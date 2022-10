El emotivo momento en el que Esteban Bullrich fue ovacionado cuando fue a ver el recital de Coldplay

Mientras atravesaba la multitud de espectadores que rondaban la zona, se produjo un conmovedor gesto amistoso del público

Un emotivo momento le tocó vivir este fin de semana a Esteban Bullrich. El ex senador nacional fue el sábado por la noche a ver uno de los shows que dio Codplay en el Monumental y a la salida fue ovacionado por las personas que se encontraban presentes.

Las imágenes muestran al dirigente de Juntos por el Cambio que avanza en su silla de ruedas hacia la salida del estadio acompañado por su esposa, María Eugenia Sequeiros y sus hijos. “Bravo Esteban”, “Viva la familia” o “¡Genio!”, le gritaba todo el público que como él disfrutó del show que brindó la banda británica.

Ante esta situación, el político que padece ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), se mostró conmovido ante las muestras de cariño mientras era trasladado por las instalaciones del estadio. El momento fue compartido por Jonatan Viale en su cuenta de Twitter. “Así aplaudieron a Esteban Bullrich en el Monumental a la salida del recital de Coldplay. Emocionante”, escribió el periodista en su red social. La grabación dura solo segundos pero bastaron para demostrar el apoyo de las personas al político.

Vale recordar que el exsenador debió renunciar a su banca en 2021 tras haber recibido el diagnóstico de la enfermedad y desde el año pasado impulsa una campaña para juntar fondos y colaborar con el avance científico relacionado a la ELA. Bajo esa idea nació la Fundación Bullrich, que organizó actos y eventos informativos. En una de sus apariciones públicas, el exministro de Educación contó cómo vive la patología. “Lo veo como si Dios me hubiese dado esta enfermedad para que emprenda la batalla. Yo no la dejo descansar a la ELA. Voy a encontrar una cura. Me voy a dormir siempre diciéndole que le voy a ganar”, dijo.

La Esclerosis Lateral Amiotrófica, es una condición que afectó seriamente su capacidad para el habla y el movimiento físico del cuerpo. Dos de cada 100 mil habitantes desarrollan anualmente esta enfermedad neurodegenerativa que ataca a las neuronas motoras que controlan el funcionamiento de los músculos. Hasta el momento, no tiene cura y los tratamientos son de tipo paliativo.

En ese sentido, el pasado 13 de junio Canadá aprobó este nuevo tratamiento contra la ELA, lo que generó la esperanza en miles de pacientes. Uno de ellos fue Bullrich, quien de inmediato adelantó a través de un hijo de Twitter que le pediría a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) que apruebe el AMX 0035.

“Como enfermo de ELA, estaré mandando una carta pidiendo a la ANMAT que por favor revea sus procesos y tiempos de aprobación y que no solo apruebe medicaciones de los países denominados lista uno (Estados unidos, Unión Europea y Japón). Los enfermos de ELA no tenemos el tiempo para esperar tanta burocracia. Los laboratorios argentinos tienen todo listo para poder producir esta medicación acá y ayudarnos a tener más tiempo para nuestros seres queridos. Hagan que esta noticia la vivamos con la alegría que merecemos y no con la decepción de sentir que no va a llegar tan rápido a nuestro país”, había escrito Bullrich semanas atrás.

Luego la ANMAT publicó un comunicado en el que se manifestó específicamente respecto a esta medicación y al procedimiento para poder aprobarlo al aclarar que “actualmente ningún laboratorio ha presentado información para su evaluación ante la ANMAT”.

