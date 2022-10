Santiago Del Moro despegó a Gran Hermano de los dichos de Alfa sobre Alberto Fernández

Alfa y Alberto Fernández

“Alberto Fernández a mí me coimeó un montón de veces. Lo conozco muy bien a Alberto Fernández. Hay muchos políticos que se han atado al poder que son Cafiero, los hijos de Cafiero, los nietos de Cafiero. Que se han enquistado en el poder y han hecho fortuna”, aseguró en una charla en el jardín Walter Santiago, Alfa, uno de los participantes más polémicos de la nueva edición de Gran Hermano que comenzó el lunes por la noche en la pantalla de Telefe con la conducción de Santiago del Moro.

Sus dichos, no pasaron desapercibidos. La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, dijo: “Habiendo tomado conocimiento de los dichos vertidos sobre el presidente Alberto Fernández por un participante del programa Gran Hermano que transmite Telefé nos vemos obligados a decir: 1) el Presidente no tiene información sobre esta persona ni recuerda haberla conocido”.

Alfa GH habla de Alberto Fernández

Luego, en su cuenta de Twitter continuó: “2- Como es sabido por todas y todos, a lo largo de su trayectoria pública Alberto Fernández nunca se vio involucrado en hechos de corrupción. Ha hecho de la transparencia un propósito central de su gestión en la función pública. Preservando su honor, no podemos naturalizar que se alguien se exprese ligeramente de un modo tal que solo busca difamarlo y desprestigiarlo. “3) Ser una persona decente y honesta es un valor irrenunciable, por lo que solicitamos a Telefe, a la producción de Gran Hermano y al participante que se retracten y cesen en esta actitud agraviante”.

El miércoles, antes de despedirse de la gala de eliminación, Santiago del Moro aclaró que “los dichos de los participantes corren por cuenta de los participantes” y que ellos al ingresar firman un contrato a través del cual se hacen cargo de lo que digan dentro de la casa y que es captado por las cámaras y los micrófonos.

“Antes de despedirnos, quiero hacer una aclaración. Este es un programa que trabaja obviamente con cámaras abiertas, se conoce a nivel mundial. Los integrantes entran a una casa que tiene más de 60 cámaras con 70 u 80 micrófonos. Lo que ellos digan adentro de la casa corre por su cuenta. De hecho, cada participante, antes de ingresar a la casa de Gran Hermano, acá y en el mundo, firma un documento que se hace responsable por las cosas que dice y las personas que nombra”, dijo y agregó: “Esto aclaro porque se ha nombrado dentro de la casa a distintas personas y eso corre absolutamente a cargo de quien lo dice. Ese es el documento que firmaron los chicos. Aclarado esto, nos vemos mañana”.

Marcos Gorbán, histórico productor de Gran Hermano, el formato holandés que llegó al país en el 2001, dijo en diálogo con Buen día Continental, que jamás tuvieron una “observación del gobierno de turno” por algo que pasara en la casa: “Tengo once Gran Hermano en cuatro países y nunca jamás recibimos un llamado así de nadie, pero sí la política del país atraviesa porque es un programa que consiste en participantes de la calle, gente común que entra a la casa 24x7, durante cuatro meses, es inevitable que se hable de cosas que pasan en la vida. Cuando hicimos el casting de Gran Hermano 3, todo el mundo decía algo, la crisis económica y el quiebre que había tenido Argentina era inevitable, nadie hablaba de otra cosa”.

En ese aspecto, recordó que a lo largo de los 21 años que está el reality pasaron de todo: “En uno de ellos, GH 1 tuvimos una amenaza de bomba y vino la policía que supuestamente tenía que entrar a la casa a revisar si había bombas. Nos pasaron cosas así”. El meme más hermoso es el de Solita diciéndole a una participante que se habían caído las Torres Gemelas y ella no entendía nada”, recordó Dominique Metzger. El productor explicó ese momento: “Nos decían ‘¿cómo no le van a decir?’ La decisión fue del canal, no nuestra, era hay 80 canales hablando en cadena, seamos una opción si alguien quiere tomar un respiro, nosotros tuvimos que aprender a decírselo. En Israel en marzo del 20 le tuvieron que decir, ‘afuera hay una pandemia y la gente se esta muriendo’”.

Al ser cuestionado por los perfiles similares dentro de la casa, retrucó: “La representación tiene que estar en el parlamento no en Gran Hermano, estamos hablando del programa más visto de la televisión que volvió a tener rating y el objetivo es hacer un programa divertido, de entretenimiento”. El abogado Gregorio Dalbón dijo que el Presidente iniciará acciones civiles por los dichos de Alfa, según agregó la conductora radial.

