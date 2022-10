Con 17 puntos de rating, comenzó una nueva edición de Gran Hermano

Así comenzó Gran Hermano 2022

Este lunes 17 de octubre volvió Gran Hermano a la televisión argentina. Uno de los formatos más exitosos en la historia de los reality shows regresó al aire a las 21.45, ahora con la conducción de Santiago del Moro y por la pantalla de Telefe. El rating alcanzaba los 17 puntos en ese momento.

“Hola Argentina, hola mundo, ¡volvió Gran hermano!“, gritó del Moro después de un compilado con algunos de los mejores momentos históricos del ciclo -con la inconfundible voz del Gran Hermano-. “El viaje aun no ha arrancado. Quiero agradecerle del primero al último de los compañeros y compañeras de este canal. En instantes se abrirán las casas no más famosa de la argentina, sino de la casa más famosa del mundo”, agregó y fue acompañado por una sonora ovación de quienes estaban en el estudio.

“18 participantes desconocidos. Un solo ganador o ganadora. El premio mayor es de 15 millones de pesos y una casa para el ganador. Y también, otra casa para el segundo puesto”, anunció el conductor.

Santiago del Moro en los primeros minutos de Gran Hermano 2022

“Como sabrán este programa tiene un dueño y quiero hablar por primera vez con él, con ese dueño... Gran hermano, ¿estás ahí?”, preguntó del Moro y escuchó la voz. “Santiago, muy buenas noches. Que placer verte y escucharte, bienvenido”, dijo el Gran Hermano y recibió la segunda gran ovación de la noche. A continuación, se mostró un clip de cómo se construyó la casa para esta edición.

Luego, a las 21.52, con el rating escalando hacia los 18 puntos, del Moro presentó a Wanda Nara y Roberto Funes Ugarte, quienes estaban apostados en la puerta de la casa, esperando por cada uno de los participantes. “Los vamos a acompañar a la puerta que les va a cambiar la vida”, dijo Wanda. “Quiero decir que Wanda está muy elegante”, dijo Robertito, en un guiño a su supuesto romance con L-Gante.

Un minuto más tarde, Del Moro presentó un clip de Nacho, el primer “hermanito” en conocerse en esta edición. El joven, de 19 años y nacido en España, llegó a la casa exactamente a las 22 horas y fue recibido por Wanda. Al ingresar a la casa, se mostró muy sorprendido. “Parecía más chica... No, un gimnasio... a esto hay que darle uso sí o sí. No lo puedo creer. Qué locura, no lo puedo creer”, decía Nacho en sus primeros minutos en la casa. “Qué flash, es enorme... Una cocina así me dan ganas de cocinar hasta a mí”, agregó mientras seguía recorriéndola.

