar a la casa más famosa versión España VER NOTA

La embrazada tomó la palabra para decir que lo está transitando bien, apenas con “malestares normales, pero nada grave”. Asimismo, revelaron que ya tienen elegidos los nombres: “Si es varón, Valentino. Si es mujer, Martina. La semana que viene, entre martes o miércoles, tenemos la ecografía en la que nos van a decir de qué sexo es. La verdad es que estamos ansiosos, lo veníamos buscando”, contó la pareja.

“Desde que nos conocimos fue mágico, tuvimos mucha química de entrada. Nos fuimos a vivir juntos a los 3, 4 meses. Yo senté cabeza, creo que lo han visto”, dijo el ex hermanito. “¿Es cierto que cuando se conocieron ella no tenía ni idea quién eras?”, le preguntó de Brito. “Es verdad, pero para mi mejor, porque es lindo saber que te quieren por la persona que sos y no por todo lo demás. Eramos una familia con 9 perros y ahora estamos esperando un bebé”, contó.

Meli, la mujer de Bam Bam

Por último, Bam Bam especuló con la posibilidad de tener otro hijo más adelante. Y hasta contó cuál es su orden de preferencia en cuanto al sexo. “Si viene una nena, se que se me caen los pantalones, la baba, pero sé que voy a ser muy celoso. Yo creo que quiero primero el nene, para que después cuide a la nena. A mi me pasó eso en mi casa: yo a mi hermana más chica la cuidaba mucho, la defendía. Entonces, por ahí uno quiere eso. Primero el nene y que después cuide a la hermanita y por ahí no al revés”, dijo.

Seguir leyendo: