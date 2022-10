Cristian U analizó Gran Hermano 2022: su “elegido y ganador”, los “participantes TikTok” y las claves para ser un buen jugador

Cristian U será uno de los panelistas de El Debate de Gran Hermano, el reality que volvió a Telefe de la mano de Santiago del Moro

Sin repetir y sin soplar, ex participantes de Gran Hermano, comenzando YA:

Cristian U (Urrizaga), de la edición 2011 del reality es sin dudas uno de los primeros que se viene a la cabeza. El ganador de aquella emisión (diciembre del 2010 a mayo del 2011) aún conducida por Jorge Rial por la pantalla de Telefe, se convirtió sin dudas en un referente del ciclo de origen holandés que desembarcó en la Argentina en el 2001.

Quien se hizo conocido en su momento como “el paseador de perros” vio el debut del ciclo que regreso después de siete con la conducción de Santiago del Moro, no solo porque será uno de los panelistas de El Debate, sino porque le “encanta” el formato y en diálogo con Teleshow opinó sobre los 18 nuevos concursantes. Sin dar nombres, dejó entrever cuál es su preferido.

“El debut estuvo espectacular, la casa, la escenografía”, comenzó el ex “hermanito” y destacó la conducción de Santiago del Moro: “Trabaja hace años, pero tiene una frescura, es impecable, entraba y salía como quería con una fluidez natural que la rompe”. Acompañando hasta la puerta a los jugadores estuvieron Robertito Funes Ugarte, de quien mencionó la “espontaneidad” y Wanda Nara: “¡Tiró sablazos!”.

Al ser consulado sobre qué opina de los participantes, dijo que aún es raro arriesgar ya que uno se queda con la primera impresión, pero hay que desarrollar el juego. Sin embargo, aseguró que ya tiene su “elegido y futuro ganador”. Si bien no quiso dar nombres de a quién se refería, dio un perfil: “Diríamos que es un proyecto de vida, algo que me pasó internamente de ver que cuando uno arranca y tiene las herramientas adecuadas se hace mas fácil que cuando pisas el barro y todo es mas difícil, porque combatís con situaciones que el de la clase alta, no tiene que combatir”.

“Cuando ves que los padres hacen lo que pueden, eso vale 100 mil millones de dólares, porque ahí la persona tiene la cultura, y se puede profesionalizar, pero esa persona ya tiene una escuela que es la calle y el barrio. En general”, dijo.

Según las presentaciones de ayer, para él no hay nadie “avasallante de alma” aunque todos se hayan autodenominado como “Mike Tyson y el Roña Castro”. Él entiende que en el juego, lo importante no es entrar diciendo “Yo soy...”, sino dejar algo de sorpresa: “Está el chico por el que no das dos mangos y le tienen que dar hormonas de crecimiento y termina siendo Messi y el que entra con las expectativas altas y la gente dice ‘es un flan y vende humo’”.

“Pasa mucho con los participantes, que no dejan nada para el factor sorpresa. Si lo hicieran, generarían más empatía y la gente diría ‘¿y este qué va a hacer?’. Hay que agradecerle eso a TikTok y a Instagram que prepara a supuestos personajes que por tener un teléfono y grabar contenido muchas veces nulo, creen que están preparados para estar delante de cámara”, dijo y comparó con su generación: “Nosotros éramos novatos y tuvimos una escuela magnífica de cinco meses de encierro”.

Así como algunos llegaron a la casa diciendo que el lugar sería propio, como fue el caso de Alfa, otros ingresaron asegurando que tendrían sexo allí, como Lucila Belén Villar o Alexis Quiroga: “Anticiparlo me parece nulo, primero porque doña Rosa es la que vota, no gasta el pibe de 23 y a doña Rosa no le gusta, porque no quiere que su nieto esté mirando esto. Doña Rosa no dice ‘me volteo a todos’ porque tiene otra formación. Reality es otra cosa, no es anticicipar ‘soy el más picante’, ‘soy la más Gatúbela’. Sino, demostrar que sos pícaro”.

Para él, quien abandonó en su momento el juego y luego volvió por un repechaje y se consagró ganador, una de las claves del “gran jugador” es “mechar los tiempos”. Y se mostró a gusto con el juego que hizo hace más de una década: “Lo único que cambiaría es que insulté y no me di cuenta”. A su vez se calificó como un participante “combativo” pero que sabía parar y dar una abrazo si veía a alguien mal.

Cristian U en el confesionario de Gran Hermano 2011

Al ser consultado sobre si además de estar en los debates le gustaría visitar la casa o quedarse unos días, no lo dudó ni un segundo: “¡Sí! Pero soy medio peligroso, me conocen bien de la producción, la vida me hizo así, soy pícaro y de tomar partido por las injusticias y no podría ser neutral, me lo tomo en serio y me apasiona”.

— ¿Qué es lo que hace que un participante perdure en el recuerdo de la gente y en los medios?

—Entraron 18 y el común denominador piensa que esto le cambia la vida al ganador, pero no. Se la cambia a todos, hay que tener contenido para llenar la puerta que se abrió.

—¿Eso hace que algunos continúen en los medios?

—Sí, muchos dirán que se estresaron, pero ahí adentro construís un personaje, hay que esforzarse y demostrar. No quedarse tirado tomando sol. Para ir de vacaciones, me voy a Mar del Tuyú. La tele no tiene obligación de darle trabajo a los que ya pasaron, uno tiene que ser su empresa. Yo trato de estar vigente.

En ese sentido, dijo que hablando con Diego Leonardi, ex GH 2007 y ganador de GH famosos, se definió como “el mejor jugador”, ya que empezó a jugar desde el minuto cero: “Fue todo creado por mí y pienso que si quiero estar en un reality, quiero ser el Maradona de los realities”.

Volviendo a esta nueva edición que acaba de debutar, resumió: “Hay que ver el desarrollo de los pibes, pero hay varios que entraron y les vi personalidad, para dónde van y hay también un par de payasos, pero se verá”. Uno de los cambios es que todas las semanas los participantes realizarán juegos para definir a un líder, lo que él entiende traerá “choques”: “Por ejemplo Alfa tiene una vida formada y una estructura y cree que entrando y diciendo ‘soy el más grande vamos a hacer lo que yo digo’ ya está, pero la edad no adjudica personalidad fuerte”.

Sobre el casting, agregó que está “buenísimo” que haya gente de edades dispares (en la edición de la que participó, él era el más grande con 30) y de todos los puntos del país.

En paralelo con el debate de Gran Hermano, del cual aceptó participar porque se considera un “apasionado” del formato, Cristian continúa dedicándose de lleno a su carrera como DJ y trabajando por su sueño de expandir su música al mundo.

