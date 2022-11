Maxi, Juliana y una frase reveladora en Gran Hermano 2022: ¿Se terminó el amor?

Se separaron Maxi y Juliana de Gran Hermano 2022

No hay un día igual a otro adentro de la casa de Gran Hermano 2022 (Telefe). Esta tarde, durante el desafío semanal por el presupuesto para las compras de comida de los hermanitos, Maximiliano Giudici y Juliana Díaz revelaron que están separados.

Todo comenzó cuando la pareja estaba pedaleando sobre la especie de bicicleta acuática que Gran Hermano instaló adentro de la pileta, que consiste en que los participantes pedaleen sin descanso durante 24 horas, en turnos de a dos.

En esta oportunidad, Maxi y Juliana estaban cumpliendo con la actividad y la santafesina le preguntó a su compañero: “¿Ya le contaste al Cone que nosotros no estamos más juntos?”. En voz baja, el cordobés le respondió que no. Ella quiso escuchar de nuevo la respuesta y se lo volvió a preguntar. Entonces, Maxi le aclaró de mala manera: “No, no hablé con nadie”.

Maxi y Juliana fueron la primera pareja de esta edición de Gran Hermano. A solo tres días del comienzo del reality, ambos se mostraron muy cercanos. Desde el primer día que entraron a la casa, los dos participantes tuvieron muy buena química, y se los veía siempre juntos en varios sectores de la casa, principalmente en los sillones y en los cuartos.

Durante la primera semana de aislamiento, a los dos se los veía acurrucados en una cama, mientras sus otros compañeros estaban desparramados en las camas contiguas o sentados en el piso, encerrados todos en un mismo cuarto, esperando obtener las consignas de la prueba semanal.

En ese momento, fue el mismo Maxi quien le confesó al todavía integrante de la casa Tomás Holder su acercamiento con Juliana: “Había que meter un poco de algo a esto. Hubo un intercambio de besos”, le dijo al influencer, quien quedó sorprendido y le pidió mayores detalles de cuándo, dónde y en qué circunstancias se había dado el encuentro.

“Si a mí me gusta alguien, ¿voy a estar esperando tanto?”, le preguntó Juliana entre risas, para explicar por qué ella y su compañero se habían besado. “Claro, si después afuera tu vida sigue igual. Yo igualmente no creo que lo que pase acá siga afuera. Somos todos muy distintos”, reflexionó Holder ese día sobre la posibilidad de que adentro de la casa de Gran Hermano se formen parejas que perduren en el tiempo, más allá del reality.

Maxi y Juliana de Gran Hermano 2022 fueron la primera pareja adentro de la casa y ya separaron (Foto: Captura Telefe)

Por esos días, Juliana decía que no pensaba en ir más allá con la relación, porque afirmaba que lo único que le importaba era compartir algo con alguien que fuera piola. Asimismo, la santafesina llegó a recordar que Ximena Capristo y Gustavo Conti se conocieron en el juego y que al día de hoy siguen juntos y con un hijo en común.

Durante su presentación el día del estreno de Gran Hermano, Juliana se había definido como una persona con “el don de convencer a la gente de todo” y había advertido que “lo pienso utilizar en la casa”.

Ya de antemano ambos jugadores habían declarado que podían llegar a estar con alguien adentro de la casa más famosa del país. Maxi, que tiene 35 años y es oriundo de Córdoba Capital, en su presentación reveló que será “el más chamuyero” adentro del certamen. Mientras que Juliana es de Venado Tuerto, Santa Fe, y aseguró en su presentación que las personas: “hacen siempre lo que yo quiero”.

Además la jugadora vaticinó que podría tener un romance en la casa de Gran Hermano: “Es muy probable que me guste algún chico, porque a donde voy siempre me gusta alguien”.

