L-Gante publicó el adelanto de una nueva canción dedicada a Wanda Nara: “Extraño tus besos”

L-Gante publicó el adelanto de una nueva canción dedicada a Wanda Nara

Con Wanda Nara instalada en Turquía y muy cerca de Mauro Icardi, con quien se habría reconciliado, L-Gante adelantó en sus redes sociales el fragmento de una nueva canción que le dedicó a la mediática.

“Hace tiempo no hablamos, no nos vemos, no hacemos nada”, arranca el cumbiero con la letra de la canción, mientras en el videoclip se lo ve sentado en un estudio de grabación casero y el teléfono celular en la mano, en donde se la ve a la mamá de Francesca e Isabella Icardi en la pantalla. “Yo estoy pensando si te acuerdas de mí”, prosigue L-Gante, mientras le habla al teléfono, como si estuviera enlazado en una videollamada con Wanda.

Y luego, la estrofa se vuelve explícita cuando el cantante dice: “Extraño tus besos, tus caricias cuando te agarraba el pelo y empezábamos a comernos”, en lo que sería una descripción de sus encuentros íntimos con la hermana de Zaira Nara.

Días atrás, L-Gante reconoció que la extraña Wanda desde que se fue a Turquía y mientras la reconciliación definitiva con Icardi estaría por confirmarse. “La extraño un 8, ponele...”, dijo en diálogo con Socios del Espectáculo (El Trece). Además, dijo que Wanda le regaló su buzo de Hello Kitty para que no lo extrañara. “Y le di un fuerte abrazo”, cerró con picardía.

Wanda Nara y L-Gante, en los días en los que la mediática estuvo en Buenos Aires

Antes de que el matrimonio más mediático del momento diera indicios de una posible reconciliación, el cantante de cumbia 420 realizó un posteo en su cuenta de Instagram que llamó la atención y fue comentado por la propia empresaria.

“No compro con el fantasmeo, porque mi respeto nunca vale plata”, escribió Elián y Wanda reaccionó: “Que linda frase, aunque no la entendí”. “Ya entenderás”, retrucó él. ¿Será que siguen en contacto y L-Gante está al tanto de lo que ocurre entre la rubia y su supuesto ex?

Si bien desde hace ya más de un mes y medio que Wanda confirmó su separación del futbolista, él sigue dando señales de querer reconquistarla. Tan es así que, luego de unas vacaciones que la empresaria hizo sola con sus hijos por Londres, París y Milán, ahora regresó a Estambul y el deportista está aprovechando su cercanía para poder recomponer el matrimonio. Mientras se sigue desempeñando como delantero en el club turco Galatasaray, usa sus ratos libres para poder pasar tiempo no solo con las nenas, sino también con la mediática.

El intercambio entre L-Gante y Wanda Nara antes de su supuesta reconciliación con Mauro Icardi (Foto: Instagram)

Luego, ambos subieron imágenes desde el estadio, aunque desde distintos ángulos. Primero fue la mediática quien compartió una foto junto a su madre, Nora Colosimo y la pareja de ella, pero minutos después, Icardi publicó una foto en la tribuna desde otro enfoque, en el que se podía ver que estaba sentado junto a Wanda.

Días atrás, la rubia rompió el silencio y quiso despejar los rumores de una reconciliación en Turquía. “Yo trabajo para el club, para Mauro. Fueron los medios los que inventaron que yo ya no era la representante. Yo sigo trabajando con él”, aseguró la empresaria en un mensaje que le hizo llegar a Guido Zaffora en Es por ahí.

Por otra parte, se refirió a su situación personal con Icardi: “Entre nosotros está todo bien”. En ese sentido, el periodista agregó que Mauro está haciendo todo lo posible por reconquistarla, y además señaló que Wanda le contó que ya tiene su propio departamento en Estambul en el mismo edificio en el que se aloja Icardi. “Crecimos juntos, veremos qué pasa”, le dijo la mediática al panelista del ciclo de América. Por otro lado, la mayor de las Nara también habló sobre la actriz turca con la que lo relacionan al padre de sus hijas menores: “Es otro invento de la prensa”. Además, Zaffora informó que Wanda viajará a la Argentina a fin de noviembre, para hacer una campaña de ropa interior.

