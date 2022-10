Tomás Holder reveló qué le pusieron en el bolsillo antes de entrar a la casa de Gran Hermano

Tomás Holder reveló que le pusieron en el bolsillo antes de entrar a la casa de Gran Hermano

Esta semana volvió a la televisión Gran Hermano, el padre de todos los realities, después de casi seis años sin pantalla. Santiago del Moro fue el encargado de conducir la gala de Telefe y presentó a los 18 participantes que competirán por el premio mayor: una casa y los 15 millones de pesos que solo obtendrá quien logre quedarse en la casa durante los cuatro meses que dure la estadía.

Una situación sospechosa ocurrió cuando apareció Tomás Holder, un popular tiktoker que tiene más de 500 mil seguidores. Al ingresar a los estudios del canal, el joven fue a saludar a sus amigos y familiares que lo habían ido a apoyar. Lo llamativo es que la cámara captó el momento en el que una mujer le puso algo en uno de los bolsillos de su pantalón.

La polémica quedó instalada y este martes fue el propio Tomás quien reveló lo que le dieron y despejó todas las dudas que se sembraron desde ese momento. El Gran Hermano convocó al participante al confesionario y allí contó todo.

“Necesito que chequees tus bolsillos porque nos contó tu mamá que te dejó una cartita, algo afectuoso”, le pidió el dueño de la casa a Tomás, mientras en pantalla se repetían las imágenes de la gala inicial del lunes cuando ocurría este polémico hecho. Así, Holder revisó en su pantalón y encontró la carta, mientras el Gran Hermano le llevaba tranquilidad: “Te pido que no la leas, que no la abras, que te quedes tranquilo, que no hay sanción porque no tenés nada que ver”, aclaró.

Tomás Holder recibió una carta de parte de su mamá

Entonces, Tomás decidió mirar a cámara y hablarle directamente su madre, lleno de emoción. “Mamá, yo no sabía nada de esto, te amo. Te agradezco por haber venido hasta acá, sé que no es fácil, porque tenías que dejar a mis hermanitos allá. No puedo leer esta carta ahora pero te la agradezco de corazón. Sabés que se me ponen los ojos llenos de lágrimas porque sé por todo lo que pasamos y todo lo que hiciste para formarme como persona. Y hoy en día soy esto gracias a vos”, comenzó diciendo.

“Te prometo que apenas salga nos vamos a reencontrar, te lo juro”, cerró Holder y le dio un sonoro beso al papel doblado. “Muy lindo mensaje, tu mamá va a estar muy contenta”, aprobó el Gran Hermano y después le pidió que la carta la deje en el confesionario. “Yo te la voy a guardar”, le prometió. El participante se despidió y se integró a la mesa con el resto de sus compañeros, aun conmovido.

Holder tiene 21 años y es de Rosario. Está de novio y estudia administración de empresas. Tiene mucha presencia en redes sociales, dice que es muy competitivo y no le gustan ni el desorden ni la suciedad. “Adentro de la casa, ni loco pierdo la cabeza por una mina. Entro a jugar y a ganar. No creo en nada ni en nadie que no sea yo”.

En su primera emisión, Gran Hermano arrasó en rating: desde el ingreso de los primeros participantes comenzó con un piso de 15.9, un número que fue en ascenso sostenido hasta el final. Pronto subió a 19 y cuando ya había varios hermanitos en la casa y mientras Del Moro seguía desarrollando las historias de vida, el rating trepó hasta alcanzar un pico de 23 puntos. Mientras que Canta Conmigo Ahora, su competidor directo, marcaba 7.1.

SEGUIR LEYENDO: