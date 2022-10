Gran Hermano 2022: la casa donde vive Thiago Medina y las lágrimas de sus hermanos

La casa de Thiago de Gran Hermano

“Antes de morir, mi vieja me dijo ‘vergüenza tenés que tener cuando salís a robar’ y le hice caso, nunca salí a robar, nunca, nunca”, se presentó Thiago Medina al ingresar a la casa de Gran Hermano el lunes por la noche. El joven de 19 años es de Gozález Catán, trabaja en el Mercado Central, se quedó sin su mamá cuando tenía 8 años y conmovió a todo con su historia.

LAM estuvo en la casa donde creció él y habló con su familia. Brisa, su hermana melliza se emocionó: “Me anoté yo, y otra hermana, y quedó él que no quería anotarse, él vino de jugar a la pelota y le insistimos y me dijo ‘anotame cargosa’. Lo extraño, somos muy unidos y es un gran ejemplo como hermano, estoy orgullosa de él, porque la pasamos todos juntos y un pibe de su edad no pensaría en los hermanos”.

Entonces casi entre lágrimas agregó: “Me emociona que nos mencione siempre y justo ayer lo estaba extrañando”. Luego confesó que cada vez que ve el programa, llora. Además de Brisa, estaba la hermana mayor de Thiago, quien trabajó con él en el Mercado Central y destacó su voluntad: “Yo sé lo que es levantarse a las cuatro de la mañana, tener frío, hambre, volver empapada”. Mientras, desde atrás otros familiares gritaban “¡Aguante Thiago!”.

Su papá, también estaba allí y se mostró muy feliz. “Se está comprando a todos los argentinos porque por lo que veo lo siguen todos todo el tiempo, la gente me reconoció y me paró en la calle para felicitarme con él. Vivimos en una casa humilde, pero es lo que hay y con mucho orgullo”, agregó mientras recorrían el hogar donde nació Thiago y donde la familia está desde hace 24 años. Entonces Brisa destacó que siempre los unió el amor y el apoyo: “Estamos el uno para el otro y salimos adelante”.

Nuevamente, su hermana mayor destacó su capacidad de trabajo: “Como siempre se lo dije, prefiero que se rompa el lomo laburando y en el Mercado tenés el que te trata bien y el que te trata mal. ¿Sabés lo que es ver a tu hermano carreterar, eso es ganarse la vida, para traer un mango? y las veces que dijo que no daba mas. El labura bien, mucho, el lomo que tiene, es de trabajo desde chico y verlo ahí (en GH) me emociona”. Por ser la más grande, ella es un gran sostén familiar: “No me da vergüenza este lugar, es donde nos criamos, nos unió el fallecimiento de mi mamá, fue duro porque lloramos y caigo y nos caemos todos, el otro día ella (Brisa) me dijo ‘extraño a mamá' y siempre nos unió el amor de hermanos. Hace diez años que no tenemos mamá, y es duro, mi mamá falleció cuando mi hermanita tenía ocho días de vida”.

Sobre cómo ve a Thiago, dijo que lo que él esta viviendo es “un lujo” y que en su familia siempre trabajaron e hicieron lo necesario para que no falte el plato de comida” y Brisa, quien por ser melliza aseguró que tiene una conexión especial con él, agregó que no está jugando, cosa que deberá hacer pronto, sino disfrutando: “Sentarse en el sillón, comer, cocinar...”.

Justo el día de la nota con el programa de Ángel de Brito el papá no había ido a trabajar porque estaba muy mal de las piernas, tiene los ligamentos cruzados rotos y varias veces tenía que realizarse estudios y no los hizo por ir a trabajar. Para cerrar, dijo: “Thiago es tal cual lo ves ahí. Siempre nombra a sus hermanos y estoy contento por él, que lo disfrute y ojalá le vaya bien, porque es un buen pine, lo quiere todo el mundo y yo lo amo”.

