La historia detrás de la guitarra autografiada de Coldplay que se usará para la construcción de 200 bicis adaptadas

La banda británica Coldplay decidió colaborar con la fundación de Jean Maggi con la donación de una guitarra autorafiada

“Hola, mi nombre es Amparo y soy hija de Jean Maggi. Somos de Córdoba, Argentina. Tenemos un documental de Netflix producido por el ganador del Oscar Juan José Campanella, El Limite Infinito, donde se muestra su ascenso al Himalaya de mi padre con su bicicleta adaptada. Como grandes fanáticos de Coldplay, los seguimos en Instagram y vimos su posteo sobre accesibilidad. ¿Qué piensan de trabajar juntos?”, escribió hace seis meses un mail la hija del atleta, tal vez sin esperar una repercusión, en respuesta a una publicación que la banda británica había hecho en redes sobre cómo hacer más inclusivos sus shows.

Un día, en la bandeja de entrada, encontró un correo de la gente que trabaja con el grupo liderado por Chris Martin, diciéndole que estaban interesados en la historia de su padre. Ahí, comenzó un ida y vuelta de mails, en el que ambas partes trataban de buscaban ideas que permitieran hacer realidad la inclusión que deseaban. Entre los bocetos iniciales estaba la posibilidad que Jean y gente de su fundación pedalearan con sus bicis adaptadas para generar electricidad, pero finalmente decidieron hacer otro tipo de colaboración conjunta.

Jean Maggi tiene 60, cuando tenía un año contrajo polio, lo que paralizó sus músculos inferiores y a los 37, tras el infarto que le "salvó" la vida, decidió ponerse en movimiento

“Les mandé El limite infinito y mi historial y cuando se enteraron que tenía una fundación pensaron que podría estar bueno hacer alguna acción para juntar fondos”, contó Jean Maggi a Teleshow y explicó: “Nos invitan al show del 8 de noviembre y nos ofrecen sortear una guitara para recaudar dinero, está autografiada y tiene certificado de autenticidad”.

Así, el domingo, horas antes de viajar a Alemania donde le construirán unos aparatos que le permitirán realizar su viaje al espacio, el atleta cordobés irá al hotel donde se aloja la banda a buscar la preciada guitarra. Así, cada cinco mil pesos que cada persona aporte a la fundación se le otorgará al donante un número y el 3 de diciembre, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, se realizará el sorteo.

La idea es que con lo recaudado puedan construir unas 200 bicicletas adaptadas, 20 de las cuales irían a Ucrania y el resto se repartirían en diferentes puntos de la Argentina.

Coldplay le donó una guitarra autografiada a la fundación Jean Maggi

Sobre los idas y vueltas de mails con la banda, dijo: “Estuvimos un tiempo viendo qué hacer. Me sorprende porque uno se imagina que no te van a contestar, después de que surgió lo de la guitarra, fue más acordar la gráfica y esas cosas, que está todo aprobado por ellos: el uso de su imagen, el plan de promoción, qué íbamos a hacer. Se habló también de hacer una subasta, que es algo muy común en Estados Unidos o Europa, pero acá no tenemos esa dinámica”.

Jean Maggi se prepara para el año que viene viajar al espacio

Ante la pregunta sobre si se sorprendió ante la respuesta de Coldplay, dijo: “De estas cosas tengo muchas en mi vida, la reina Máxima cuando se estrenó El límite infinito en Holanda me contestó una carta espectacular donde me felicita. Me siento privilegiado de que nos toque a nosotros y otra reflexión es que las cosas están ahí y hay que salir a buscarlas, pero uno no las busca y por eso están lejanas, era mandar el mail, se mandó y por ahí la gente lo ve y dice ‘no me van a contestar’. Para que sea posible hay que dar el paso y ponerse en movimiento”.

“La idea es ir construyendo una acción pensando que será una de muchas. Vamos despacio para poder construir una relación entre ambos, y todos tenemos muy en claro que queremos cambiar la discapacidad”, agregó esperanzado con la idea de poder seguir haciendo cosas con Coldplay en un futuro y está seguro que esto les traerá un montón de beneficios: “El primero es haber sido elegidos y que la guitarra que ellos donaron venga a la fundación es super importante, y en lo material, aspiramos a construir 200 bicis. A esto lo llamo Música en Movimiento”.

Gerry, Yadam y Jean Maggi "El Barrio"

Jean da charlas motivacionales y preside la fundación antes mencionada que lleva su nombre y que tiene entre otros objetivos, regalar bicis adaptadas: “Hay una frase que dice, ‘si quieres que algo se muera, déjalo quieto’ y la discapacidad es eso. La bici en cambio, implica salir y sentir que tu cuerpo es tuyo”.

“Donde mis piernas no me puedan llevar. Cuando una mano amiga quiere ayudar. El mundo es grande puedo contar contigo. Esa escalera ya puedo subir. Por la ventana ver la gente venir... Traigo, los pedales para un sueño, para que seas el dueño, de tu propia libertad”, reza “El Barrio” la canción que hizo Jean con Yadam González (músico y productor que acompaña a Diego Torres, entre otros) y Gerry Cea con la participación de Dante Spinetta y es sin dudas la mejor manera de graficar la importancia de su trabajo. Por el clip, que se grabó en el barrio Padre Mujica, tiene una nominación a un Emmy Suncoast (además de otras dos por trabajos documentales)

Quién es Jean

Su verdadero nombre es Juan Ignacio y en sus redes se define como “deportista, soñador serial, esposo y padre de familia” y agrega: “Creo en las capacidades del ser humano, no en sus discapacidades”. Nació en el 62 y año siguiente a pesar de que estaba vacunado con la recientemente aprobada Sabin, contrajo poliomielitis, lo que paralizó sus miembros inferiores. En el marco de la campaña nacional de vacunación, se definió como “pro vacuna” y explicó, recalcando la importancia de darse las dosis recomendadas: “Mi caso el el de una vacuna que falló en 2 millones, pero se salvaron 1.999.999 chicos y además, ahora la vacuna que están dando es la Salk”.

Con su fundación, Jean Maggi se encarga de repartir bicicletas adaptadas

Hace un tiempo, contó a este sitio que aceptar su condición le llevó 37 años, mientras estuvo “chorreando aceite en las esquinas”, -bromeó con el humor cordobés que lo caracteriza-. El mundo de hace 60, 50, 40 o 30 años no era como el de hoy. “Era como una onda explosiva: no aceptación, barreras sociales, no había colectivos, los edificios con escaleras, mas esta mirada de pobrecito”.

Hasta que un infarto le “salvó” la vida, como él mismo define el episodio cardíaco que tuvo antes de llegar a os 40: “Cuando estás en una ambulancia, cambiás o morís. Me di cuenta que tenía todo lo que tengo hoy, esposa, hijos, amigos, trabajo, y no lo valoraba”. Entonces, se subió a una bici adaptada y comenzó a hacer ejercicio, pero no solo cambió su físico, sino también su cabeza. “Cuando me senté ahí, hice de cuenta que era la capa de Superman, porque era libre”. Realizó varias maratones, Ironman y hasta subió al Himalaya, proeza que Juan José Campanella reflejó en el documental El límite infinito. Su próximo paso es viajar al espacio, está desde hace meses entrenando y trabajando y espera que el año que viene esté la aprobación para poder hacerlo.

Videoclip de la canción Hoy, de Diego Torres

Su historia, inspiró a Diego Torres que le dedicó el tema de su último disco Atlántico a pie, “Hoy” y con quien entabló una amistad: “Hoy tú has despertado, con las ganas de volar, no hacen falta alas para el vuelo levantar, búscalo, nada es imposible ni lejano. Siempre dando vueltas y más vueltas por buscar ese lugar que nos hace sentir vivos. Quiero ser, creer, buscar. Volver a empezar una vez más. Sentir que todo ha cambiado. Dejando atrás el pasado. Puedo ir, seguir, vivir. Luchar por un sueño hasta morir. Llegar donde nadie ha llegado. Llevando el presente a mi lado”.

