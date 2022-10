El exnovio preso de Wanda Nara estaba dando una nota desde la cárcel pero el Servicio Penitenciario cortó la comunicación

El exnovio preso de Wanda Nara estaba dando una nota desde la carcel pero el Servicio Penitenciario lo interrumpio

Este martes por la tarde, Rodrigo Cacciamani, conocido por ser el exnovio preso de Wanda Nara, estaba dando un móvil para hablar con Intrusos (América). Él está detenido en la Unidad Penal N° 48 de San Martín y desde allí, enlazado por una videollamada, estaba hablando con el programa conducido por Florencia de la V.

La conversación venía bien, pero de repente personal del Servicio Penitenciario se interpuso y lo obligó al preso a levantarse de la silla. “Vos no podés estar haciendo esto”, se escuchó al aire, pese a que Rodrigo había dicho que tenía permiso de las autoridades para ser entrevistado. Sin embargo, se lo llevaron y la imagen se interrumpió, generando el desconcierto de todos en el piso.

“¡Qué susto! No puedo creer lo que estamos viviendo en vivo. Se ve que no podía hablar”, fue lo que dijo la conductora, estupefacta ante la tensa situación.

VER TAMBIÉN: El look de Wanda Nara en Gran Hermano generó un particular elogio

“Él nos dijo que había pedido permiso para hablar. Estaba en la facultad y se ve que estaba escondido en un lugar para hablar con nosotros. Creíamos que estaba todo OK y ahora lo vino a buscar un oficial mientras estábamos hablando en vivo y quedó la imagen así”, agregó Florencia.

Rodrigo Cacciamani

En tanto, la cámara del celular de Cacciamani seguía registrando todo lo que sucedía desde el penal y de pronto volvió la imagen. Se vio cómo otro preso tomó el celular y desde Intrusos le preguntaron cómo era la situación y qué es lo que había ocurrido. “Están arreglando el tema con el Servicio Penitenciario, que quiere tomar represalias. Y nosotros no lo vamos a dejar porque somos estudiantes universitarios”, explicó.

“Hola, ¿quién está ahí? ¿Cuál es tu nombre? Estamos saliendo en vivo, en Intrusos. Soy Florencia de la V, ¿cómo están, chicos? Me gustaría preguntarles qué acaba de suceder porque sé que son estudiantes universitarios, ¿podría hablar con ustedes en este momento?”, dijo la conductora mientras los reclusos que estaban del otro lado no le respondían e intentaban interrumpir en enlace. De repente, la cámara se apagó y se dio por finalizada la videollamada, quedando inconclusa.

Habló Rodrigo Cacciamani, el hombre que fue novio de Wanda Nara y está preso

Rodrigo Cacciamani suele realizar videos para TikTok, y fue en esa red social en donde compartió un video en el que cuenta la historia que tuvo con Wanda Nara hace 18 años. “Sí, es verdad lo de Wanda, me están preguntando a full después de que ella declaró que tiene un exnovio que está preso con perpetua. Así que acá vengo a responder, seguro me expongo, pero voy a tratar de responder todo lo que me quieran preguntar”, comenzó expresando el joven. Y confirmó lo que había contado la mayor de las Nara: “No lo charlé nunca porque no se dio, tampoco tenía yo por qué nombrarla. Pero ya que ella expuso esto, quedé expuesto yo”.

En tanto, en otro video contó por qué termino preso. “Viernes 13 de enero del 2006, 10 de la mañana, robo del siglo, el robo al banco Río de Acassuso. Paralelamente, hay un enfrentamiento, ese enfrentamiento es por lo que yo quedo condenado”, empezó explicando. Y detalló: “Decían que el robo del siglo y ese enfrentamiento iban de la mano, que era una distracción para terminar de concretar el robo. No fue así, ese enfrentamiento sucede después de que un grupo de personas, entre las que me encontraba, veníamos de robar una financiera en la Capital Federal, una cueva de dinero donde se maneja la plata en negro”.

Por último, reveló cómo terminó todo: “Cuando veníamos de ahí, nos cruzamos con el robo al banco y en inmediaciones de ahí nos separamos. El auto donde yo venía, dobla para la izquierda, y la camioneta, para la derecha. La camioneta se encuentra con un operativo y ahí se produce el enfrentamiento, en el que pierde la vida un servidor público y hay varios heridos de los dos lados. Queda solo una persona detenida”.

SEGUIR LEYENDO: