Tras su separación, Emily Lucius y Martín Salwe tuvieron un incómodo cruce al aire: la filosa indirecta de ella

Martín Salwe y Emily Lucius tuvieron un incómodo cruce al aire tras la ruptura

Emily Lucius y Martín Salwe supieron ser una de las parejas más explosivas de El Hotel de los Famosos, pero el noviazgo no prosperó y semanas atrás decidieron ponerle punto final. “En su momento contamos esta separación y ellos lo desmintieron. Pero la relación nunca estuvo del todo consolidada”, había asegurado Luli Fernández en Socios del espectáculo. Además, la panelista explicó el motivo por el que Martín no subía fotos con Emily en sus redes sociales. “Yo ya sé que es una relación que no va a prosperar y, la verdad es que no me quiero mostrar”, habría dicho el locutor.

Luego, el propio Salwe había reconocido que el vínculo entre ellos llegó a su fin porque a la influencer no le gustó la incorporación de él a Sex, la obra que dirige José María Muscari y de la cual él formará parte del elenco que se presentará este verano en Mar del Plata. “Terminamos hace varias semanas, ella no se bancó que haga la obra. Fue a ver la de Capital y no le copó que su pareja haga eso”, dijo en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen.

En este contexto, este viernes ambos se cruzaron por primera vez en televisión, luego de la ruptura. Sucedió en el marco de un móvil de Intrusos, programa en el cual Salwe debutó hace poco como panelista, y Emily fue entrevistada junto a su hermana Belu. “¿Te acordás de Martín?”, le preguntó, filosa, Florencia de la V. A lo que ella respondió sin problemas: “Un beso grande para Martín y todos los que están en el panel”. “Otro Emi”, agregó él desde el piso, y con una sonrisa, aunque visiblemente incómodo.

Emily Lucius y Martín Salwe, por primera vez cara a cara después de la separación

Entonces, Gonzalo Vázquez aprovechó la ocasión para preguntarle a la instagrammer el motivo de la separación. “Las relaciones a veces funcionan y a veces no. Lo importante es que siempre va a haber un cariño y un amor mutuo. De mi parte, le deseo lo mejor. Después, lo que se dice y lo que no, yo prefiero la intimidad guardármela para mí”, comenzó expresando. Acto seguido, el cronista quiso saber si era cierto que ella lo había dejado por mensaje. “No, no lo dejé por mensaje. Igual, ahí está en donde uno quiere hacer público lo que es la intimidad...”, contestó ella, picante, y desató un revuelo en el estudio del ciclo de América.

“¿Te parece mal que él haya contado que lo dejaste por mensaje?”, le consultó el movilero. “No me parece mal porque respeto todo tipo de reacción....Yo no soy así, pero está todo bien”, respondió contundente la host digital de Canta Conmigo Ahora, a la vez que la cámara enfocaba los gestos de su ex. En tanto, ella siguió: “Es muy difícil que yo me lleve mal con alguien porque en mi personalidad implica gastar una energía al pepe, perder el tiempo”.

En ese sentido, habló sobre la posibilidad de volver a apostar al amor con Martín: “No estoy en contra de una segunda oportunidad, pero el destino no lo sabe nadie. Por eso está bueno siempre llevar un buen vínculo y terminar las cosas bien porque las vueltas de la vida uno nunca las puede saber”.

Retomando el motivo de la ruptura, negó haber terminado con él por su decisión de estar en la obra de Muscari. “Aprovecho para decir que me llegó una propuesta para hacer Sex en Carlos Paz. Es una obra hermosa, que súper recomiendo, pero no pude porque tengo otros proyectos. Lejos estoy de ser celosa, me costó un montón de tiempo crecer como persona y dejar los celos, porque me parece que también el celar en exceso es algo tóxico que también es perder tiempo y energía”.

Por último, cuando Vázquez le dijo que alguien del piso le informó que Salwe la sigue queriendo, ella cerró: “Es un cariño mutuo, pasamos por cosas muy fuertes que creo que las sobrellevamos de una manera espectacular. No veo por qué tenemos que terminal mal, de mi parte no”.

