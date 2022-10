Intriga en Gran Hermano: ¿qué le pusieron a Tomás Holder en el bolsillo antes de entrar a la casa?

¿Qué le metieron a Tomas Holder en el bolsillo antes de entrar a la casa?

Este lunes volvió a la televisión Gran Hermano, el padre de todos los realities, después de casi seis años sin pantalla. Santiago del Moro fue el encargado de conducir la gala de Telefe y presentó a los 18 participantes que competirán por el premio mayor: una casa y los 15 millones de pesos que solo obtendrá quien logre quedarse en la casa durante los cuatro meses que dure la estadía.

Una situación sospechosa ocurrió cuando apareció Tomás Holder, un popular tiktoker que tiene más de 500 mil seguidores. Al ingresar a los estudios del canal, el joven fue a saludar a sus amigos y familiares que lo habían ido a apoyar. Lo llamativo es que la cámara captó el momento en el que una mujer le puso algo en uno de los bolsillos de su pantalón.

“¿Qué le meten a #Holder en el bolsillo?”, preguntaron desde @ElEjercitoDeLam, la cuenta de Twitter del programa que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América. La red social se llenó de especulaciones: una carta, plata, cocaína, anabólicos y una medallita milagrosa fueron algunas de las respuestas que dieron los usuarios.

En la primera emisión, contaron detalles del perfil de Tomás, de 21 años y oriundo de Rosario: está de novio y estudia administración de empresas. Tiene mucha presencia en redes sociales, dice que es muy competitivo y no le gustan ni el desorden ni la suciedad. “Adentro de la casa, ni loco pierdo la cabeza por una mina. Entro a jugar y a ganar. No creo en nada ni en nadie que no sea yo”, señaló con mucha seguridad.

El ciclo arrasó en raiting: desde el ingreso de los primeros participantes comenzó con un piso de 15.9, un número que fue en ascenso sostenido hasta el final. Pronto subió a 19 y cuando ya había varios hermanitos en la casa y mientras Del Moro seguía desarrollando las historias de vida, el rating trepó hasta alcanzar un pico de 23 puntos. Mientras que Canta Conmigo Ahora, su competidor directo, marcaba 7.1.

La historia de Thiago, de 19 años, proveniente de González Catán, emocionó al público, que siguió atentamente el resumen de vida del joven. “Trabajo en el Mercado Central, hago lo que me den para hacer. Y cuando no trabajo ahí agarro el carrito y salgo a juntar cartón para hacer una moneda para llevar a mi casa”, contó sobre sus quehaceres diarios antes de GH. Para esta hora, 23.31, el rating volvió a posicionarse en los 23 puntos.

“Dos o tres días sin sexo no aguanto... Por eso me dicen ‘Conejo’”, contó el cordobés Alexis en su clip de presentación. “No aguanto más, quiero entrar ya”, le dijo a Santiago del Moro una vez que llegó al estudio. Para este punto, el rating bajó unas décimas y quedó en 22.2 puntos.

“Atención por favor”, dijo el Gran Hermano a las 0.07, dándole la bienvenida a los 18 participantes. “Estoy feliz de ser el anfitrión de cada uno de ustedes y los veo que están muy bien”, saludó ante la algarabía de todos los hermanitos. “Mi casa está llena de sorpresas y también espero que ustedes sepan sorprenderme, ¿puede ser? Confío en que sabrán jugar y comportarse en base a las reglas de mi casa”, cerró.

