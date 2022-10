La divertida aclaración de Mirtha Legrand en su programa: “Le hacen mala fama”

Mirtha Legrand hablo de la mala suerte del color amarillo (La noche de Mirtha. El Trece)

Es un ritual en el inicio de cada uno de sus programas, ese que con tanta pasión hace desde 54 años y que retomó el 17 de septiembre después de 30 meses postergados porr la pandemia. Mirtha Legrand se sienta junto a su escritorio y observa el portarretrato, en esta oportunidad inspirados por el Día de la Madre que se celebrará mañana. Lee algunos comerciales, entrega algunos saludos y empieza a agradecer al equipo que está siempre junto a ella, trabajando en cada detalle para que todo salga de manera excelente.

Por más ensayada y elaborada que esté la rutina, siempre hay lugar para salirse un poco de los márgenes. Y si no es Mirtha “Me peinó Leo Cosenza, que está por acá”, contó la diva y aprovechó el momento para decir unas palabras en plan paso de comedia. Se tiró dos o tres veces del cabello para hacer frente a algunos comentarios que percibió en algún lugar y no iba a dejar pasar: “Muchos me preguntan si tengo postizo. No, tengo todo, eh. Me tiro yo sola, es mi pelito”, aseguró entre risas, antes de pararse y mostrar su look.

“Les voy a mostrar este vestido que es divino. Es un vestido de tul amarillo con cristales de Claudio Cosano, que está por aquí”, presentó citando a su histórico diseñador. “No te quiero molestar. Sos una reina”, le dijo Cosano irrumpiendo en plano entre aplausos, otra vez fuera de rutina, para darle un beso. “Divino el vestido. Dicen que el amarillo en televisión, no va. Va perfecto. Son habladurías, le hacen mala fama al amarillo”, señaló convencida y dio inicio formal al programa

En el quinto programa de la temporada, Mirtha presentó una mesa bien variada que integraron el periodista de La Nación Hugo Alconada Mon, la dirigente política Elisa “Lilita” Carrió, las conductoras María Belén Ludueña (AN Mediodía) y Teté Coustarot (flamante ganadora del Martín Fierro de Radio) y Carlos Páez Vilaró, uno de los sobrevivientes de la conocida como “Tragedia de los Andes”, ocurrida cuando el avión que trasladaba a un equipo uruguayo de rugby se estrelló al cruzar la cordillera.

Mirtha Legrand el día de su regreso a la televisión

A poco más de un mes de su regreso, todavía retumba la emoción de aquel programa que esperó por tanto tiempo. “Querían que La Chiqui vuelva, y acá estoy. Tanto lo pidieron, y la Chiqui volvió”, saludó Mirtha, elegante como siempre y emocionada como nunca, y se sentó a su tradicional escritorio para dar inicio formal al programa. De inmediato, recordó a su histórica locutora Nelly Trenti, fallecida días atrás: “Me acompañó con una voz preciosa: ‘Con ustedes, la señora Mirtha Legrand’”, la citó, antes de presentar un video en homenaje a su compañera. “Divina Nelly, nunca la olvidaré”, cerró agradeciendo a su nieto y productor, Nacho Viale por la mención a su ladera de tantos años.

“Pensé que no volvía más. Me costó reponerme, me pasaba todo el día leyendo y me dijeron que huya de la cama. Ahora hago kinesiología con Guillermo”, señaló Mirtha, y aprovechó para saludar a sus doctores. Luego presentó a los primeros invitados de la temporada 2022: Moria Casán y su actual pareja, el dirigente político Fernando Pato Galmarini, el periodista y conductor de A24 Baby Etchecopar y el popular cantante José Luis El Puma Rodríguez. Y se dispuso a hacer lo de tantas veces, y lo que más ama.

SEGUIR LEYENDO: